/Поглед.инфо/ В лабиринтите на Белия дом изплува името на Анди Бейкър – мистериозен чиновник, обвиняван за радикалния разрив между САЩ и Европейския съюз. В своя анализ за РИА Новости авторът Дмитрий Бавирин разнищва дали Бейкър е реалният кукловод зад новата изолационистка стратегия на Тръмп и Ванс, която оставя Украйна на заден план в името на голямата битка с Китай.

Търсенето на „силата зад трона“ в новата администрация на Тръмп

В политическата журналистика съществува един вечен инстинкт – да се открие фигурата, която стои в сенките, „силата зад трона“, която диктува решенията на лидера. При президента Доналд Тръмп този стремеж на медиите достига своя апогей. Общественото мнение на Запад трудно приема идеята, че Тръмп действа самостоятелно; винаги се търси онзи „кукловод“, който подрежда фигурите на шахматната дъска.

Вече познаваме основните играчи. Сюзан Уайлс, наричана „Ледената девойка“, е архитектът на вътрешната политика и началник на кабинета. Елбридж Колби е човекът, който пренасочва американската военна мощ от Европа към Тихия океан, за да се изправи срещу Китай. Ръсел Воут, наричан от самия Тръмп „нашият Дарт Вейдър“, разчиства държавния апарат от либералните остатъци. Но в сферата на външната политика изгрява нова, далеч по-загадъчна фигура: Анди Бейкър.

Кой е Анди Бейкър и защо Брюксел трепери от него?

Анди Бейкър заема поста заместник-съветник по националната сигурност. Той е класическият „сив кардинал“ – избягва камерите, не дава интервюта и не прави публични изявления. Неговата мисъл обаче е запечатана в докторската му дисертация на тема „Възходът на американската хегемония и произходът на Студената война“. Този труд е ключът към разбирането на логиката, която днес диктува действията на Вашингтон.

Анализаторите на Поглед.инфо напомнят, че търсенето на кукловоди е любимо занимание на западната преса, но в случая с Бейкър става въпрос за нещо по-дълбоко от обикновена медийна сензация. Той е представян като архитект на кризата в отношенията между САЩ и Европа и като основен двигател на отказа от по-нататъшно разширяване на НАТО.

Сблъсъкът на светогледите: Бейкър срещу „ястребите“

Структурата на властта при Тръмп е необичайна. Марко Рубио заема едновременно позициите на държавен секретар и съветник по националната сигурност, което прави Бейкър негов пряк заместник. Тук се крие огромен идеологически разлом. Рубио е класически „ястреб“, лоялен към глобалистките структури, макар и прикрит под плаща на тръмпизма. От друга страна, Бейкър е твърд изолационист.

Неговата кариера е тясно свързана с вицепрезидента Джей Д. Ванс. Именно Бейкър беше човекът, който подготвяше Ванс за неговите най-остри изказвания срещу помощта за Украйна. Ванс, още като сенатор, беше единственият глас, който открито критикуваше антируската коалиция, превръщайки се в „черната овца“ за Володимир Зеленски. Връзката между двамата е органична – те споделят визията за „Америка на първо място“, в която европейските проблеми не са американски приоритет.

Мюнхенската конференция: Когато маските паднаха

Миналата година в Мюнхен Джей Д. Ванс шокира европейските елити с реч, написана с помощта на Бейкър. В нея той обвини Стария континент в отстъпление от демокрацията и ясно намекна, че Вашингтон вече не вижда смисъл в класическия трансатлантически съюз, ако той е в тежест на американския данъкоплатец.

Година по-късно ситуацията е още по-драстична. На последната конференция в Мюнхен американската делегация демонстрира пълно пренебрежение към европейските си колеги. Докато Линдзи Греъм крещи на германски професори да си намерят втора работа, за да купуват американско оръжие, Марко Рубио отказва срещи с лидерите на ЕС, но намира време за Виктор Орбан – „черната овца“ на Брюксел. Това е почеркът на Бейкър: пренебрежение към либералния естаблишмънт и подкрепа за суверенистите.

Геополитическата логика: Китай е врагът, Украйна е разход

За Бейкър и кръга около Ванс, Украйна не е морална кауза, а геополитическо разсейване. Основният приоритет на САЩ трябва да бъде Китай. Украинската криза се разглежда като проблем, който трябва да бъде „замразен“ или разрешен по начин, който прехвърля цялата финансова и военна тежест върху Европа. Според прочитите в Поглед.инфо, това не е просто персонална смяна, а дълбока системна трансформация на американската империя – от глобален полицай към прагматичен хегемон, който подбира битките си.

Бейкър не е просто теоретик. Той е експерт по Иран и говори персийски. Но това, което най-много плаши Киев и Брюксел, е неговото познаване на Източна Европа. Той знае руски и, което е наистина изненадващо, владее български език. Това му дава уникална перспектива върху балканската и черноморската политика, която липсва на типичните американски бюрократи.

Гробокопач на атлантизма или прагматичен държавник?

Приписването на цялата вина за разрива в НАТО на един човек е удобен ход за „вашингтонското блато“. Така те могат да персонифицират злото и да се надяват да го „удавят“, ако се появи възможност. Истината обаче е, че Анди Бейкър просто материализира идеите, които Тръмп и Ванс отдавна споделят.

Той не е „сив кардинал“, който манипулира лидерите си, а по-скоро изключително прецизен инструмент в ръцете им. Бейкър е човекът, който операционализира края на ерата на американския идеализъм в Европа. Ако той успее да превърне Украйна в изцяло европейска отговорност, това ще бъде най-големият му триумф и най-тежкият удар за Брюксел.

