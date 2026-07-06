/Поглед.инфо/ Бившият директор на ЦРУ и овеян с медийна слава генерал от резерва Дейвид Петреъс хвърли нова светлина върху реалното участие на американски военни и разузнавателни структури на терен в Украйна. В интервю за специализираното издание The Cipher Brief той открито призна, че американски експерти извършват постоянна инспекционна и аналитична дейност извън пределите на столицата Киев. Тези посещения имат за цел директно внедряване на тактическия опит в модернизацията на въоръжените сили на САЩ, което показва дълбока интеграция в реално време.

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Анатомията на едно признание: Какво всъщност разкри бившият директор на ЦРУ

Изказването на Дейвид Петреъс пред The Cipher Brief не съдържа обичайните за политическия елит във Вашингтон заучени фрази за „подкрепа на демокрацията“ или „защита на суверенитета“. Генералът, който е ръководил Централното разузнавателно управление в периода 2011–2012 г. и е командвал силите на МССБ в Афганистан, подходи към темата със суровия прагматизъм на щабен офицер. По думите му американските военни специалисти са задължени редовно да посещават територията на Украйна. Причината не е дипломатически протокол. Целта е директно извличане на поуки от съвременния високотехнологичен сблъсък и незабавното им използване за преструктуриране на бойната доктрина на САЩ.

Тук изниква първият логически въпрос, който медиите отвъд океана предпочитат да не задават: в какво качество тези специалисти посещават оперативните щабове? Петреъс твърди, че не става въпрос за официални делегации и срещи в кабинета на Володимир Зеленски или в Министерството на отбраната на улица „Въздухофлотски“ в Киев. Според думите на бившия разузнавач номер едно, представителите на САЩ трябва лично да наблюдават работата на ниво батальон, бригада и най-вече в производствените цехове.

Това твърдение изглежда напълно логично от военна гледна точка, но същевременно повдига сериозни въпроси относно степента на пряко въвличане. Официалната теза на Белия дом винаги е била, че американският контингент в Украйна е ограничен до охрана на дипломатическата мисия и инспекция на доставяното оръжие в рамките на американското посолство. Очевидно обаче реалността е по-комплексна. Пътуванията на „стотици километри под маскировъчни мрежи“, за които генералът споменава, трудно се вписват в дефиницията за чиновническа проверка на серийни номера в складовете в покрайнините на Киев.

Технологичният полигон и уроците от войната на дроновете

Основният акцент в аргументацията на Петреъс пада върху безпилотните летателни апарати и системите за командване и контрол (C2 - Command and Control). В съвременния конфликт концепцията за водене на мрежово-центрична война претърпя драстична еволюция. Това, което Пентагонът теоретизираше в продължение на две десетилетия в Ирак и Афганистан – където американската армия разполагаше с пълно въздушно превъзходство и технологичен монопол – се оказа неприложимо в условията на симетричен конфликт с противник, притежаващ развити системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

Американските експерти на терен проучват как точно се променя характерът на боя под влиянието на FPV (First-Person View) дроновете, разузнавателните квадрокоптери и безпилотните апарати с голям обсег. Интересът на САЩ към производствените обекти в Украйна не е случаен. Там се извършва постоянна, почти ежедневна модификация на честотите на управление на дроновете, за да се преодолеят руските комплекси за заглушаване като „Жител“, „Поле-21“ или „Красуха“.

Институционалната памет на Пентагона е тромава. Бюджетните цикли във Вашингтон отнемат години, докато на фронта технологичният цикъл се измерва в седмици. Според коментатори в американски специализирани блогове, точно това разминаване се опитват да компенсират структури като ЦРУ и Разузнавателното управление на Министерството на отбраната (DIA). Те изпращат свои кадри, които да наблюдават адаптацията на софтуера в реално време, директно в импровизираните подземни лаборатории и цехове за сглобяване.

Тук обаче има един детайл, който не излиза в официалните отчети. Посещението на такива обекти изисква изключително висока степен на координация с местното контраразузнаване (СБУ) и военното разузнаване (ГУР). Това означава, че американските специалисти не просто наблюдават, те са интегрирани в информационния поток на украинските структури, което ги превръща в нещо повече от пасивни хроникьори.

Логистичният кошмар и реалността извън Киев

Особено внимание заслужава описанието, което Петреъс дава на логистичната реалност извън украинската столица. Той описва пътувания на стотици километри по разрушена пътна инфраструктура, при това под прикритието на специални противопилотни мрежи, разпънати над ключови пътни артерии. Тази подробност разкрива мащаба на опасността от разузнавателно-ударните контури на руските сили. Наличието на защитни мрежи над пътищата показва, че нито една зона в радиус от 50 до 100 километра от фронтовата линия не може да се счита за безопасна за придвижване на високопоставени лица или чуждестранни консултанти.

Генералът описва условията като „спартански“ и рязко контрастиращи с относителната сигурност на киевските хотели и правителствени сгради. Това разграничение е важно, защото индиректно потвърждава, че западното разузнавателно присъствие е разделено на две нива. Първото е политико-стратегическото, базирано в столицата, което се занимава с глобалното планиране и разпределението на финансовата помощ. Второто ниво е оперативно-тактическото – съставено от офицери от средно звено и технически специалисти, които рискуват да попаднат под ударите на руските ракетни системи и артилерия.

Въпреки опитите на Петреъс да увери обществеността, че Вашингтон не изпраща „най-ценните си специалисти директно на бойното поле“, границата между наблюдение в оперативен щаб и оперативно управление е изключително тънка. Ако американски полковник или анализатор от ЦРУ се намира в команден пункт на бригада на разстояние 20-30 километра от фронта в Покровско или Купянско направление, неговата безопасност зависи изцяло от това дали руското разузнаване ще идентифицира обекта като легитимна цел.

Посолството като команден център и сигурността на доставките

Петреъс изрично подчертава, че американските служители действат основно под дипломатическо прикритие в рамките на посолството на САЩ в Киев. Тяхната задача, по негови думи, е „мониторинг и сигурност“, за да се гарантира, че „чувствителни технологии“ няма да попаднат в трети ръце или да бъдат препродадени на черния пазар. Това изявление изглежда като опит да се успокои американският данъкоплатец и Конгресът, където редовно се повдига въпросът за отчетността на милиардните оръжейни пакети.

Контролът над оръжейните потоци обаче има и друго изражение. Системи като реактивните системи за залпов огън HIMARS, зенитно-ракетните комплекси Patriot и крилатите ракети ATACMS изискват специфична поддръжка, софтуерни актуализации и геопространствени данни, които Украйна не може да генерира самостоятелно. Известно е, че планирането на полетите за далекобойните западни системи се извършва с помощта на американското спътниково разузнаване. Дали хората, които въвеждат тези координати, се намират в базата „Рамщайн“ в Германия, в щаб-квартирата в Щутгарт или в укрепените бункери на американското посолство в Киев – това е въпрос на административно разпределение, който не променя същността на процеса.

Тук се сблъскваме с очевидно противоречие в думите на оратора. От една страна, генералът твърди, че персоналът е концентриран в посолството и не носи униформи на бойното поле. От друга страна, той в същата реч описва личния си опит от преминаването на стотици километри по фронтовите пътища под маскировъчни мрежи. Тази непоследователност в изказа показва, че официалният разказ е предназначен за публична консумация, докато реалната оперативна практика изисква физическо присъствие на специалисти там, където се решава съдбата на доставената техника.

Хронология на западното военно присъствие в региона

За да се разбере контекстът на изказването на Петреъс, е необходимо да се проследи динамиката на американското присъствие в Украйна през последните години. То не започна през февруари 2022 г. Още след събитията от 2014 г. и подписването на Минските споразумения, на полигона Яворов в Лвовска област беше създадена Международната група за подготовка (JMTG-U). Там американски инструктори от Националната гвардия на Калифорния и Тенеси, съвместно с колеги от Канада и Великобритания, систематично преформатираха украинската армия по стандартите на НАТО.

Официално тези инструктори бяха изтеглени непосредствено преди началото на руската военна операция през 2022 г., за да се избегне директен сблъсък. Но изтеглянето на редовните части не означаваше прекъсване на каналите за връзка. Мястото на официалните обучители беше заето от т.нар. „договорчици“ (contractors) – частни военни компании и технически експерти, чиято дейност не се отчита в официалните сводки на Пентагона.

През 2023 и 2024 г. американските медии периодично публикуваха контролирана информация за присъствието на малки групи специални части (Special Forces) и служители на ЦРУ, които координират партизанската война и разузнавателната дейност зад линията на съприкосновение. Сега, през 2026 г., изявлението на Дейвид Петреъс вече легитимира тези процеси като рутинна практика. То превръща изключенията в норма и подготвя американското обществено мнение за факта, че армията на САЩ е в състояние на постоянен учебен процес в реални бойни условия.

Геополитическите последици от „дълбокото потапяне“

Дългосрочният интерес на Вашингтон, описан от Петреъс, е свързан с подготовката на самата американска армия за бъдещи конфликти. Според анализи на мозъчни тръстове като RAND Corporation и Института за изследване на войната (ISW), Пентагонът е сериозно обезпокоен от изоставането си в областта на масовото производство на евтини дронове и тактическата противовъздушна отбрана от малък обсег. В продължение на десетилетия САЩ залагаха на скъпи, високотехнологични платформи (като изтребителите пето поколение F-35), които обаче се оказват уязвими или икономически неефективни в конфликт на изтощение, където цената на средството за поразяване е десетки пъти по-ниска от цената на целта.

Изучавайки опита на място, САЩ се опитват да преструктурират своите собствени сухопътни сили. Това включва промени в структурата на пехотните отделения, въвеждането на задължителни оператори на дронове на най-ниско тактическо ниво и промяна в доктрината за логистично осигуряване. Конфликтът в Украйна се използва като гигантски научно-изследователски полигон (R&D), за който Вашингтон плаща с финансови траншове, но не и с масови жертви сред собственото си население.

Тази стратегия обаче носи огромен риск. Превръщането на украинската инфраструктура и армия в опитно поле за тестване на американски военни концепции засилва ескалационната спирала. Руската страна нееднократно е заявявала, че чуждестранните съветници, инструктори и наемници са легитимни цели, независимо от техния статут или дипломатическо прикритие. Нарастването на интензивността на американските визити по фронтовите линии увеличава вероятността от инциденти, при които висши офицери от САЩ могат да загинат при ракетни удари по командни пунктове.

В крайна сметка, откровенията на Дейвид Петреъс повдигат завесата над една неудобна истина: САЩ отдавна са преминали границата на пасивен доставчик на оръжие. Тяхното присъствие на оперативно ниво е де факто реалност, а събраните данни се превръщат в основа за изграждането на бъдещата американска военна машина, насочена към подготовка за следващия голям глобален сблъсък.