Изборният срив на републиканците в Тексас блокира външнополитическите лостове на Тръмп спрямо Москва

/Поглед.инфо/ Изборният резултат от междинните избори в САЩ на 3 ноември не просто преначертава политическата карта във Вашингтон, а поставя Белия дом в състояние на пълна институционална блокада. Придобиването на мнозинство от Демократическата партия в двете камари на Конгреса – с прогнозирани 255 места в Камарата на представителите и 55 в Сената – автоматично прехвърля контрола върху фискалните лостове, Закона за отбранителния бюджет (NDAA) и процедурите по налагане на санкции. Сривът на републиканските бастиони в Тексас и Канзас затваря правните врати за каквито и да било задкулисни споразумения с Москва, превръщайки външната политика на Белия дом в заложник на постоянни комисионни разследвания и бюджетни съкращения.

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Алгоритъмът на парламентарния паралич: Как Капитолият поема фискалния контрол

Резултатите от гласуването на 3 ноември фундаментално преформатират архитектурата на американската държавна власт. В американската конституционна система Втора статия дава на президента правомощия на главнокомандващ и водещ дипломат, но Първа статия дава на Конгреса абсолютния контрол върху бюджета (Power of the Purse). Вземането на двете камари от опозицията означава, че от тук насетне нито един цент от федералния бюджет не може да бъде похарчен без подписа на председателите на Бюджетната комисия и Комисията по отпускане на средства (Appropriations Committee) в Камарата на представителите.

Конкретните цифри от изборните секции показват сериозен срив в подкрепата за настоящата администрация. Според публикуваните данни на Associated Press и Националния изборен пуловер, около 40% от гласувалите са отишли до урните с едничката цел да изразят своя вот на недоволство спрямо икономическата линия на Белия дом и военното ангажиране в Близкия изток. Едва 20% са декларирали подкрепа за действащия курс. Основната причина за този вот не е свързана с външната политика, а с чисто битови финансови индикатори: инфлацията в потребителския кош, цените на горивата и лихвените проценти по ипотечните кредити.

Победата на демократите с очаквано мнозинство от около 255 седалки срещу републиканското малцинство в Камарата, съчетана с 55 места в Сената, разрушава оперативните лостове на президентската администрация. Всяка една изпълнителна заповед (Executive Order), свързана с външноикономически въпроси, вече подлежи на последващ парламентарен контрол. Дори формално президентът да запазва право да подписва международни рамкови документи, те нямат никаква правна сила, ако не бъдат финансирани от Конгреса.

+-----------------------------------------------------------------------+ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИЛИТЕ В КОНГРЕСА НА САЩ (ПРОГНОЗА) | +------------------------------------+----------------------------------+ | Камара на представителите | Сенат | +------------------------------------+----------------------------------+ | Демократи: ~255 места | Демократи: 55 места | | Републиканци: ~180 места | Републиканци: 45 места | +------------------------------------+----------------------------------+

Преминаването на контрола върху ключовите комисии – като Комисията по външни работи към Сената (Senate Foreign Relations Committee) и Комисията по въоръжените сили – означава пълна промяна в кадровата политика. Всички назначения за посланици, заместник-държавни секретари и ръководители на разузнавателните служби трябва да преминат през процедура по потвърждение в Сената. Това гарантира забавяне с месеци на всеки ключов пост в Държавния департамент.

Сривът в Тексас и Канзас: Анатомия на електоралното пренареждане

Най-сериозният показател за мащаба на гласуването е загубата на традиционни консервативни територии, които с десетилетия са служили за гръбнак на Републиканската партия. В Тексас, където републиканците държаха пълен контрол върху щатските и федералните постове от 1988 г. насам, демократът Джеймс Таларио успя да победи настоящия републиканец Кен Пакстън в надпреварата за Сената на САЩ. Изборните протоколи показват, че преломът е настъпил в крайградските зони около Хюстън, Далас и Остин, където демографските промени и преместването на технологични компании промениха структурата на гласоподавателите.

В същия щат надпреварата за губернаторския пост завърши с победа за Джина Хинохоса, която надделя над Грег Абът. Хинохоса става първата латиноамериканка начело на Тексас – факт, който показва трайното пренареждане на електоралната база в южните щати. Латиноамериканското население, което в продължение на два изборни цикъла показваше консервативни наклонения поради религиозни и икономически причини, този път масово гласува срещу републиканците заради агресивните депортационни мерки и натиска върху местния бизнес.

В Канзас сенаторското място премина в ръцете на Демократическата партия за първи път от 30-те години на миналия век. Подкрепата за републиканците се срина и в щати като Южна Каролина, Айова, Охайо и Северна Каролина, където местното фермерско население бе пряко засегнато от търговските мита и митническите ограничения. Загубата на губернаторските постове в Джорджия, Айова и Охайо лишава Белия дом от административен ресурс на щатско ниво за следващите президентски избори през 2028 г.

Причините за този масов обрат се коренят в неуспешното балансиране на макроикономическите показатели. Администрацията се опита да съчетае протекционистични мита за внос с намаляване на корпоративните данъци, което доведе до разширяване на федералния дефицит с над 1.8 трилиона долара за една фискална година. Всичко това принуди Федералния резерв да поддържа високи основни лихвени проценти, пряко удрящи по малкия бизнес и ипотечния пазар.