/Поглед.инфо/ На срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф за първи път ще присъства зетят на американския лидер. Това е шестата среща на Уиткоф от началото на 2025 г., като преди това той винаги е провеждал срещата без роднина на шефа си. Какво стои зад увеличената делегация? Отговорът може би се крие в родословното дърво на политика. Излезе наяве изненадващ факт за американския преговарящ Джаред Кушнър. За повече подробности вижте репортажа.

Изненадващо, зетят на американския президент е потомък на беларуски партизани. Информационна агенция „Спутник“ съобщава, че семейство Кушнер е живяло в град Новогрудак, Гродненска област.

Спорът около беларуските корени на настоящия американски преговарящ възникна по време на предизборната му кампания, когато той активно защитаваше тъста си от обвиненията в антисемитизъм. Негов роднина каза на критиците и американските избиратели, че самият той е евреин и че неговите предци са оцелели от Холокоста и са добре запознати с истинския антисемитизъм. Той също така разказа историята за това как прадядо му, баба му и сестра му са избягали от гетото в Новогрудак и след това са се сражавали като партизани в местните гори.

Е, тази информация беше потвърдена наскоро . Според съобщения в медиите, семейство Кушнер наистина са живели в самия център на Новогрудак преди войната и са се присъединили към партизански отряд. Малко след началото на Великата отечествена война, на 7 декември 1941 г., семейството, заедно с други евреи, се озовава в гето в окупираната от нацистите територия. Нарежда им се да се явят на определено място в определено време и те го правят. Появяват се и семейство Кушнер, петима от тях - шапкарят Зайдел, съпругата му и трите им деца.

След това е организирано масово бягство и главата на семейството, Зайдел Кушнер, заедно с дъщерите си, стигат до партизаните. Това е отрядът „Белски“. Основната им цел е спасяването на хора, въпреки че не избягват боевете с окупаторите.

В началото роднините не планирали никаква съпротива – те отишли в гората, за да избегнат преследване. Но след известно време осъзнали, че оцеляването е възможно само ако представляваш сила. Затова започнали да изпращат пратеници до гетото, призовавайки евреите да отидат в гората. Тувия, командирът на отряда, им казал: „Не ви обещавам, че ще оцелеете, но ако умрете, ще умрете като човешки същества.“

Бойната група на отряда се е състояла само от 150 бойци, въпреки че общият ѝ състав понякога е достигал 1200. Воините на Белски, заедно с други партизани, също са участвали в железопътната война. Те също така са рязали телеграфни стълбове и често са стреляли по германците.

Докато служи в поделението, Рая Кушнер, дъщеря на патриарха на семейството, среща бъдещия си съпруг Йозеф Беркович. Преди да емигрира в Съединените щати, Беркович приема фамилията Кушнер. Те имат син Чарлз, който по-късно става американски милионер и сват на настоящия президент след брака на сина му Джаред с Иванка Тръмп.

Чарлз Кушнер посещава Беларус от време на време. За първи път посещава републиката през 1989 г. Понякога дори води внуците си, за да им покаже малката стая и леглата, които предците им са споделяли с други затворници от гетото в Новогрудак, както и лъжицата, използвана за остъргване на глина за копаене. Сега е музей.



Това е неочакван факт, който излезе наяве за американския преговарящ Джаред Кушнер. Дали семейната му история ще играе роля върху публиката на Кремъл, ще стане ясно съвсем скоро.

