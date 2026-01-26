Поглед.инфо съобщава за Смъртта на 37-годишния Алекс Претти в Минеаполис, отприщила нова вълна от протести, които бързо излязоха извън рамките на спонтанното обществено недоволство и се превърнаха в откровено политическо оръжие. Поглед.инфо проследява как един трагичен инцидент с участието на имиграционните служби беше използван за разгръщане на познат сценарий – уличен натиск, морална истерия и мобилизация на електората срещу Доналд Тръмп.

Минеаполис отново се превърна в епицентър на американското напрежение. Градът, който още помни пламъците от 2020 г., отново е сцена на сблъсък между федералната власт и местния политически елит. Поводът – смъртта на 37-годишния Алекс Претти, застрелян при операция на имиграционните и митническите служби (ICE).

Официалната версия на властите гласи, че Претти е бил въоръжен и е оказал яростна съпротива. Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, обаче пораждат съмнения и дават храна на обвиненията за прекомерна сила. Точно тук започва политическата експлозия.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц открито обвини федералните служби, а риториката му бързо премина в призиви за изтегляне на ICE от щата. Отговорът от Белия дом не закъсня – Доналд Тръмп обвини местните власти, че подстрекават бунт и саботират усилията за прилагане на закона.

Но истинският сигнал за ескалация дойде, когато в конфликта се включиха Обама и Клинтън. Двамата бивши президенти използваха емоционално натоварен език и призоваха американците към „действие“. Това не беше спонтанна реакция, а ясно разпознаваем политически ход – мобилизация чрез морален натиск и улична енергия.

Поглед.инфо отбелязва, че случващото се не е изолиран инцидент. Протестите в Минесота са част от по-широка стратегия за подкопаване на миграционната политика на Тръмп – една от малкото сфери, в които той до скоро имаше стабилна обществена подкрепа. Демократите вече открито говорят за блокиране на финансирането на ICE, а в големите градове депортационните операции се саботират на практика.

Ситуацията напомня тревожно много на погромите на BLM от 2020 г. – същата логика на „контролиран хаос“, същото използване на реална трагедия за постигане на политически цели. Разликата днес е, че всичко това се случва в навечерието на ключови избори.

Американски анализатори предупреждават, че Минеаполис може да се превърне в лакмус за бъдещето на цялата миграционна политика на САЩ. Ако натискът успее, това няма да е просто удар по Тръмп – това ще е сигнал, че уличната политика отново е станала легитимен инструмент на властта.

Поглед.инфо подчертава: когато политическите битки се водят с трупове и протести, губи не една партия, а самата демокрация.