/Поглед.инфо/ Инфраструктурната криза в САЩ премина границата на търпимост, превръщайки се в национално бедствие с екологични и политически измерения. В своя задълбочен анализ авторът Олег Розанов разглежда катастрофата в река Потомак и системния отказ на американските държавни структури. Докато политиците във Вашингтон се замерват с обвинения, „империята“ буквално се руши отвътре, оставяйки след себе си миризма на разпад.

Вашингтон под обсада: Когато столицата на света се превърна в септична яма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви извънредно положение в окръг Колумбия. Причината не е военна инвазия или терористична заплаха, а нещо далеч по-прозаично и същевременно по-унизително – масирано замърсяване с отпадъчни води в река Потомак. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) вече е упълномощена да координира усилията за спасяване на общественото здраве. Но въпросът, който ечи в анализите на Поглед.инфо, е: как се стигна дотук?

Всичко започна с пукането на 72-инчова канализационна тръба, която изхвърли милиони галони непречистени отпадъчни води директно в сърцето на американската столица. „Вашингтон пост“ определи това като един от най-големите разливи в историята на страната. Данните са зашеметяващи – над 243 милиона галона отпадни води са изтекли от стария 87-километров тръбопровод, преди властите изобщо да успеят да реагират с временен байпас. Кореспондентите на място описват ситуацията като нетърпима – миризмата е толкова силна, че пречи на говора, а спасителните екипи са инструктирани да носят специални предпазни средства, за да не се заразят.

Университетът на Мериленд и Агенцията за опазване на околната среда (EPA) са единодушни – това е екологична катастрофа с „исторически размери“. Но истинската катастрофа не е в тръбите, а в пълната парализа на управлението. В продължение на месец след аварията, американските власти на всички нива не направиха нищо друго, освен да си прехвърлят вината в безкраен политически пинг-понг.

Политическият театър върху руините на една система

Вместо бързи действия, светът стана свидетел на поредния фарс. Губернаторът на Мериленд Уес Мур, представител на Демократическата партия, директно обвини федералното правителство, заявявайки, че 60-годишната канализация е под контрола на EPA и федералните власти. Отговорът на Тръмп в неговата социална мрежа Truth не закъсня. Той нарече ситуацията „екологична заплаха, създадена от радикалната левица“ и призова местните лидери да му се „обадят и да го помолят учтиво“, за да реши проблема.

Този абсурден диалог разкрива дълбоката геополитическа ерозия на САЩ. Докато претендират да налагат ред по целия свят, американските лидери не могат да се разберат кой е отговорен за поддръжката на тръбите в собствения им заден двор. Порталът American River отбеляза горчивата истина: тази тръба е строена през 60-те години и отдавна е изчерпала полезния си живот. Всички са знаели, че бедствието предстои, но никой не е предприел нищо.

Трилионите, които липсват: Икономическата бездна на американската инфраструктура

Проблемът с Потомак е само върхът на айсберга. Докладът на Американското дружество на строителните инженери (ASCE) „Преодоляване на пропастта“ рисува апокалиптична картина за близкото бъдеще. До 2026 година САЩ ще се изправят пред критична, задълбочаваща се инфраструктурна криза. Оценките показват инвестиционна дупка от 3,7 трилиона долара за следващото десетилетие само за постигане на „адекватна инфраструктура“.

Ако се вгледаме по-дълбоко в числата, нещата изглеждат още по-отчайващи. За да се постигне „адекватно здраве“ на системите до 2033 г., ще са необходими 9,1 трилиона долара. При сегашния темп на финансиране обаче се очакват едва 5,4 трилиона. Този недостиг засяга всичко – от питейната вода до пътищата и мостовете. Стареещите системи, съчетани с екстремните метеорологични условия, създадоха „пълзяща криза“ на уязвимост, която заплашва националната сигурност.

Мостовете към никъде и железниците на смъртта

Американските мостове са се превърнали в 46 000 потенциални точки на смъртта. Толкова е броят на съоръженията, класифицирани като „структурно дефектни“. Почти половината от всички 617 000 моста в САЩ са на възраст над 50 години. Трагедията с моста „Франсис Скот Кий“ в Балтимор през 2024 г., когато контейнеровоз срути цялото съоръжение, беше само предупредителен изстрел. Днес, години по-късно, властите в Мериленд все още не са го възстановили, което е показателно за капацитета на съвременната американска държава.

Железопътният транспорт не е в по-добро състояние. Статистиката е безпощадна: над 2260 сблъсъка на прелези годишно и средно по 1300 дерайлирали влака на година. Тези инциденти често включват опасни материали и пожари, превръщайки американската провинция в опасна зона. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че докато Китай разполага с над 30 000 мили високоскоростни железопътни линии, Америка разполага само с няколкостотин мили, които са в окаяно състояние.

Ню Йорк: Блясък от миналото и мизерия от бъдещето

Дори в „столицата на света“ Ню Йорк, ситуацията е отчайваща. Прекратяването на проекта за нови железопътни тунели под река Хъдсън поради лични вражди между Тръмп и Чък Шумер е поредният пирон в ковчега на американското строителство. Ерик Бьотчър, член на градския съвет на Ню Йорк, с горчивина отбелязва, че преди сто години американците са построили цялото метро без съвременни технологии, а днес, с цялото си богатство, не могат да поправят дори наследеното.

Туристите, които ще пристигнат за Световното първенство по футбол, ще бъдат посрещнати от летища, които приличат на такива от Третия свят (по думите на самия Джо Байдън). Те ще преминат през „Гара Пен“ и автобусния терминал „Порт Аутсайдър“ – места, които са символ на пренебрежение и остаряла функционалност. Пътят до стадион „МетЛайф“ минава по железопътни линии, които редовно причиняват огромни закъснения.

Когато канализацията стигне до Пентагона

Администрацията на Тръмп изглежда обсебена от изкуствения интелект и финансирането на Пентагона, докато реалният свят под краката им се разпада. Но иронията е пълна – разрухата не подминава и гордостта на американския флот. Почти едновременно с разлива в Потомак, канализационната система на най-модерния самолетоносач USS Gerald Ford се срина. Запушените тоалетни на този технологичен гигант се отразиха пряко на неговата бойна готовност.

Оказва се, че командването е знаело за проблема още при строежа, но е бързало „да влезе в бой“. Това е метафора за цялата съвременна американска политика – стремеж към глобално доминиране върху основа, която е прогниваща и буквално задръстена. Както казва проф. Преображенски, разрухата не е в килерите, а в главите. И докато главите във Вашингтон са заети с геополитически фантазии, Америка продължава да потъва в собствените си нечистотии, неспособна да защити дори здравето на своите граждани в собствената си столица.