Капанът за Тръмп в Конгреса: Правните основания за процедура по отстраняване и ролята на Джей Д. Ванс

/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическият сблъсък във Вашингтон навлиза в критична фаза с наближаването на междинните избори за Конгрес. Докато Белият дом е принуден да балансира между мащабни военни ангажименти в Близкия изток и икономически натиск у дома, в Капитолия все по-активно се обсъждат процедурни механизми за отстраняване на президента Доналд Тръмп. Различното разпределение на силите в Камарата на представителите и Сената, както и фигурата на вицепрезидента Джей Д. Ванс, поставят съществени въпроси относно стабилността на американската външна политика.

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Търсенето на правен и политически механизъм за задействане на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп се превръща в основна точка на напрежение между Капитолия и Белия дом. Твърди се, че сред демократите и част от умерените среди във Вашингтон се обсъждат няколко напълно различни като правна материя претекста.

Първата линия на атака е свързана с повторното отваряне на разследванията около т.нар. „досие Епщайн“. Частично публикуваните от Министерството на правосъдието материали съдържат множество съкращения, което вече подтикна правни експерти да коментират възможността за обвинение в „заговор за възпрепятстване на правосъдието“ — класическият правен прецедент, използван срещу Ричард Никсън през 1974 г.

Втората, значително по-опасна за текущата външна политика линия, засяга военната ескалация около Иран. Според източници от Вашингтон, в Конгреса се подготвя правен анализ дали възобновяването на мащабните действия в Близкия изток не нарушава пряко Резолюцията за военните правомощия (War Powers Resolution) от 1973 г.

Тук обаче институционалният конфликт е дълбок. Използването на ограничаването на президентските военни правомощия като мотив за отстраняване среща тиха съпротива от т.нар. „ястреби“ и от лобистите на отбранително-промишления комплекс в самия Конгрес. Твърди се, че отбранителни гиганти като Lockheed Martin и Raytheon са против затягане на контрола над изпълнителната власт в момент, когато войнстващата реторика осигурява многомилиардни бюджетни асигнации.

Фондовата борса, "DOGE" и институционалният натиск

Не липсват и обвинения от чисто финансово естество. Според публични коментари на финансови анализатори, публичните изказвания на Тръмп относно военни интервенции се отразяват светкавично на пазарите на суровини и отбранителни акции. Обсъждат се твърдения за спекулативна търговия на база на изявления от Белия дом, както и въпроси около абонаментните модели за достъп до платформата Truth Social.

Към това се добавят споровете около правния статут на Министерството за правителствена ефективност (DOGE), ръководено от Илон Мъск, което според правни критици функционира в сива конституционна зона без изрична санкция от Конгреса.