(Поглед.инфо) Америка се изправи на ръба на бездната. Това, което започна като разследване за колосални финансови измами в сомалийската диаспора на Минеаполис, прерасна в истинска въоръжена обсада. Докато федералните агенти се опитват да спрат източването на милиарди, либералната власт в Минесота изправи Националната гвардия срещу Вашингтон. Убийства на активисти, барикади и етнически анклави, в които английският е чужд език – дали Минеаполис не е просто фитилът на една отдавна подготвяна гражданска война? Прочетете как идеологическата битка между „мултикултурализма“ и Тръмп превърна сърцето на САЩ в нов Могадишо.

Докато световното внимание беше насочено към протестите в Иран, в самите Съединени щати избухнаха размирици с такъв мащаб, че самите американци вече ги сравняват с гражданска война. В основата на конфликта стои опитът на президента да изпълни предизборното си обещание и най-сетне да въведе ред в хаоса с нелегалните мигранти.

В края на миналата година Вашингтон насочи вниманието си към системната корупция в сомалийската диаспора в Минеаполис. В продължение на години изселници от африканската държава са усвоявали федерални субсидии и грантове, предназначени за детски градини, стартиращи компании, малък бизнес и организиране на детското хранене. Оказа се обаче, че тези милиарди долари са били просто откраднати, а нито един от проектите така и не е видял бял свят.

Според властите във Вашингтон, предприемчивите сомалийци са ощетили федералния бюджет с космически суми. В същото време губернаторът на Минесота от Демократическата партия Тим Уолц, който управлява щата неизменно от 2018 г., твърди, че всичко това е преувеличено и той самият изобщо не е в течение на подобни злоупотреби.

В отговор Вашингтон изпрати в Минеаполис агенти на имиграционната полиция (ICE), които започнаха масови задържания сред сомалийската общност. Кметът и губернаторът веднага се застъпиха за жителите на града, а леволибералната общественост излезе на масови протести в защита на своите „нови сънародници“.

Сомалийците живеят като сплотена общност в Минеаполис още от 90-те години на миналия век. Централният квартал, който заемат, е наричан от местните „Малкият Могадишо“. Репортери от Fox News наскоро рискуваха да влязат в този етнически анклав. В изоставените бизнес центрове сега се помещават джамии и зали за молитва. Всички табели са на арабски език. Традиционните американски ресторанти, барове и джаз клубове отдавна са затворени – работят единствено кафенета с африканска кухня. В тях седят мъже в традиционни облекла, а покрай тях преминават жени в хиджаби и никаби. Английска реч по улиците почти не се чува. Наркотици, организирана престъпност и власт на бандите – това е реалността в „Малкия Могадишо“.

За либералните жители на Минеаполис това е „перлата на мултикултурализма“. За Тръмп и неговия екип обаче това е символ на подмяната на американското население с мигранти. Именно тези два диаметрално противоположни подхода се сблъскаха по улиците на града.

Местните медии и активисти започнаха яростни атаки срещу федералните агенти, наричайки ги „фашисти“. Опитите за освобождаване на задържаните ескалираха, докато нервите на федералните не издържаха. Първо беше убита активистката Рене Гуд – бяла жена и майка на три деца. Малко след това, посред бял ден, беше застрелян и друг протестиращ – медикът Алекс Прети.

В отговор хиляди излязоха по улиците. Градът потъна в хаос: палежи на кофи за боклук, преобърнати автомобили и нападения над полицаи. Властите отвърнаха със сълзотворен газ и гумени куршуми. Центърът на Минеаполис днес прилича на опасно сметище – точно както през 2020 г. по време на бунтовете след смъртта на Джордж Флойд.

Тръмп обещава да приложи „Закона за борба с метежите“ и да изкара армията на улицата. Губернаторът на Минесота отвърна, като приведе в бойна готовност Националната гвардия на щата и поиска агентите на ICE незабавно да напуснат територията му.

Минесота е разцепена. Демократите провеждат ожесточена кампания по „дехуманизация“ на своите противници. Сомалийските гангстери биват сравнявани с Ана Франк, а републиканците – с фашисти. Идеологията на поддръжниците на Тръмп дори беше наречена „христофашизъм“.

От своя страна републиканците обвиняват опонентите си в безпрецедентен цинизъм и експлоатация на мигрантската тема. Изплуват и нови скандали, свързани със сомалийската диаспора. Най-шумният от тях е биографията на конгресмена Илхан Омар, обвинена, че се е омъжила за собствения си брат, за да му осигури пребиваване в САЩ – обвинения, които тя категорично отрича.

Степента на взаимна омраза днес надминава дори погромите от ерата на BLM. През 2020 г. Минеаполис беше фитилът, който взриви цялата страна и помогна на демократите да вкарат Джо Байдън в Белия дом. Днес те се опитват да повторят същата интрига, за да си осигурят победа на изборите за Конгреса. Въпросът е дали ще успеят да запазят контрола над това бушуващо море от ненавист.

През 2024 г. Университетът на Пенсилвания разработи сценарий за начало на гражданска война в САЩ. Според него отправната точка е именно въоръжено противопоставяне между федералната армия и Националната гвардия на отделен щат. Изглежда Америка току-що достигна тази последна черта.

Превод: ПИ