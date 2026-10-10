Абонирай се
Америка

ФБР пред разкол заради готвено пътуване на директора Пател в Русия

/Поглед.инфо/ Планираното пътуване на директора на ФБР Каш Пател до Москва, насрочено само три седмици преди междинните избори в САЩ, предизвика остър сблъсък между Конгреса и администрацията. Двама водещи демократи в Камарата на представителите — Джейми Раскин и Джим Хаймс — изпратиха официално писмо с искане визитата да бъде незабавно отменена. Според източници на „Атлантик“, вътре в бюрото се води скрита съпротива срещу опита за установяване на пряк оперативен канал с руските институции по въпросите на киберпрестъпността.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 5282 прочитания
ФБР пред разкол заради готвено пътуване на директора Пател в Русия
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на американските медии „Атлантик“ и анализи на източници от разузнавателния сектор в САЩ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативен канал или институционален саботаж: Скритият залог на визитата

Информацията за планираното пътуване на новия директор на Федералното бюро за разследвания (ФБР) Каш Пател до Руската федерация бързо излезе от рамките на стандартния междуведомствен протокол и се превърна в открит вътрешнополитически фронт. Според публикации в американското списание The Atlantic, за които се твърди, че стъпват върху данни от 17 настоящи и бивши служители на Министерството на правосъдието и разузнавателната общност на САЩ, пътуването е насрочено за периода непосредствено преди междинните избори за Конгреса.

Официално потвърждение от сградата „Джей Едгар Хувър“ на Пенсилвания авеню 935 или от Белия дом до момента липсва. Липсата на медийни съобщения и пълното мълчание на пресслужбите обаче не спряха публичната реакция на Камарата на представителите.

Конгресмените Джейми Раскин (демократ от Мериленд, водещ член на Комисията по надзор) и Джим Хаймс (демократ от Кънектикът, старши член на Комисията по разузнаване) разпространиха съдържанието на писмо, изпратено директно до кабинета на Пател. В него двамата законодатели настояват за незабавна отмяна на визитата, позовавайки се на „интересите на националната сигурност“.

Пател встъпи в длъжност през февруари миналата година след продължителни процедури в Сената и сериозни кадрови трусове в структурата на правоприлагащите органи. По оценки на критиците му от Демократическата партия, неговият подход фундаментално се различава от линията, следвана от предшественика му Кристофъррей. Докато предишното ръководство разглеждаше сътрудничеството с руските структури като фактически замразено след 2022 г., стратегията на Пател допуска директен контакт с Москва по строго определени ведомствени казуси — основно транснационалната киберпрестъпност и борбата с финансовите измами в криптосферата.

Но въпросът тук не е просто административен. Вземете за пример хронологията на подобни контакти през последните 15 години. Предишни директори на ФБР, включително Робърт Мюлер, също са осъществявали оперативни визити в Москва — например през май 2012 г., когато фокусът беше върху обмена на данни за борбата с тероризма преди Олимпийските игри в Сочи през 2014 г. Тогава междуведомственият канал между ФБР и ФСБ функционираше въз основа на Споразумението за взаимна правна помощ (MLAT), подписано още през 1999 г. Днес обаче тази нормативна рамка е практически мъртва.

Вътрешният разкол на Пенсилвания авеню 935

Според изтекли данни в американския печат, реакцията вътре в самото Бюро е била далеч от единодушна. Твърди се, че преди писмото на Раскин и Хаймс да стане публично достояние, група висши оперативни работници от отдел „Контраразузнаване“ (CD) и от оперативните звена в Куантико са правили опити да блокират пътуването по вътрешноведомствен път. След като тези усилия са останали без отговор от страна на политическия кабинет на Пател, информацията е била пренасочена към Капитолия.

Кристофър О’Лиъри, бивш директор на Националния център за борба с тероризма (NCTC) и дългогодишен кадър на ФБР, публично постави под съмнение целесъобразността на визитата. По думите му, публикувани в списание The Atlantic, замисълът за подобно пътуване в момент, когато контраразузнавателните служби са длъжни да бъдат в състояние на пълна бойна готовност поради наближаващия вот, е „нелогичен“. О’Лиъри изтъква, че първостепенна задача на оперативните екипи у дома е неутрализирането на информационни операции и евентуални опити за намеса в изборния процес, а не участие в дипломатически мисии със спорно прагматично покритие.

Тук проличава дълбокото институционално разцепление във Вашингтон. От една страна, традиционният разузнавателен апарат настоява, че всеки официален контакт с руските служби подава погрешен сигнал към източноевропейските съюзници по линия на НАТО. От друга страна, поддръжниците на новата линия в правосъдното министерство твърдят, че пълното прекъсване на техническите канали за комуникация вреди предимно на самите САЩ, особено когато става дума за проследяване на рансъмуер мрежи като LockBit или ALPHV/BlackCat, чиито инфраструктурни сървъри често се намират извън американска юрисдикция.

Дали Пател търси реални оперативни резултати, или става дума за опит за демонстративна смяна на външнополитическата парадигма? В САЩ отговорът на този въпрос зависи изцяло от това коя партия контролира съответната комисия в Конгреса.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Колкото по-малки и по-слаби са, толкова по-силно лаят“: Икономистът Сакс е ужасен от европейците
Европа

„Колкото по-малки и по-слаби са, толкова по-силно лаят“: Икономистът Сакс е ужасен от европейците

/Поглед.инфо/ В интервю за руски и международни издания американският икономист Джефри Сакс изрази дълбоко разочарование от настоящия политически курс на европейските лидери, с акцент върху Полша и балтийските държави. Сакс, който през 90-те години бе съветник по икономическите reformи в Източна Европа и носител на редица държавни отличия от същите тези страни, днес твърди, че днешният елит демонстрира липса на инстинкт за оцеляване. По думите му войнствената реторика на малки държави с голямо рускоезично малцинство крие пряк риск от ядрен сблъсък, без САЩ да имат намерение да ги спасяват при най-лошия сценарий.

10.10.2026 06:27
Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин
Свят

Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин

/Поглед.инфо/ Разкритите детайли около телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин показват дълбока институционална подготовка, която надхвърля рамките на обикновения протокол. Според изявления на дипломатическия съветник Юрий Ушаков, контактът е подготвян дни наред през специалния пратеник Стив Уиткоф. Анализът на събитията сочи, че зад кулоарните поздравления и промените в графика на Белия дом стоят конкретни икономически параметри, включително облекчаването на затормозения износ на руско дизелово гориво за световните пазари.

10.10.2026 06:09
Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС
Украйна

Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС

/Поглед.инфо/ В столицата на Украйна се съобщава за критични смущения в помпените станции на канализационната система поради недостиг на електроенергия. Обсъждат се извънредни варианти за заустване на отпадъчни води в река Днепър. Военни наблюдатели и експерти анализират дали липсата на автономни генератори в обектите на Киевводоканал е резултат от технически дефицит, или от пренасочване на ресурсите към отбранителния сектор.

10.10.2026 05:59
Проектът „Рассвет“ срещу Starlink: Русия подготвя собствена спътникова мрежа за управление на дронове
Русия

Проектът „Рассвет“ срещу Starlink: Русия подготвя собствена спътникова мрежа за управление на дронове

/Поглед.инфо/ Технологичното и индустриално противопоставяне навлиза в фаза, в която Западът е принуден да признае системните си грешки в сметките. Данни от американски и европейски аналитични центрове сочат бързо възстановяване на руските рафинерии и загуба на украинското предимство в безпилотната авиация. На този background руски аналитици настояват за по-твърди удари върху мостовата инфраструктура в Киев и тунела Бескиди. По Publication на Царград, The Economist и Карнеги Берлин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

10.10.2026 05:48
32-ма офицери от НАТО в Киев: Защо Москва запазва мълчание и каква е цената на дипломатическия прагматизъм
Украйна

32-ма офицери от НАТО в Киев: Защо Москва запазва мълчание и каква е цената на дипломатическия прагматизъм

/Поглед.инфо/ Въпросът за престоя на тридесет и двама военни представители от страни от НАТО в Киев и провеждането на работни срещи с украинското командване за пореден път повдига въпроса за границите на руската сдържаност. Докато в Москва органите на разследването завеждат наказателни производства за атаки срещу висши офицери, западната военна делегация необезпокоявано инспектира съоръжения за ПВО и роботизирани системи. Външнополитическият прагматизъм на Кремъл се възприема от едни като стратегия, а от други – като отстъпление.

10.10.2026 05:35
Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара
Украйна

Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Отказът от пълноправно членство в Европейския съюз и предложенията за „асоцииран статут“ създават фундаментален геополитически обрат в отношенията между Брюксел и Киев. Докато финансовият дефицит на Украйна надхвърля 96 милиарда долара, европейските държави поставят бариери пред аграрния износ и ползването на субсидии. Върховната рада вече обсъжда законодателни промени за неутралитет, докато Берлин и Вашингтон преразглеждат рамката за дългосрочно финансиране.

10.10.2026 05:21
Най-голямото нефтено находище в пустиня в Китай произвежда над 26 млн. тона нефт и газ
Поглед към Китай

Най-голямото нефтено находище в пустиня в Китай произвежда над 26 млн. тона нефт и газ

/Поглед.инфо/ Най-голямото нефтено находище в пустинята в Китай е доставило над 26 милиона тона нефт и газ от пластове, разположени на дълбочина над 6 000 метра под земята, съобщи Китайската национална нефтена корпорация.

09.10.2026 22:00
Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник
Поглед към Китай

Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник

/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник, който използва ядрото на атом на торий-229 за отмерване на времето, което бележи значителен напредък към ново поколение високопрецизни часовници.

09.10.2026 21:45