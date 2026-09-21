Икономическият капан на Тръмп: Защо новият пакет антируски санкции цели натиск върху Пекин и Ню Делхи

/Поглед.инфо/ Подписаният от американския президент законодателен акт за нови санкционни правомощия, придобил популярност като проектозакон за вторични мита до 100%, поставя геополитическия дневен ред пред сложен парадокс. Докато Камарата на представителите гласува текстовете под натиска на наближаващите междинни избори за Конгреса, реалното прилагане на мерките остава изцяло в ръцете на Белия дом. Анализът на финансовите и енергийните пазари показва, че рязкото ограничаване на петролните и газовите потоци рискува да предизвика ценови шок на горивата в самите Съединени щати. В тази обстановка правният механизъм се превръща по-скоро в инструмент за дипломатически натиск върху купувачи като Китай, Индия и Турция, отколкото в незабавно действащо икономическо оръжие.

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Законодателната рамка на вторичния натиск: Правомощия без задължителен автоматизъм

Приетият от американския Конгрес вот — 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, с подкрепата на 58 представители от Демократическата партия — формално финализира неколкогодишни дискусии относно разширяването на вторичните санкции. В правно отношение обаче нормативният текст не задейства автоматични наказателни мита от 100% спрямо държавите, които продължават да купуват суров петрол, ВПГ или обогатен уран от Руската федерация. Вместо това законът делегира на изпълнителната власт широка дискреция. Белият дом получава правото сам да определя размера на митническите ставки, да задейства временни дерогации (waivers) или изцяло да замразява прилагането им за конкретни юридически и държавни субекти.

По оценка на финансови анализатори, в обхвата на нормативния документ са включени мерки срещу сенчестия танпорен флот, ограничения върху транзакциите с руски държавен дълг, както и разширени критерии за блокиране на банкови разплащания през международната система SWIFT за институции от трети страни. Твърди се обаче, че разпоредбите съдържат вратички, които позволяват на американската администрация да договаря индивидуални условия при закрити врати.

Формалният механизъм на този тип законодателство наподобява рамковите практики от предишни санкционни пакети срещу Иран. Президентът на САЩ разполага с административни инструменти да забавя официалните констатации на Министерството на финансите (US Treasury) и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) за неограничен период от време.

Енергийната аритметика: Вътрешнополитическият ценови риск в САЩ

Прилагането на максимални вторични мита спрямо големи купувачи на суровини — включително Китай, Индия, Турция и отделни държави от Европейския съюз — носи директен риск от дестабилизация на световните енергийни пазари. Според доклади на независими енергийни браншови организации, премахването на значителни обеми руски сорт Urals или ESPO от глобалния баланс неизбежно би довело до скок на сорт Brent над нивата от 100–110 долара за барел.

Подобно развитие би рефлектирало незабавно върху вътрешния пазар на горива в САЩ, където средната цена на бензина на колонка традиционно служи като основен барометър за общественото доверие към управляващата партия. За Републиканската партия, която се подготвя за междинни избори за Конгреса, всеки траен скок на цените на дребно над 4 долара за галон носи преки електорални щети в ключови колебаещи се щати като Охайо, Пенсилвания и Мичиган.

Пазарите на природен газ и обогатен уран показват сходна зависимост. Американските ядрени оператори продължават да разчитат на вносни доставки на нискообогатен уран (LEU), докато пълното заместване на тези вериги изисква технологичен гратисен период от поне три до пет години. Налагането на пълни забрани без осигурени алтернативи би застрашило стабилността на енергийната мрежа в редица региони.