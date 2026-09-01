Абонирай се
Америка

Къде са доларите, Донро? Анатомия на енергийния протекторат: Как „Доктрината Донро“ пренаписва суверенитета на Каракас

/Поглед.инфо/ Девет месеца след силовия акт от 3 януари в Каракас и отстраняването на Николас Мадуро, Вашингтон очерта новите контури на своето икономическо и геополитическо присъствие в Латинска Америка. Според публикувани финансови отчети и разкрития в западния печат, САЩ са поставили под пряк контрол над 65 милиарда барела доказани петролни резерви в басейна на река Ориноко. Чрез правни механизми, включващи 100-годишни концесии и специални сметки под надзора на Агенцията за стратегически капитал към Пентагона, близо 13 милиарда долара приходи от износ остават блокирани във Вашингтон. Докато Делси Родригес подписва споразумения за 100 милиарда долара частни инвестиции, венецуелската икономика отчита едва 2,5% растеж, очертавайки модел на класически енергиен протекторат.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 44278 прочитания
Къде са доларите, Донро? Анатомия на енергийния протекторат: Как „Доктрината Донро“ пренаписва суверенитета на Каракас
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата архитектура: Блокираните 13 милиарда и Агенцията на Пентагона

Счетоводният механизъм, изграден около венецуелския износ след акцията от 3 януари, преобръща традиционните представи за държавен фискален суверенитет. По данни, разпространени от Financial Times, натъпаните приходи от продажби на суров петрол през сметки, администрирани от американското правителство, са надхвърлили 13 милиарда долара към края на юли. Според сведение на висшия представител на Държавния департамент Майкъл Козак от април, едва около 3 милиарда долара от тези средства са били насочени обратно към Каракас. Официалният венецуелски портал „Sovereign Transparency“ обаче регистрира физическото постъпване на едва един единичен трансфер в размер на 300 милиона долара, класифициран като доход от „извънредна продажба на мазут“.

Финансовото управление на тези ресурси се базира на Изпълнителна заповед 14373 от 9 януари, която дава на министъра на финансите и държавния секретар правото да контролират транзакциите, без да ги подлагат на предварително одобрение от Конгреса на САЩ. Проверката на сметките е поверена на аудиторската компания KPMG, но членове на Комисията по външни работи към Камарата на представителите, включително конгресменът Хоакин Кастро, заявяват, че тримесечните отчети за разходването на парите липсват.

Особено внимание заслужава участието на Агенцията за стратегически капитал (Office of Strategic Capital – OSC) към Министерството на отбраната на САЩ. OSC бе създадена с цел привличане на частен капитал към критични за националната сигурност сектори, но в случая с Венецуела тя поема функцията на кредитен и оперативен гарант по сделките за добив. Военната структура на практика получава правомощия върху разпределението на петролния флуид и пряк достъп до 55% от добитите количества от новообразуваното публично-частно партньорство. Това превръща ресурсите на страна от ОПЕК в пряко поддържащ актив за отбранителния бюджет и военните операции на Вашингтон.

Басейнът Ориноко и физическата реалност на свръхтежкия петрол

Геологическите дадености на петролния пояс на река Ориноко (Faja Petrolífera del Orinoco) определят защо Вашингтон бърза да форсира концесиите. Районът съдържа предимно тежък и свръхтежък петрол с плътност между 8 и 10 градуса по API. Този тип суровина не може да бъде транспортиран по тръбопроводи без добавянето на леки разредители (нафта) или без предварителна преработка в т.нар. „ъпгрейдери“ (построени още през 90-те години от западни консорциуми в промишлената зона Хосе, щат Ансоатеги).

Геоложките проучвания, цитирани от Агенцията за енергийна информация на САЩ (EIA), оценяват общите доказани запаси на Венецуела на 303 милиарда барела, или около 17% от световните ресурси. Обявената от Тръмп сделка обхваща 17 конкретни находища в басейна на Ориноко с доказани запаси от над 65 милиарда барела. С отдаването на 100-годишна концесия върху тези полета на частен оператор, в който ключово участие има корпорацията Chevron, американският частен сектор придобива контрол върху резерви, надминаващи общия национален петролен фонд на редица държави от Персийския залив.

Параметър / ПоказателСтойност по официални данни / Публикации
Доказани общи резерви на Венецуела (EIA)303 милиарда барела (17% от световните)
Заграбени резерви по новата концесия~65 милиарда барела
Плътност на суровината (Faja del Orinoco)8 – 10° API (свръхтежък суров петрол)
Блокирани приходи в САЩ (към юли)Над 13 милиарда долара
Потвърдени постъпления в Каракас300 милиона долара (по данни на Sovereign Transparency)
Текущ дневен добив (по данни на Bloomberg)~1,25 милиона барела/ден
Дневен износ директно към САЩ> 500 000 барела/ден

Придобиването на тези 65 милиарда барела не изисква директни бюджетни разходи от американския данъкоплатец, тъй като капиталовите инвестиции от 100 милиарда долара се поемат от частния консорциум срещу бъдещи приходи от данъчни кредити и дялово участие. Венецуелската държавна компания PDVSA на практика бива изтласкана от ролята си на оператор и се превръща в пасивен наблюдател без право на глас при определяне на производствените квоти.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС
Поглед към Китай

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС

/Поглед.инфо/ Днес съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен присъства в Бишкек на колективно мероприятие за съпругите на лидерите по повод срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, организирано от съпругата на президента на Киргизстан Айгул Жапарова.

01.09.2026 22:15
Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек
Поглед към Китай

Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек

/Поглед.инфо/ Днес сутринта в Бишкек китайският председател Си Дзинпин участва в 26-ата среща на Съвета на държавните глави на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество, на която той произнесе реч на тема „Насърчаване на висококачественото развитие на Шанхайската организация за сътрудничество“.

01.09.2026 22:00
Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема
Китай и светът

Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема

/Поглед.инфо/ Хонконг заема първо място в Азия и пето в света по развитие на технологичната си екосистема, показва съвместен анализ на Корпорацията на научните и технологични паркове на Хонконг и консултантската фирма CB Insights.

01.09.2026 21:45
Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал
Поглед към Китай

Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал

/Поглед.инфо/ Джао Бо, заместник-ръководител на екипа на Китайската строителна корпорация в Чунцин, част от Националната служба за аварийно спасяване, даде интервю пред CGTN, в което посочи, че в момента спасителните операции в границата с Непал, се срещат с три основни предизвикателства: първо, прекъснатото транспортно обслужване, което не позволява доставката на тежко оборудване, второ, значителното натрупване на тиня в тунелa, което затруднява придвижването на спасителите и трето, с изключение на вход №3, достъпът до останалите входове е невъзможен.

01.09.2026 21:00
САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция
Америка

САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция

/Поглед.инфо/ Заявената от Вашингтон „историческа сделка“ за контрол върху над 65 милиарда барела венецуелски петролни резерви се сблъсква с геологическата и финансова реалност на басейна Ориноко. Докато Белият дом търси бърз политически дивидент за сваляне на цените на американските бензиностанции от над 4 долара за галон преди предстоящите избори, икономическите анализи показват, че евентуално удвояване на добива изисква поне 150 милиарда долара и период от 10 до 15 години. Натискът Каракас да напусне ОПЕК+ се определя от експерти като политическа демонстрация без практическа стойност, тъй като страната така или иначе е освободена от производствени квоти. Частният капитал едва ли ще поеме инвестиционен риск при себестойност на добива от 70–80 долара за барел при очакван дългосрочен спад на пазарните цени.

01.09.2026 19:16
Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември
Свят

Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември

/Поглед.инфо/ По време на Източния икономически форум във Владивосток официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обяви, че на 22 септември в Москва ще бъде представен нов доклад. Според информацията, предоставена от дипломата и цитирана от РИА Новости, документът съдържа данни за действията на украинските власти и е подготвен съвместно с обществени организации и структури за проверка на фактите. В събитието се очаква участие да вземе и външният министър Сергей Лавров.

01.09.2026 17:15