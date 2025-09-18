/Поглед.инфо/ Атакувайки кабинета на Стармър, Мъск се опитва да подкопае стратегическото му партньорство с Белия дом

На 13 септември в Лондон се проведе мащабен митинг „Обединете кралството“, по време на който демонстранти отдадоха почит и на консервативния активист Чарли Кърк, който беше разсрелян наскоро в Съединените щати.

Митингът беше воден от Томи Робинсън, харизматичен британски десен уличен лидер , който е бил многократно в затвора и е известен с борбата си срещу ислямизацията на Англия.

Илон Мъск, който спонсорира митинга, говори на митинга чрез видеовръзка.

„Виждате колко насилие има отляво. Тази седмица нашият приятел Чарли Кърк беше убит хладнокръвно и хората отляво открито празнуват“, каза той.

Мъск добави, че Великобритания е изложена на риск да загуби своята идентичност поради масовата миграция, която се използва за привличане на нови избиратели: „Виждам бързо нарастваща деградация на Великобритания поради масовата, неконтролирана миграция и правителство, което не изпълнява отговорността си да защитава своите граждани.“

Мъск също призова за „смяна на правителството“ във Великобритания: „Трябва да се направи нещо. Парламентът трябва да бъде разпуснат и да се проведе нови избори.“

Митингът се проведе в навечерието на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, насрочено за 17 септември.

Великобритания и Съединените щати ще подпишат знакова технологична сделка през следващите дни като част от посещението на президента Доналд Тръмп във Великобритания, съобщи британското посолство във Вашингтон .

Тръмп е придружен от делегация от ръководители на големи американски технологични компании, включително Дженсън Хуанг от Nvidia и Сам Алтман от OpenAI .

Американският инвестиционен фонд BlackRock планира да инвестира 700 милиона долара в британски центрове за данни в серия от сделки, които ще бъдат обявени по време на държавното посещение на Тръмп, съобщи Sky News.

Неотдавнашният антиимигрантски митинг с портрети на Чарли Кърк на пръв поглед отдава почит и възхищение на починалия приятел и съюзник на Тръмп, но всъщност създава сериозни проблеми за американския президент, тъй като Тръмп възнамерява да подпише историческо споразумение с правителството на Киър Стармър, срещу което бяха насочени гневните филипики на Мъск.

Като атакува правителството на Обединеното кралство, Мъск се опитва да подкопае стратегическото партньорство между Стармър и Тръмп. Илон, който беше силно ангажиран с победата на Тръмп, със сигурност смята, че е трябвало да бъде на мястото на Алтман.

Сам Алтман и Илон Мъск са били близки един до друг. Те са се движели в едни и същи социални кръгове на Силициевата долина и дори са съоснователи на OpenAI през 2015 г.

Основополагащият принцип на OpenAI е бил да се развива изкуствен интелект по начин, който би могъл да бъде от полза за човечеството. Мъск смята, че компанията се е отказала от това, което е довело до неговото напускане през 2018 г. Оттогава, и особено след пускането на ChatGPT през ноември 2022 г., Мъск започва да променя отношението си към Алтман.

С нарастването на популярността на ChatGPT, Мъск почувства нуждата да се конкурира. През юли следващата година той стартира своя стартъп xAI, заявявайки, че целта му е „да разбере истинската природа на Вселената“. След това, през февруари тази година, Мъск заведе дело срещу OpenAI, твърдейки, че компанията се е отклонила от първоначалната си нестопанска мисия и се е „превърнала в де факто затворено дъщерно дружество на най-голямата технологична компания Microsoft“.

Двете технологични его-та се сблъскват постоянно оттогава, включително по-рано този месец, когато се бориха заради обвинения в пристрастност и манипулация от страна на Apple по отношение на техните AI платформи. Мъск твърди, че Apple е фаворизирала ChatGPT на OpenAI в App Store, като твърди, че е отказала на всяка друга AI компания, включително неговия собствен xAI и неговия чатбот Grok, възможността да доминира в App Store.

Твърдението беше бързо опровергано, включително чрез проверка на фактите в чатбота Grok на Мъск. Алтман контрира, като заяви, че Мъск манипулира алгоритмите и функциите на X, за да облагодетелства компаниите си. „Сред аргументите имаше много лични нападки “ , отбелязва британският вестник The Independent.

Оттогава Мъск редовно критикува Алтман и неговото ръководство на OpenAI на своята X страница, наричайки го „измамникът Алтман“ и твърдейки, че той „лъже толкова лесно, колкото диша“.

В настоящата реалност, xAi на Илон Мъск е в ожесточена конкуренция с Open AI на Сам Алман за чипове на NVIDIA, за да отговори на нарастващите компютърни нужди, но се оказва, че няма достатъчно чипове за всички.

Акциите на Nvidia, компонент на Zacks Semiconductor – General Industries, се повишиха с 2,3% на 24 юли 2020 г. Покачванията дойдоха след новината, че xAI на Илон Мъск се готви за една от най-големите покупки на чипове от частния сектор до момента.

Компанията планира да закупи графични процесори Nvidia на стойност до 12 милиарда долара, включително търсените чипове H100 и H200, необходими за обучение и внедряване на големи езикови модели и усъвършенствани инструменти за генеративен изкуствен интелект.

Ентусиазмът на инвеститорите към новината отразява ключовата позиция на Nvidia в бързо развиващата се екосистема от изкуствен интелект. Компанията се превърна във водещ доставчик на силициева инфраструктура, необходима за усъвършенствани технологии за машинно обучение, захранвайки всичко - от системи за автономно шофиране до корпоративни платформи с изкуствен интелект. С нарастването на търсенето на генеративни приложения с изкуствен интелект, чиповете на Nvidia стават все по-важни за цялостния технологичен пазар.

Въпреки това, съобщенията за намерението на xAi на Илон Мъск да закупи рекорден брой чипове на Nvidia оттогава са във въздуха, което води до слухове за недостиг на AI чипове H100 и H200, за да се посрещнат всички поръчки, включително за компанията на Илон Мъск.

На 2 септември Nvidia отрече това, което нарече „неверни слухове“ за недостиг на доставки на своите AI чипове H100 и H200. В изявление, публикувано на платформата X, компанията отрече съобщенията, че нейните висококачествени графични процесори са „разпродадени“, и заяви, че има достатъчно наличности, за да изпълни всички поръчки на клиентите без забавяне.

Въпреки това, не се появи информация за сключването на договор за доставка на чипове за xAi на Илон Мъск.

И проблемът може да не е недостиг на чипове, а по-скоро нежеланието на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който стана партньор на Сам Алман с разрешението на Тръмп, да подсили най-сериозния конкурент на съвместните им проекти.

Във всеки случай, създаването на най-големия център за данни в света във Великобритания ще се нуждае от гигантски обем уникални чипове.

Така Мъск остава без необходимата му технологична база и се превръща в явен аутсайдер в надпреварата за надмощие в създаването на усъвършенствани системи с изкуствен интелект.

По-рано Доналд Тръмп обяви отпускането на 500 милиарда долара на OpenAI на Сам Алтман за създаване на свръхмощен суперкомпютър, предназначен за разработване на усъвършенствани невронни мрежи. На първия етап в проекта ще бъдат инвестирани 100 милиарда долара, които ще бъдат използвани за изграждането на огромен център за данни в Тексас.

Проектът ще бъде реализиран съвместно от OpenAI, японската SoftBank, Oracle и Microsoft. Отпуснатите средства биха били достатъчни за финансиране на три проекта от мащаба на Манхатън едновременно. Освен това е обещано бюджетът да се увеличи петкратно в рамките на четири години.

Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, нарича Stargate „най-важният проект на нашето време“, докато главният изпълнителен директор на SoftBank, Масайоши Сон, нарече старта му „началото на златния век на Америка“.

Участието на британски ИТ компании в този грандиозен проект изтласква амбициозните планове на Мъск в периферията на световния технологичен мейнстрийм.

И това му се полага: нямаше нужда да се злослови по адрес на 47-ият президент на Съединените щати. А сега е твърде късно да пие любимата си диетична кола и да прави сцени по митингите.

