/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна навлиза в качествено нова и опасна за киевския режим фаза. Авторът Дмитрий Бавирин анализира пред поглед на събитията, че САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, са осъзнали невъзможността за разбирателство със Зеленски „по добрия начин“ и преминават към стратегия на брутален натиск чрез пет конкретни наказателни удара.

Новата реалност: От дипломация към принуда

„Простото изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас – между нас казано, това е пълна глупост.“ С тези думи Володимир Зеленски за пореден път демонстрира своята непреклонност и отказ да приеме реалностите на бойното поле и ключовите условия на Москва. Докато Русия е напълно подготвена за дълъг конфликт, Зеленски продължава да вярва, че неговият план – мобилизация на още „байонети“, европейски траншове и репресии срещу вътрешната опозиция – ще проработи. Но този път срещу него се изправя не само руската армия, но и прероденият прагматизъм на Вашингтон.

В анализите на Поглед.инфо ясно се вижда, че Доналд Тръмп, известен със своя егоцентризъм и импулсивност, има визия, която коренно противоречи на тригодишния военен план на Киев. Тръмп иска мащабен мирен договор до 4 юли 2026 г., за да ознаменува 250-годишнината на САЩ като велик миротворец. За да постигне това, той е готов да премине към „трудния начин“ на преговори със Зеленски.

Първи удар: Антикорупционната примка около Ермак и Умеров

Първият и най-изпитан инструмент на САЩ са антикорупционните разкрития. Чрез структури като НАБУ и САП, които са директно под американски контрол, Вашингтон може да парализира всяка фигура в обкръжението на Зеленски. Вече видяхме първите резултати – оставката на Андрей Ермак, ключов идеолог на „военната партия“. Следващата логична мишена е Рустем Умеров.

Зеленски се опитва да отвърне на удара чрез СБУ, но оставката на Васил Малюк показа, че украинските тайни служби не смеят да влязат в директен конфликт с американските си куратори. Този административен хаос е първият етап от „зануляването“ на политическата воля в Киев.

Втори удар: Информационно и технологично „заслепяване“

Вторият вариант, който Тръмп вече е тествал, е спирането на трансфера на американско разузнаване. Без сателитните данни и космическото разузнаване на САЩ, ВСУ остават практически „слепи“. Въпреки че европейските съюзници се опитват да компенсират това, те нямат капацитета на Пентагона. Това създава „прозорец от възможности“ за руската армия, който може да принуди Зеленски към отстъпки много по-бързо от всяка дипломатическа нота. Рискът от политически скандал и обвинения в „предателство“ обаче правят Тръмп предпазлив, но не и нерешителен.

Трети и четвърти удар: Оръжейно ембарго и факторът „Мъск“

Най-ефективният, но и най-сложен удар е пълното ембарго върху американското оръжие. Тук геополитическата логика се сблъсква с икономическите интереси на Републиканската партия и оръжейните лобита. Принципът на Тръмп е „ние продаваме, гадът плаща“. Докато Европа плаща за американските оръжия, доставките вероятно ще продължат, но обемът им може да бъде изкуствено ограничаван, за да се поддържа Киев в състояние на постоянен дефицит.

Паралелно с това стои фигурата на Илон Мъск. Възможността за прекъсване на Starlink е „ядреният вариант“ в комуникациите. Мъск, макар и критик на Зеленски, цени парите, но при директен натиск от Белия дом, Starlink може да се превърне в инструмент за изнудване, който да парализира управлението на украинските войски на фронта.

Пети удар: Финансово удушаване чрез МВФ

Икономическото оцеляване на Украйна виси на косъм, поддържан от Международния валутен фонд. САЩ имат решаващ глас в МВФ и могат да блокират преструктурирането на дълговете или отпускането на нови траншове. Киев има средства само до май, а без подкрепата на фонда, държавата ще изпадне в неплатежоспособност. Този финансов удар може и да не даде незабавен резултат до 4 юли, но ще създаде такава вътрешна нестабилност, че режимът на Зеленски ще бъде принуден да избира между социален взрив и мирни преговори.

Британската интрига и резервният играч Залужни

Докато САЩ затягат обръча, Великобритания остава най-лоялният съюзник на „военната партия“. Лондон дори спря санкциите срещу нефтопровода „Дружба“, за да осигури глътка въздух за Киев. Но британците са прагматици – ако Зеленски се провали окончателно в ролята си, те вече имат подготвен наследник в лицето на Валерий Залужни. Геополитическата битка между Вашингтон и Лондон за влияние върху остатъците от Украйна е фактор, който не бива да се пренебрегва в анализите на Поглед.инфо.

В крайна сметка, никой на Запад не желае мир според руските условия, но Тръмп е готов да предизвика административен и финансов колапс в Киев, за да постигне своята лична победа. Тези пет удара са тест за издръжливостта на Зеленски, но и за бъдещето на целия регион.