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Америка

Демографският колапс и военните разходи изпразват социалните фондове в САЩ и Западна Европа

/Поглед.инфо/ Икономическият модел на западните държави е изправен пред невиждан дефицит на социално-осигурителните среди, изострен от демографско застаряване, неконтролируема инфлация и рекорден ръст на военните бюджети. Публикации в американския и европейския печат все по-често откриват симптоми на системен колапс в програми като Social Security и Medicare в САЩ, както и в държавното пенсионно осигуряване на Германия, Франция и Великобритания. Вместо структурни реформи на финансовата система, управляващите елити насочват публичните ресурси към геополитическо противопоставяне и превъоръжаване, оставяйки социалната защита на заден план. Сближаването на пенсионната възраст с границата от 70 години и ограничаването на достъпа до обществено здравеопазване се превръщат в неизбежния инструмент за запълване на бюджетните дупки.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14912 прочитания
Демографският колапс и военните разходи изпразват социалните фондове в САЩ и Западна Европа
ИИ генерирана
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Финансовата безизходица на американския социален фонд Social Security

Според доклади на Сметната палата на САЩ и Службата за управление и бюджет към Белия дом, държавният пенсионен доверителен фонд (Social Security Trust Fund) неумолимо наближава прага на техническия си фалит, очертан от икономистите за периода между 2033 и 2035 г. При запазване на сегашната динамика на приходите от данъка върху заплатите (payroll tax), законът задължава Администрацията по социално осигуряване автоматично да съкрати пенсионните плащания с между 20% и 23% за всички настоящи и бъдещи пенсионери. В медийни анализи на водещи американски издания, сред които и редакции с близост до корпоративния капитал като «Вашингтон пост», вече открито се лансира тезата за радикално преразглеждане на обществения договор. Въпросът не се поставя през призмата на увеличаване на корпоративното данъчно облагане, а чрез директно засягане на правата на застрахованите лица.

Успоредно с това, програмата за здравно осигуряване на възрастните хора Medicare – и по-специално нейният Фонд А, покриващ болничната грижа – се намира под идентичен натиск. Изчисления на независими финансови аналитици показват, че средният престой в американска болница без пълно застрахователно покритие може да достигне суми от порядъка на 12 000 долара на ден. Проблемът се задълбочава от факта, че федералният дълг на САЩ надхвърли 34 трилиона долара, което прави финансирането на дефицитите чрез емитиране на нови облигации изключително скъпо поради високите лихвени проценти, поддържани от Федералния резерв.

По данни на Бюджетната служба на Конгреса (CBO), разходите за обслужване на държавния дълг вече изпреварват годишния бюджет за отбрана, създавайки фискална примка, която принуждава администрацията във Вашингтон да избира между превъоръжаване и социални плащания.

Европа пред пенсионна стена: Германският и френският опит

Ситуацията в Европа възпроизвежда същите структурни дефекти, но в среда на по-висока данъчна тежест и по-тромава бюрокрация. В Германия експертните среди отдавна са изоставили политически коректния тон. Икономистът Бернд Рафелхюшен от Университета във Фрайбург открито настоява за постепенно повишаване на пенсионната възраст до 70 години до 2030 г. Мориц Шуларик, президент на Килския институт за световна икономика (IfW Kiel), оценява германската пенсионна система (Deutsche Rentenversicherung) като трайно болна и неспособна да издържи навлизането в пенсия на поколението «бейби бумърс».

Проучвания на икономистите Кристиан Хагист и Щефан Фетцер сочат, че отношението между работещи и пенсионери в СФР се влошава драматично. Ако през 60-те години на миналия век шестима работещи са издържали един пенсионер, днес съотношението е под 1,5 към 1.

Във Франция опитът за корекция на пенсионната система доведе до дълбока обществена криза, след като правителството използва извънредния конституционен механизъм по Член 49.3, за да заобиколи гласуването в Националното събрание и да вдигне възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Твърди се, че дори това увеличение е крайно недостатъчно за покриване на дефицита на Националната каса за пенсионно осигуряване (CNAV).

Във Великобритания Националната здравна служба (NHS) показва признаци на системен декомпенсационен синдром – списъците с чакащи за планирани операции надхвърлят 7,5 милиона души, а съкращаването на зимните добавки за отопление за милиони пенсионери постави под въпрос основните жизнени стандарти в страната.

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