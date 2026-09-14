Десетилетия след разрушаването на Световния търговски център токсичната цена на бедствието расте

/Поглед.инфо/ Публикуването на неколкостотин страници съдебни доклади и лабораторни анализи за качеството на въздуха в Ню Йорк след атаките от 11 септември 2001 г. разкрива дълбоко разминаване между официалната реторика на общинската администрация и реалното токсикологично състояние на Долен Манхатън. Въпреки категоричните изявления на тогавашния кмет Рудолф Джулиани и шефа на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) Кристин Тод Уитман, че въздухът е напълно безопасен за дишане, наличните проби показват високи концентрации на азбестови влакна и бензен почти година след трагедията. Документите, изискани от организацията 9/11 Health Watch, повдигат сериозни въпроси за административната отговорност и скритата цена на последвалата глобална война.

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Институционалната илюзия за безопасност и съдебната истина

На 18 септември 2001 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) излиза с официално съобщение, превърнало се впоследствие в една от най-компрометираните публични декларации в съвременната американска история: въздухът в Долен Манхатън е „безопасен за дишане“. Политическият натиск за бързо възстановяване на финансовия център на Ню Йорк и рестартирането на финансовата борса на Уолстрийт надделява над елементарния токсикологичен контрол.

Две десетилетия по-късно, в резултат на продължителни съдебни битки, водени от правозащитната организация 9/11 Health Watch, наяве излизат вътрешни лабораторни доклади и общински протоколи. Тяхното съдържание директно опровергава уверенията, давани от кметската администрация на Рудолф Джулиани, а по-късно и от тази на Майкъл Блумбърг.

Според разкритите съдебни документи, опасните за живота токсини не просто са присъствали в дните след срутването на кулите близнаци, но са останали в критични концентрации в продължение на близо година. Администрацията е разполагала с данни за лабораторно измерени стойности, превишаващи неколкократно допустимите прагове за безопасност, но изборът е бил направен в полза на икономическото „нормализиране“ за сметка на общественото здраве.

Токсикологичният профил на "Кота Нула" и укриването на пробите

Северната и Южната кула на Световния търговски център, построени в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, съдържаха стотици тонове хризотилов азбест, използван за противопожарна изолация на стоманените носещи греди. В момента на тяхното срутване тези материали, заедно с хиляди тонове бетон, стъкло, олово и електронни компоненти, бяха пулверизирани в ултрафин прах с микроскопични размери.

Пробите, взети през юли 2002 г. — десет месеца след 11 септември — разкриват плашещи детайли. По фасадите и покривите на жилищни и търговски сгради на улица „Джон“, разположена на по-малко от миля от епицентъра, лабораторните тестове са отчели концентрации на азбест, значително надвишаващи праговете на федералния стандарт. Хризотиловите влакна, вдишани от нищо неподозряващите граждани, остават трайно в белодробната тъкан, провокирайки след десетилетия плеврален мезотелиом и белодробна фиброза.

Към това се добавя и постоянното изпарение на бензен — летлив ароматен въглеводород с доказани канцерогенни свойства, изпускан от подземните пожари под развалините, които горяха неколкократно чак до декември 2001 г. Според публикуваните доклади, нивата на бензен в района на улица „Фултън“ и "Гринуич" са били в граници, стимулиращи развитието на остра миелоидна левкемия при продължително излагане.

Всичко това се случва на фона на изявленията на официалните лица, че тестовете не показват „дългосрочен риск“.