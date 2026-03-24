/Поглед.инфо/ Анализаторът Валентин Катасонов разглежда трансформацията на американската политическа система под управлението на Доналд Тръмп. Авторът анализира как чрез механизма на „извънредните положения“ 47-ият президент концентрира еднолична власт, превръщайки институциите в статисти и поставяйки САЩ на прага на нова форма на монархическо управление.

Раждането на новия американски „монарх“

Днес в Съединените щати се наблюдава феномен, който мнозина изследователи и политически наблюдатели определят като фактически край на класическата република. Доналд Тръмп се превърна в централната фигура, която взема всички ключови решения, докато Конгресът и останалите звена на държавната администрация са сведени до ролята на обикновени изпълнители. Механизмът е прост, но безмилостно ефективен: президентът подписва изпълнителна заповед, а законодателната власт постфактум „подпечатва“ решенията, за да им придаде легитимност.

Поглед.инфо обръща внимание на знаковия инцидент с отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро – акт, за който дори ключови министри и народни представители научиха от медиите. Това не е просто политическа арогантност, а симптом за установяването на „монархия“ на един-единствен човек. Дипломатът Чаз Фрийман подчертава, че след 240 години като република, САЩ на практика са поставили държавния глава над закона, осигурявайки му имунитет, който го прави недосегаем за съдебната система.

Инструментариумът на извънредното положение

Основното оръжие в арсенала на Тръмп за консолидиране на личната му власт е налагането на „извънредни положения“ (ИП) чрез изпълнителни укази. Тези актове му предоставят правомощия да действа самостоятелно по критични въпроси, изолирайки напълно законодателната намеса. Макар и неговите предшественици да са използвали този инструмент, мащабите при Тръмп са безпрецедентни.

Историческият контекст ни връща към 1933 г., когато Франклин Рузвелт обявява ИП заради Голямата депресия и банковата криза, или към 1941 г. заради Втората световна война. Но докато в миналото тези мерки са били отговор на екзистенциални заплахи – стачки, заложнически кризи (като тази в Иран през 1979 г.) или военни операции като „Пустинна буря“ – при Тръмп те се превръщат в перманентен стил на управление. Анализаторите на Поглед.инфо посочват, че към началото на 2025 г. в САЩ са действали общо 48 национални извънредни положения, част от които наследени още от времето на Джордж У. Буш и Барак Обама.

Хиперактивността на 47-ия президент

Доналд Тръмп държи рекорда по „производство“ на извънредни ситуации. Още в първия ден на втория си мандат той подписа три ключови указа: за миграцията по границата с Мексико, за енергетиката и за борбата с наркокартелите. Последваха мерки срещу синтетичните опиоиди, икономическия дефицит и дори санкции срещу Международния наказателен съд.

До края на януари 2026 г. Тръмп вече е обявил общо 22 извънредни положения в рамките на двата си мандата. Тази активност граничи с абсурда, обхващайки всичко – от контрола върху венецуелския петрол до екологични инциденти на река Потомак край Вашингтон. Всеки такъв акт е тухла в стената, която отделя президента от демократичния контрол, превръщайки го в самодържец, който разполага с държавния ресурс по свое усмотрение.

Сблъсъкът с Капитолия и съдебната власт

Разбира се, този „монархически“ порив среща съпротива. Още през 2019 г. Конгресът оспори финансирането на стената по границата с Мексико, което Тръмп се опита да прокара чрез ИП, заобикаляйки бюджетните процедури. Конфликтът ескалира и по отношение на търговската политика. Тръмп наложи протекционистични тарифи, подкопавайки принципите на свободната търговия, като отново се позова на извънредни икономически правомощия.

Въпреки че на 20 февруари 2026 г. Върховният съд обяви тези тарифи за незаконни, Тръмп демонстрира пълно пренебрежение към съдебното решение. Той обяви, че разполага с „арсенал от закони“, които му позволяват да продължи своята линия. Това е директно предизвикателство към принципа за разделение на властите, поставящо под въпрос устоите на американската конституционна рамка.

Военният волунтаризъм и „Резолюцията от 1973“

Един от най-опасните аспекти на управлението на Тръмп е правото му еднолично да започва военни действия. Отвличането на Мадуро и ударите срещу Иран предизвикаха гневни дебати в Конгреса. Критиците припомнят Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., приета след горчивия опит от Виетнам, която задължава президента да се консултира със законодателите и ограничава използването на сила до 60 дни без одобрение.

Тръмп обаче използва юридически вратички, твърдейки, че „въздушните операции“ не попадат под тези ограничения, тъй като не застрашават пряко американски сухопътни войски. Поглед.инфо подчертава иронията в този аргумент – докато Белият дом говори за „безопасни“ операции, Иран отвръща с удари, при които има десетки пострадали американски военнослужещи. Администрацията оправдава липсата на консултации с Конгреса дори с тривиални причини като „коледната ваканция“ на депутатите.

Адвокатската армия на Белия дом

Силата на Тръмп не се крепи само на харизма, но и на легитимен юридически фундамент, грижливо изкопан от неговите юристи. Те са открили близо сто закона, които му позволяват да заобикаля държавните институции. Ключови сред тях са Законът за националните извънредни ситуации (NEA) от 1976 г. и Законът за международните икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г. Тези документи дават на президента почти диктаторски възможности в сферата на икономиката и националната сигурност.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс играе ролята на „сивия кардинал“, който обработва народните представители, за да гарантира, че ветото върху президентските решения няма да мине. Така, под прикритието на закона, Тръмп системно разрушава духа на същия този закон.

Към залез или към тоталитаризъм?

Въпреки сегашното си надмощие, Тръмп е изправен пред сериозни предизвикателства. Социологическите проучвания сочат, че мнозинството американци са уморени от военните авантюри в Близкия изток и икономическия хаос, породен от тарифите. Наближаващите междинни избори за Конгреса през есента на 2026 г. могат да се превърнат в референдум срещу неговата „корона“.

Ако републиканците загубят мнозинството си, народните представители ще имат шанса да си върнат отнетите правомощия и да сложат край на управлението чрез укази. Дали американската „монархия“ ще оцелее повече от шест месеца, зависи от това дали обществото ще предпочете сигурността на силната ръка пред свободата на републиканските институции. Америка е на кръстопът, а последиците от авантюрите на Тръмп тепърва ще разтърсват страната из основи.

