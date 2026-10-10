/Поглед.инфо/ Планираното пътуване на директора на ФБР Каш Пател до Москва, насрочено само три седмици преди междинните избори в САЩ, предизвика остър сблъсък между Конгреса и администрацията. Двама водещи демократи в Камарата на представителите — Джейми Раскин и Джим Хаймс — изпратиха официално писмо с искане визитата да бъде незабавно отменена. Според източници на „Атлантик“, вътре в бюрото се води скрита съпротива срещу опита за установяване на пряк оперативен канал с руските институции по въпросите на киберпрестъпността.

По публикации на американските медии „Атлантик“ и анализи на източници от разузнавателния сектор в САЩ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативен канал или институционален саботаж: Скритият залог на визитата

Информацията за планираното пътуване на новия директор на Федералното бюро за разследвания (ФБР) Каш Пател до Руската федерация бързо излезе от рамките на стандартния междуведомствен протокол и се превърна в открит вътрешнополитически фронт. Според публикации в американското списание The Atlantic, за които се твърди, че стъпват върху данни от 17 настоящи и бивши служители на Министерството на правосъдието и разузнавателната общност на САЩ, пътуването е насрочено за периода непосредствено преди междинните избори за Конгреса.

Официално потвърждение от сградата „Джей Едгар Хувър“ на Пенсилвания авеню 935 или от Белия дом до момента липсва. Липсата на медийни съобщения и пълното мълчание на пресслужбите обаче не спряха публичната реакция на Камарата на представителите.

Конгресмените Джейми Раскин (демократ от Мериленд, водещ член на Комисията по надзор) и Джим Хаймс (демократ от Кънектикът, старши член на Комисията по разузнаване) разпространиха съдържанието на писмо, изпратено директно до кабинета на Пател. В него двамата законодатели настояват за незабавна отмяна на визитата, позовавайки се на „интересите на националната сигурност“.

Пател встъпи в длъжност през февруари миналата година след продължителни процедури в Сената и сериозни кадрови трусове в структурата на правоприлагащите органи. По оценки на критиците му от Демократическата партия, неговият подход фундаментално се различава от линията, следвана от предшественика му Кристофъррей. Докато предишното ръководство разглеждаше сътрудничеството с руските структури като фактически замразено след 2022 г., стратегията на Пател допуска директен контакт с Москва по строго определени ведомствени казуси — основно транснационалната киберпрестъпност и борбата с финансовите измами в криптосферата.

Но въпросът тук не е просто административен. Вземете за пример хронологията на подобни контакти през последните 15 години. Предишни директори на ФБР, включително Робърт Мюлер, също са осъществявали оперативни визити в Москва — например през май 2012 г., когато фокусът беше върху обмена на данни за борбата с тероризма преди Олимпийските игри в Сочи през 2014 г. Тогава междуведомственият канал между ФБР и ФСБ функционираше въз основа на Споразумението за взаимна правна помощ (MLAT), подписано още през 1999 г. Днес обаче тази нормативна рамка е практически мъртва.

Вътрешният разкол на Пенсилвания авеню 935

Според изтекли данни в американския печат, реакцията вътре в самото Бюро е била далеч от единодушна. Твърди се, че преди писмото на Раскин и Хаймс да стане публично достояние, група висши оперативни работници от отдел „Контраразузнаване“ (CD) и от оперативните звена в Куантико са правили опити да блокират пътуването по вътрешноведомствен път. След като тези усилия са останали без отговор от страна на политическия кабинет на Пател, информацията е била пренасочена към Капитолия.

Кристофър О’Лиъри, бивш директор на Националния център за борба с тероризма (NCTC) и дългогодишен кадър на ФБР, публично постави под съмнение целесъобразността на визитата. По думите му, публикувани в списание The Atlantic, замисълът за подобно пътуване в момент, когато контраразузнавателните служби са длъжни да бъдат в състояние на пълна бойна готовност поради наближаващия вот, е „нелогичен“. О’Лиъри изтъква, че първостепенна задача на оперативните екипи у дома е неутрализирането на информационни операции и евентуални опити за намеса в изборния процес, а не участие в дипломатически мисии със спорно прагматично покритие.

Тук проличава дълбокото институционално разцепление във Вашингтон. От една страна, традиционният разузнавателен апарат настоява, че всеки официален контакт с руските служби подава погрешен сигнал към източноевропейските съюзници по линия на НАТО. От друга страна, поддръжниците на новата линия в правосъдното министерство твърдят, че пълното прекъсване на техническите канали за комуникация вреди предимно на самите САЩ, особено когато става дума за проследяване на рансъмуер мрежи като LockBit или ALPHV/BlackCat, чиито инфраструктурни сървъри често се намират извън американска юрисдикция.

Дали Пател търси реални оперативни резултати, или става дума за опит за демонстративна смяна на външнополитическата парадигма? В САЩ отговорът на този въпрос зависи изцяло от това коя партия контролира съответната комисия в Конгреса.