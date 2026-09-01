Къде са доларите, Донро? Анатомия на енергийния протекторат: Как „Доктрината Донро“ пренаписва суверенитета на Каракас

/Поглед.инфо/ Девет месеца след силовия акт от 3 януари в Каракас и отстраняването на Николас Мадуро, Вашингтон очерта новите контури на своето икономическо и геополитическо присъствие в Латинска Америка. Според публикувани финансови отчети и разкрития в западния печат, САЩ са поставили под пряк контрол над 65 милиарда барела доказани петролни резерви в басейна на река Ориноко. Чрез правни механизми, включващи 100-годишни концесии и специални сметки под надзора на Агенцията за стратегически капитал към Пентагона, близо 13 милиарда долара приходи от износ остават блокирани във Вашингтон. Докато Делси Родригес подписва споразумения за 100 милиарда долара частни инвестиции, венецуелската икономика отчита едва 2,5% растеж, очертавайки модел на класически енергиен протекторат.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата архитектура: Блокираните 13 милиарда и Агенцията на Пентагона

Счетоводният механизъм, изграден около венецуелския износ след акцията от 3 януари, преобръща традиционните представи за държавен фискален суверенитет. По данни, разпространени от Financial Times, натъпаните приходи от продажби на суров петрол през сметки, администрирани от американското правителство, са надхвърлили 13 милиарда долара към края на юли. Според сведение на висшия представител на Държавния департамент Майкъл Козак от април, едва около 3 милиарда долара от тези средства са били насочени обратно към Каракас. Официалният венецуелски портал „Sovereign Transparency“ обаче регистрира физическото постъпване на едва един единичен трансфер в размер на 300 милиона долара, класифициран като доход от „извънредна продажба на мазут“.

Финансовото управление на тези ресурси се базира на Изпълнителна заповед 14373 от 9 януари, която дава на министъра на финансите и държавния секретар правото да контролират транзакциите, без да ги подлагат на предварително одобрение от Конгреса на САЩ. Проверката на сметките е поверена на аудиторската компания KPMG, но членове на Комисията по външни работи към Камарата на представителите, включително конгресменът Хоакин Кастро, заявяват, че тримесечните отчети за разходването на парите липсват.

Особено внимание заслужава участието на Агенцията за стратегически капитал (Office of Strategic Capital – OSC) към Министерството на отбраната на САЩ. OSC бе създадена с цел привличане на частен капитал към критични за националната сигурност сектори, но в случая с Венецуела тя поема функцията на кредитен и оперативен гарант по сделките за добив. Военната структура на практика получава правомощия върху разпределението на петролния флуид и пряк достъп до 55% от добитите количества от новообразуваното публично-частно партньорство. Това превръща ресурсите на страна от ОПЕК в пряко поддържащ актив за отбранителния бюджет и военните операции на Вашингтон.

Басейнът Ориноко и физическата реалност на свръхтежкия петрол

Геологическите дадености на петролния пояс на река Ориноко (Faja Petrolífera del Orinoco) определят защо Вашингтон бърза да форсира концесиите. Районът съдържа предимно тежък и свръхтежък петрол с плътност между 8 и 10 градуса по API. Този тип суровина не може да бъде транспортиран по тръбопроводи без добавянето на леки разредители (нафта) или без предварителна преработка в т.нар. „ъпгрейдери“ (построени още през 90-те години от западни консорциуми в промишлената зона Хосе, щат Ансоатеги).

Геоложките проучвания, цитирани от Агенцията за енергийна информация на САЩ (EIA), оценяват общите доказани запаси на Венецуела на 303 милиарда барела, или около 17% от световните ресурси. Обявената от Тръмп сделка обхваща 17 конкретни находища в басейна на Ориноко с доказани запаси от над 65 милиарда барела. С отдаването на 100-годишна концесия върху тези полета на частен оператор, в който ключово участие има корпорацията Chevron, американският частен сектор придобива контрол върху резерви, надминаващи общия национален петролен фонд на редица държави от Персийския залив.

Параметър / Показател Стойност по официални данни / Публикации Доказани общи резерви на Венецуела (EIA) 303 милиарда барела (17% от световните) Заграбени резерви по новата концесия ~65 милиарда барела Плътност на суровината (Faja del Orinoco) 8 – 10° API (свръхтежък суров петрол) Блокирани приходи в САЩ (към юли) Над 13 милиарда долара Потвърдени постъпления в Каракас 300 милиона долара (по данни на Sovereign Transparency) Текущ дневен добив (по данни на Bloomberg) ~1,25 милиона барела/ден Дневен износ директно към САЩ > 500 000 барела/ден

Придобиването на тези 65 милиарда барела не изисква директни бюджетни разходи от американския данъкоплатец, тъй като капиталовите инвестиции от 100 милиарда долара се поемат от частния консорциум срещу бъдещи приходи от данъчни кредити и дялово участие. Венецуелската държавна компания PDVSA на практика бива изтласкана от ролята си на оператор и се превръща в пасивен наблюдател без право на глас при определяне на производствените квоти.