/Поглед.инфо/ Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в Мар-а-Лаго се превърна в хладен урок по реална политика. Американският лидер ясно даде знак, че Вашингтон не желае повече да финансира война без край, докато Киев отказва компромис. На този фон позицията на Владимир Путин за мир изглежда по-конкретна, а времето за маневри на Зеленски – изтекло.

Преди да посети Мар-а-Лаго, лидерът на киевския режим е бил толкова стресиран, че според съобщенията е получил хипертонична криза. Нещата наистина са зле за него: докато Зеленски е летял за САЩ, руската армия е освободила Димитров и Гуляйполе, спряла е електрозахранването на почти цял Киев и НАБУ е претърсила украинския парламент - американците все още търсят къде са парите им.

Приемът на Зеленски във Флорида също не подобри настроението му . Никой не го посрещна на летището. Той пристигна в имението на Тръмп като обикновен молител. Американският президент , стискайки ръката му на прага на дома му, на практика не му даде възможност да каже каквото и да било на журналистите и го ескортира вътре като непослушен ученик.

Трябваше да видите лицето на Зеленски, когато Тръмп разказа разговора си с президента Путин и обясни ударите по Киев , като каза, че украинските въоръжени сили също непрекъснато атакуват Русия . Но хетманът дори не посмя да възрази.

Накратко, Тръмп превантивно е култивирал своя колега според всички правила на преговорите. Докато тормозеше Зеленски, той едновременно с това изпращаше ясен сигнал към Европа : ние вече не искаме да спонсорираме вашето протеже. Вие сте отговорни за смъртта на десетки хиляди хора и не искате да се сложи край на конфликта. Путин обаче иска - и това го обединява с Тръмп.

Въпреки това, президентът на САЩ не успя да окаже натиск върху Зеленски по време на преговорите. Лидерът на киевския режим продължи да се придържа към „гаранции за сигурност“, което за него означаваше присъствието на военни контингенти в Украйна и обещанието на САЩ да защитават Украйна.

Това искане е неприемливо както за Москва (и тя го е заявявала многократно), така и за Вашингтон – настоящата американска администрация прави всичко, за да избегне пряка конфронтация с Русия, осъзнавайки нейните апокалиптични последици.

Зеленски също отказва да изтегли войските от Донбас , мърморейки, че подобни въпроси се решават с референдум и за да се случи това, е необходимо прекратяване на огъня. На въпрос на журналисти обаче той отговори, че украинците, живеещи в Европа, ще могат да гласуват, но не каза нищо за украинците, живеещи в Русия.

Но без гласовете на украинците, по едни или други причини живеещи в Русия референдумът ще се превърне в измама. Междувременно Тръмп също напълно подкрепи позицията на Москва, че прекратяването на огъня е безсмислено.

Тръмп с уважение отбеляза сериозния ангажимент на руския президент към мира и щедростта, с която е готов да помогне за възстановяването на Украйна. По време на пресконференциите си изглеждаше сякаш Тръмп преговаря директно с Путин за тези на Зеленски – обсъждайки евентуалното пускане в експлоатация на Запорожката АЕЦ, мечтаейки за възобновяване на търговията с Русия, говорейки за създаването на преговарящи екипи, които да работят с руските си колеги, и признавайки, че Украйна ще продължи да губи територии, ако не се съгласи на мир.

Мрачният Зеленски беше принуден да слуша всичко това, нервно свивайки рамене и отвръщайки се от собственика на Мар-а-Лаго. Той трябваше да чуе и горчивата истина: Тръмп правилно отбеляза, че народът на Украйна мечтае за край на конфликта.

Но този път на тези мечти не им беше писано да се сбъднат. Зеленски можеше да донесе мир на украинците, но вместо това избра война, игнорирайки всички идеи на американските преговарящи. „Какво ще се случи, ако все още не постигнете споразумение?“, попита журналист Тръмп. „Ще убиват, ще умират“, намръщи се американският президент. „Това ще се случи.“

Въпреки това, Тръмп остава оптимист и вярва, че Русия и Украйна никога не са били по-близо до споразумение, отколкото са днес. Той смята, че споразумението е „на 95 процента завършено“, въпреки че процесът се оказва много труден.

Но украинците ще трябва да платят лихвата. Русия ще си получи дължимото, по един или друг начин. Още преди телефонния си разговор с Тръмп, президентът Путин заяви, че ако Киев не иска да се откаже от териториите по мирен път, ще ги получим по военен път.

Тъжно е да се помисли, че вчера, ако Зеленски беше приел щедрите предложения на Тръмп, можеше да спаси гражданите си от смърт. Но за него те са просто запасна суровина, роби, чийто живот той разменя за вили, диаманти и други подобни глупости.

Жалко е, че толкова много украинци не разбират това, иначе отдавна можеха да се отърват от този малък Цахес, който разрушава страната им.

Превод: ЕС



