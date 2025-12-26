/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп не може да бъде обяснен с клишета. Той е едновременно бунт и продукт на системата, разрушител и временен спасител, нарцис и хладен инстинктивен играч. Този публицистично-аналитичен текст разглежда личността, поведението и политическата логика на Тръмп като симптом на разпада на западния модел, без идеализация, но и без демонизация.

Доналд Тръмп: психологията на властта и човекът извън оправданията

Доналд Тръмп е от онези личности, които не могат да бъдат обяснени с едно определение, защото самото желание да бъдат „обяснени“ ги унищожава. Той не е идеолог, не е визионер, не е морален авторитет и никога не е претендирал да бъде такъв. Тръмп е чист политически характер, оголен до кост, лишен от интелектуални украшения и морални алибита. Именно затова той предизвиква такъв страх и такава омраза – не защото е по-лош от останалите, а защото не се преструва.

В света на късния Запад, където властта отдавна е облечена в езика на ценности, права и прогрес, Тръмп се появи като грубо напомняне, че властта по своята същност е нещо съвсем друго. Тя е инстинкт, воля, надмощие. И когато той говори, зад думите му не стои теория, а първичен усет за доминация. Затова интелектуалците го презират – той не играе тяхната игра. И затова масите го разбират – той говори на език, който не изисква превод.

Тръмп е дете на свят, в който конфликтът не е отклонение, а нормалност. Бизнесът, медиите, недвижимите имоти, телевизионният спектакъл – това са територии, където няма морална победа, има само победа. Там няма равенство, има победител и губещ. В този смисъл Тръмп не „влезе“ в политиката – той пренесе един вече съществуващ модел на мислене в нея. И именно тук започва драмата.

Психологически Тръмп е човек с изключително силно его, но не от онези крехки, защитни егота, които се плашат от критика. Неговото его е офанзивно, атакуващо, шумно. То не търси одобрение – търси признание на силата. Тръмп не иска да бъде харесван. Той иска да бъде надделял. И това е фундаментална разлика, която повечето анализатори отказват да приемат.

Той не познава срама така, както го познава либералният елит. За него публичното унижение не е катастрофа, а битка. Скандалът не е поражение, а инструмент. Всяка атака срещу него той превръща в доказателство, че е опасен за системата. И в това има хладна логика, почти животинска по своята чистота. Докато другите се оправдават, Тръмп удря. Докато другите обясняват, той доминира.

Тук често се използва думата „нарцисизъм“. Но това е повърхностно. Истинският ключ не е самовлюбеността, а отсъствието на вътрешен морален съд. Тръмп не изпитва нужда да се оправдава пред абстрактни принципи. Той няма вътрешен диалог с „какво ще кажат“, „как ще изглежда“, „дали е редно“. Това го прави опасен за институциите, защото институциите живеят именно от такива вътрешни спирачки. Но го прави и силен в свят, където тези спирачки отдавна са се превърнали в лицемерие.

Тръмп е човек на директното желание. Той иска да победи, да доминира, да наложи волята си. Не крие това. И тук се случва нещо, което елитът така и не разбра: за огромна част от обществото тази откровеност се възприе не като порок, а като освобождение. В свят на фалшиви усмивки, морални проповеди и кухи обещания, Тръмп изглеждаше истински. Не добър. Не справедлив. А истински.

Философски погледнато, Тръмп е антипод на просвещенския политически модел. Той не вярва в рационалния консенсус, не вярва в прогреса като неизбежност, не вярва в универсалните ценности. Светът за него не е проект, а поле на сблъсък. В това отношение той прилича повече на архаичен владетел, отколкото на модерен президент. И точно това е ужасяващо за либералния Запад – не защото е регрес, а защото напомня за истини, които модерността искаше да забрави.

Тръмп не се доверява. Подозира всички. Вижда заговори, интриги, враждебност. Това не е просто параноя – това е формирано съзнание на човек, живял в постоянна конкуренция. За него доверието е слабост, компромисът – временно отстъпление, а сътрудничеството – сделка с конкретна цена. Тази психология го прави неспособен на дълбока институционална лоялност. Той не служи на системи. Системите трябва да служат на него.

И тук се ражда големият екзистенциален конфликт: Доналд Тръмп достига върха на държава, която по дефиниция изисква самоограничение. Американската президентска институция е изградена върху баланси, процедури, задържащи механизми. Тя предполага лидер, който приема рамките. А Тръмп по своята природа не приема рамки. Той ги тества, натиска, пренебрегва, атакува.

Затова президентството му не беше просто политически мандат. То беше психологическа война между личност и институция. Между инстинкта и правилото. Между волята и формата. И тази война не можеше да има победител без разрушения.

Но най-дълбоката истина за Тръмп е друга: той не се страхува да бъде сам. Политиците на системата се страхуват от изолация – от медиите, от елита, от „правилното мнение“. Тръмп не. Той може да стои срещу целия свят и да казва: „Аз съм прав“. Това не е смелост в моралния смисъл. Това е екзистенциална твърдост. Качество, което рядко се среща и което винаги разделя обществата до крайност.

Тръмп не търси оправдание за себе си. Не се обяснява. Не се покайва. И в свят, обсебен от вина, извинения и демонстративна моралност, това е почти революционно.

Но една личност, колкото и силна да е, не може да се превърне в исторически феномен сама. За да се случи Тръмп, трябваше да съществува общество, готово да го припознае.

В следващата част ще слезем от психологията на индивида към психологията на масите – към гнева, унижението и бунта, които превърнаха Доналд Тръмп от телевизионен магнат в политическо земетресение.

Масите и гласът, който не поиска прошка

Доналд Тръмп нямаше да се превърне в политическо земетресение, ако не беше съвпаднал с една дълбока, тиха, натрупвана с десетилетия социална умора. Той не създаде тази умора. Тя вече беше там – под повърхността на американското общество, зад витрината на икономически растеж, технологичен прогрес и морална самодоволност. Тръмп просто я извади на светло, без да я украсява, без да я превежда на езика на политическата коректност.

Американското общество в навечерието на Тръмп беше общество на дълбоко унижение, макар самото то рядко да си го признаваше. Работническата класа беше маргинализирана, средната класа – изстискана, а елитът – все по-откъснат, самовъзпроизвеждащ се и морално самодоволен. Обещанието за социална мобилност се беше превърнало в мит, а „американската мечта“ – в рекламно клише, което все по-малко хора преживяваха като реалност.

В този свят политиците говореха за „глобализация“ с усмивка, докато цели региони се обезлюдяваха. Говореха за „разнообразие“ и „прогрес“, докато милиони хора усещаха, че са излишни. Говореха за „ценности“, но не можеха да обяснят защо трудът вече не носи достойнство, а лоялността – сигурност. Тази пропаст между език и живот беше истинският взривоопасен материал.

Тръмп не дойде с програма за социално спасение. Той дойде с разпознаване. Той каза на милиони хора не какво ще стане утре, а какво вече се е случило вчера – че са били излъгани, че елитът ги е продал, че системата вече не работи за тях. И каза това не с аналитичен език, а с груби думи, които не търсеха интелектуално съгласие, а емоционално кимване.

Това беше моментът, в който масите не просто го чуха – те се разпознаха в него. Не защото Тръмп беше един от тях. Напротив – той беше богат, привилегирован, самоуверен до арогантност. Но именно затова той можеше да каже онова, което те не можеха. Той не молеше. Не се извиняваше. Не обясняваше. Той обвиняваше. И това им хареса.

Тук се случи нещо, което либералният елит така и не разбра: подкрепата за Тръмп не беше любов, а отмъщение. Отмъщение срещу медиите, които ги презираха. Срещу експертите, които им обясняваха защо болката им е „неправилна“. Срещу институциите, които говореха от тяхно име, без да ги чуват. Гласуването за Тръмп беше акт на символично насилие срещу една система, която отдавна беше загубила моралния си кредит.

Тръмп говореше просто. Но тази простота не беше примитивност, а отказ от лицемерие. Той не украсяваше реалността. Не я омекотяваше. Не я морализираше. И точно затова думите му удряха. Те не предлагаха утеха, а признание на гнева. А гневът, когато е дълго потискан, се превръща в политическа сила.

Медиите реагираха с паника. Те видяха в Тръмп не просто опасен политик, а заплаха за самия им монопол върху смисъла. За първи път някой говореше директно на масите, без тяхното посредничество, без тяхното одобрение, без техния език. Социалните мрежи се превърнаха в оръжие не защото Тръмп ги използваше умело, а защото те разрушиха йерархията на говоренето. Всеки можеше да чуе, всеки можеше да отговори.

И тук се роди нова политическа реалност: политик без посредници. Политик, който не търси легитимация от елита, а директно от емоциите на мнозинството. Това беше шок за система, изградена върху филтри, експертизи и институционални езици. Тръмп не признаваше тези филтри. Той ги презираше. И обществото, уморено от тях, го последва.

Важно е да се каже ясно: това не беше „бунт на невежите“, както удобно го нарекоха. Това беше бунт на пренебрегнатите. На хората, които усещаха, че вече не принадлежат на бъдещето, което им се обещава. Тръмп не им върна бъдещето. Но им върна гласа. А в политиката гласът често е по-важен от решението.

Тук Тръмп се превърна от личност в знак. В символ на отказа да се играе по правилата на една система, която вече не предлага смисъл. В този смисъл той беше не толкова лидер, колкото канал – канал, през който се изля дълго натрупвано социално напрежение.

И именно затова омразата към него беше толкова яростна. Не защото беше по-лош от предшествениците си, а защото разруши илюзията, че системата е консенсусна, рационална и морално стабилна. Той показа, че под повърхността кипи неразумен, гневен, често груб народ – народ, който не иска повече да бъде възпитаван.

Тръмп не обедини Америка. Но той направи нещо по-страшно: разкри я. Разкри я такава, каквато е – разделена, озлобена, уморена от лъжи, готова да последва не най-добрия, а най-непокорния.

И когато този гняв влезе в Белия дом, започна най-трудната част от историята.

Защото едно е да бъдеш гласът на бунта. Съвсем друго – да управляваш държава, изградена да не допуска бунта да победи.

В следващата част ще видим Тръмп във властта – разрушителят, попаднал в институция; инстинктът, сблъскал се с правилото; човекът, който воюваше със системата отвътре и плати цената.

Разрушителят във властта: когато инстинктът срещне институцията

Когато Доналд Тръмп влезе в Белия дом, конфликтът вече беше неизбежен. Не политически, а екзистенциален. От едната страна стоеше личност, изградена в свят без правила, без лоялност към абстракции, без уважение към формалните авторитети. От другата – държава, чиято стабилност се крепи именно на правила, процедури, баланси и взаимно недоверие, институционализирано до съвършенство. Това не беше просто сблъсък на характери. Това беше сблъсък на две философии за властта.

Американската президентска институция не е създадена за силни характери. Тя е създадена за ограничени личности, за хора, които приемат, че властта им е временна, условна и под постоянно наблюдение. Тръмп не прие това. Не защото не го разбра, а защото по природа не може да го приеме. За него властта не е заем, а завоевание. И завоеванието не търпи спирачки.

Още в първите месеци стана ясно, че Тръмп не възприема собствената си администрация като съюзник. Той подозираше всички – министри, съветници, генерали, служби. Виждаше зад всеки компромис заговор, зад всяка критика – саботаж. Това не беше просто параноя, а логично следствие от начина, по който е живял цял живот. В бизнеса никой не е лоялен. В политиката на Тръмп това правило се превърна в аксиома.

Така започна войната с т.нар. „дълбока държава“ – термин, който до Тръмп звучеше маргинално, почти конспиративно, а след него се превърна в част от масовия политически речник. За Тръмп това не беше абстракция. Това беше усещане. Усещане, че съществува огромен апарат, който не се подчинява на изборния резултат, който продължава да работи по инерция, независимо кой формално е начело. И в това усещане имаше повече истина, отколкото системата беше готова да признае.

Но Тръмп допусна фундаментална грешка: той се опита да води персонална война с институционален противник. А институциите не се побеждават с атаки. Те се изтощават, заобикалят, подменят. Тръмп атакува фронтално – с туитове, с публични унижения, с демонстративни конфликти. Това му донесе аплодисменти от базата, но укрепи съпротивата срещу него в самата държава.

Президентството му се превърна в постоянно извънредно положение. Всяка седмица – нов скандал. Всяка седмица – нов враг. Медии, съдии, ФБР, ЦРУ, Конгрес, дори собствени съпартийци. Тръмп управляваше така, сякаш все още е в кампания. За него властта не беше стабилизиране, а непрекъснато настъпление.

Външната му политика отразяваше същата психология. Тръмп не вярваше в съюзи, а в сделки. Не вярваше в ценности, а в интереси. НАТО за него не беше цивилизационен проект, а лош договор. Европа – не партньор, а пасажер. Китай – не идеологически противник, а конкурент. Русия – не морално зло, а сила, с която трябва да се смята. Това не беше предателство на американската традиция, а връщане към суровия реализъм, който елитът отдавна прикриваше с морална реторика.

Именно тук Тръмп се оказа по-опасен, отколкото изглеждаше. Той разруши митологичния образ на Америка като морален водач. Показа я като обикновена империя със сметки, страхове и сделки. За част от света това беше освобождение. За либералния елит – кощунство.

Но вътре в страната цената беше висока. Тръмп така и не успя да създаде устойчива управляваща коалиция. Той не изгради елит, който да го защитава институционално. Отказваше да споделя власт, да делегира доверие, да търпи автономия. Всички трябваше да бъдат лоялни лично към него. А държавата не функционира на принципа на личната вярност. Тя функционира чрез безлични механизми. Тръмп никога не прие това до край.

В този смисъл неговото управление беше обречено на постоянен конфликт. Не защото беше некомпетентен, а защото характерът му беше несъвместим с формата. Той беше силен лидер в момент, който изискваше архитект. Той можеше да разрушава, но не и да стабилизира. Можеше да разобличава, но не и да консолидира.

Краят на мандата му показа пределите на тази стратегия. Когато конфликтът е постоянен, в един момент всичко се превръща във фронт. Истината губи значение. Лоялността се радикализира. А институциите, които Тръмп мразеше, се окопаха и отвърнаха. Не с една битка, а с бавна, процедурна, безлична контраатака.

Тръмп не беше свален с преврат. Той беше износен. Изтощен. Обграден. Оставен сам срещу система, която знае как да чака. Това е трагедията му и неговата историческа слабост.

Но историята не свършва с поражението на един човек.

Защото Тръмп не беше само президент. Той беше симптом, знак, предупреждение. И след него системата вече не може да се върне в състоянието, в което беше преди.

В следващата част ще излезем отвъд личността и мандата. Ще погледнем Тръмп като част от цивилизационния разпад на Запада – като огледало, присъда и предвестник на още по-дълбоки трусове.

Тръмп като симптом: разпадът, който Западът отказва да признае

Историята рядко ражда личности като Доналд Тръмп случайно. Такива фигури не се появяват в стабилни епохи, а в моменти на изчерпване – когато старият разказ вече не работи, но новият още не е намерен. Тръмп е именно такъв знак. Не отклонение от нормата, а доказателство, че нормата е престанала да функционира.

Либералният Запад обича да мисли за себе си като за завършек на историята – като рационална, морална, балансирана система, в която конфликтите се решават чрез процедури, а властта се упражнява чрез консенсус. Тръмп разкъса тази илюзия. Не с философски трактат, а с присъствието си. Той показа, че под повърхността на институционалния ред кипи първична борба за смисъл, идентичност и надмощие.

Тръмп не донесе кризата. Той я назова. Назова я грубо, неточно, често несправедливо – но я направи видима. Кризата на представителството, кризата на елитите, кризата на легитимността. В свят, в който управляващите класи все по-често говорят на език, откъснат от реалния живот, Тръмп говореше на езика на конфликта. И това се оказа по-убедително от всички доклади, стратегии и морални декларации.

Истинската опасност на Тръмп за системата не беше в решенията му, а в разобличаването на фикцията. Той показа, че демокрацията не е автоматичен механизъм, а крехка конструкция, зависима от доверие. А доверието вече беше разрушено. Той показа, че елитът не управлява, защото е по-мъдър, а защото е по-добре организиран. И че когато тази организация се разклати, на сцената излиза не най-добрият, а най-непокорният.

Тръмп разби и още една илюзия – че Западът е морален арбитър на света. С отказа си да говори на езика на универсалните ценности, той върна международната политика там, където винаги е била – в полето на интересите, силата и страха. Това беше шок не за останалия свят, който никога не е вярвал напълно в моралния разказ на Запада, а за самия Запад, който беше започнал да вярва в собствената си пропаганда.

След Тръмп нищо не се върна обратно. Формално институциите оцеляха. Процедурите бяха възстановени. Реториката отново стана „прилична“. Но пукнатината остана. Обществото вече знае, че системата може да бъде пробита. Че консенсусът е условен. Че елитът не е непогрешим. Това знание не може да бъде отменено с избори.

Тръмп показа и нещо още по-дълбоко – че демокрацията без съдържание ражда чудовища. Когато изборът се свежда до управление без визия, до технокрация без душа, до морализаторство без резултати, тогава обществата започват да търсят не разум, а воля. Не баланс, а сила. Не диалог, а сблъсък. В този смисъл Тръмп не е причината за радикализацията – той е нейният продукт.

Исторически Тръмп ще остане като фигура на прехода. Не като строител, а като разрушител на фасади. Той не предложи нов ред. Но той ускори края на стария. И това е достатъчно, за да заеме мястото си в историята. Не като герой и не като злодей, а като предупреждение.

Западът може да се опита да го забрави. Може да го демонизира, да го сведе до анекдот, до „лош епизод“. Но Тръмп ще се връща отново и отново – под различни имена, в различни държави, в различни форми. Защото причините, които го родиха, не са отстранени. Те са задълбочени.

Тръмп беше моментът, в който системата загуби монопола върху смисъла. В който народът отказа да бъде възпитаван. В който властта престана да се срамува от себе си. Това е страшно. Но и честно.

И може би най-неудобната истина е тази: Тръмп не показа колко е лош светът. Той показа колко е слаб. Слаб да понесе истината. Слаб да говори с народа си без преводачи. Слаб да управлява без илюзии.

Тръмп, Путин, Русия и Китай: реализмът без илюзии

Отношението на Доналд Тръмп към Русия и Владимир Путин е може би най-митологизираният, най-злоупотребяваният и най-неразбран елемент от цялото му политическо наследство. То беше превърнато в обсесия, в обяснение за всичко, в универсално алиби за провалите на елита. „Руският агент“, „кукловодът в Кремъл“, „предателят“ – тези етикети казват много за страха на системата и почти нищо за самия Тръмп.

Истината е по-прозаична и по-неудобна.

Тръмп никога не е бил проруски в идеологически или ценностен смисъл. Той не споделя руски възглед за държавата, историята или цивилизацията. Той не изпитва сантимент към Русия. Това, което го отличава от предшествениците му, е не любов към Москва, а липса на морална истерия спрямо нея. За Тръмп Русия не е метафизично зло. Тя е фактор. Сила. Играч. И именно това беше непростимо.

Тръмп гледа на Путин не като на идеологически враг, а като на персонален лидер, който контролира властта в собствената си държава. Това е ключово. Тръмп уважава не ценности, а контрол. Суверенитет. Способността да взимаш решения и да ги налагаш. В този смисъл Путин му беше по-разбираем от европейските лидери, които говорят от името на ценности, но често не контролират нищо реално.

Това не означава доверие. Тръмп не се доверява на никого. Означава разпознаване. Двама лидери, които мислят света не като морална сцена, а като шахматна дъска. Сделка срещу сделка. Отстъпка срещу отстъпка. Без илюзии за „вечни партньорства“.

И тук се появява скритият смисъл, който либералният елит така и не пожела да види:

Тръмп не искаше стратегическо сближаване с Русия. Той искаше разделяне на фронтовете. Изваждане на Москва от автоматичната конфронтация, за да се освободи ресурс за истинския сблъсък.

Защото истинският противник в мисленето на Тръмп никога не е била Русия.

Това беше Китай.

Отношението му към Китай е коренно различно. Там няма симпатия, няма разпознаване, няма уважение. Има студена, почти инстинктивна враждебност. Тръмп вижда Китай не като партньор, а като екзистенциална заплаха за американската мощ – икономическа, технологична и стратегическа.

Китай за него не е просто конкурент. Той е модел, който може да надмине Америка. Държава, която съчетава централизирана власт, дългосрочно планиране, индустриален капацитет и демографска маса. Това е кошмарът на всеки американски реалист. Не Русия, която е силна, но ограничена. А Китай, който е възходящ.

Затова Тръмп започна търговската война. Не защото не разбира глобалната икономика, а защото я разбира твърде добре. Той знаеше, че глобализацията в сегашния си вид обслужва Пекин повече, отколкото Вашингтон. И затова реши да я атакува директно, без да се крие зад правила и институции.

В този контекст отношението му към Русия придобива нов смисъл. Не като любов, а като тактическа хладност. Не като съюз, а като опит за неутрализация. Ако Русия не е автоматичен враг, тя не е автоматичен съюзник на Китай. Това беше логиката. Опасна, груба, но стратегически разбираема.

Системата в САЩ не можеше да приеме тази логика. Не защото е грешна, а защото разрушава идеологическата рамка на Студената война, в която Русия е вечното зло, а Америка – моралният съдия. Тръмп отказа да играе тази роля. И за това беше наказан.

Обвиненията в „проруски заговор“ бяха не толкова разследване, колкото инструмент за дисциплиниране. Предупреждение към всеки, който би дръзнал да мисли геополитиката извън моралния шаблон. Посланието беше ясно: можеш да воюваш, но не можеш да мислиш самостоятелно.

Тръмп плати цената. Но и остави следа. Той беше първият американски президент от десетилетия насам, който публично каза онова, което мнозина в стратегическите среди знаеха: светът вече не е еднополюсен, а Америка не може да воюва с всички едновременно.

В този смисъл отношенията му с Путин не бяха искрени в човешки план, но бяха честни в геополитическия. Без романтика. Без илюзии. Само баланс на силите.

А Китай остана това, което е и днес – нерешеният въпрос, големият сблъсък, който Тръмп назова пръв, но който следващите администрации предпочетоха да отлагат, докато говорят за ценности.

Тръмп 2.0 и светът след илюзиите: репетиция за новата епоха

След Доналд Тръмп Западът направи всичко възможно да се престори, че нищо съществено не се е случило. Върна „нормалността“, възстанови риториката, приглади езика, подмени конфликтите с процедури. Но това беше козметика, не излекуване. Защото Тръмп не беше болестта – той беше температурата, която показа, че организмът гори.

Въпросът за „Тръмп 2.0“ не е въпрос за конкретна личност. Той е въпрос за възможността същият тип власт отново да стане неизбежен. Защото условията, които родиха Тръмп, не само не изчезнаха – те се задълбочиха. Социалното разслоение е по-голямо. Недоверието към елитите – по-дълбоко. Институционалната умора – по-видима. А геополитическият хаос – по-неконтролируем.

Ако Тръмп се върне – или ако се появи негов еквивалент – той няма да бъде същият. Първият Тръмп беше импровизация. Вторият би бил озлобен, по-хладен и по-безмилостен. Първият се сблъска със системата, без да я познава. Вторият би дошъл с памет за поражението, с недоверие към всички и с ясно съзнание, че институциите не се убеждават – те се подменят или заобикалят.

Това е страшната перспектива за Запада: че след Тръмп няма връщане към „разумния център“, а има движение към по-груби, по-директни, по-нелиберални форми на власт. Не защото обществата са „полудели“, а защото са изчерпали търпението си към фасадната демокрация.

Тръмп показа, че либералният ред има фатален проблем: той изисква от хората да вярват в система, която вече не им носи сигурност, достойнство и смисъл. Когато това се случи, моралните проповеди започват да звучат като подигравка. А тогава идва политикът, който не обещава справедливост, а отмъщение. Не бъдеще, а разплата.

В геополитически план светът след Тръмп е свят без маски. Америка вече не може да се преструва, че е безкористен арбитър. Европа не може да се преструва, че е стратегически субект. Русия не е „отклонение“, а постоянен фактор. Китай не е „партньор“, а цивилизационен конкурент. Тръмп беше първият американски президент, който говори за това открито. След него всички знаят, но малцина смеят да го кажат.

Исторически Тръмп ще остане като фигура на прехода от лицемерната стабилност към откритата нестабилност. Той не създаде нов световен ред, но ускори разпада на стария. И в този смисъл той не е краят на историята, а началото на по-трудна, по-опасна, но и по-честна епоха.

Най-голямата ирония е, че елитът, който най-силно го мразеше, усвои неговите методи. Контрол върху информацията. Демонизация на опонента. Мобилизация чрез страх. Тръмп беше обвиняван в авторитаризъм, но след него авторитарните практики станаха по-фини, по-технологични, по-незабележими. Той беше грубият предвестник. Другите са тихите наследници.

И тук стигаме до последната, най-неудобна истина:

Тръмп не показа какво ще стане, ако „лошият“ дойде на власт.

Той показа какво става, когато добрите вече не убеждават никого.

Присъдата

Доналд Тръмп не беше грешка в системата.

Той беше логичен резултат.

Той не разруши Запада.

Той показа, че Западът вече е разрушен отвътре.

И ако утре светът роди нов Тръмп – по-умен, по-тих, по-студен –

това няма да е изненада.

Ще бъде следствие.