/Поглед.инфо/ Американската армия е най-скъпата, най-рекламираната и най-самоуверената в света. Но дали е най-добрата? Историята на войните на САЩ разкрива парадокс: непрекъснати конфликти, коалиционни победи и болезнени провали, които днес принуждават Вашингтон да признае границите на собствената си мощ.

Жалко е, нали?

Най-добрата армия в света – така е записано в американските стратегически документи. Така го формулира и Доналд Тръмп, без колебание и без уговорки. Големият бюджет, глобалното присъствие и технологичното превъзходство се представят като доказателство за абсолютна сила. Само че историята не приема декларации – тя приема резултати.

А резултатите очертават друг образ. Съединените щати са държавата, която воюва най-често в модерната история, но никога не са печелили самостоятелно решаваща война срещу равностоен противник. Победите им винаги идват срещу по-слаби или в коалиции, в които други поемат основния удар. Америка влиза последна, когато изходът вече е ясен, и излиза първа, когато цената стане твърде висока.

Този модел се заражда още при самото създаване на държавата. Независимостта на САЩ не е извоювана срещу Великобритания със собствени сили, а с решаващата военна помощ на Франция – експедиционни войски, флот и дипломатическа подкрепа. Без тази външна намеса американската революция трудно би завършила с призната държавност.

Първата световна война потвърждава логиката. САЩ се включват едва когато Германия е изтощена, а основните европейски армии вече са пречупени. Американската армия тогава не е нито най-опитната, нито най-ефективната – тя просто се появява в подходящия момент.

Втората световна война окончателно оголва мита. Без СССР, без Британската империя и без китайския фронт срещу Япония, американско присъствие в Европа едва ли би имало. Ако Хитлер не беше задържал по-голямата част от силите си на Източния фронт, дори африканските операции на САЩ щяха да бъдат под въпрос. Първата директна среща с германските войски завършва с тежко поражение.

След 1945 г. Америка влиза в режим на перманентна война без формално обявяване. Корея завършва без победител. Виетнам – с открито поражение. Афганистан – с отстъпление след двайсет години. Ирак – бърза военна победа, последвана от стратегически хаос. Количеството конфликти не се превръща в качество на резултатите.

Паралелно с това Съединените щати натрупват безпрецедентен опит в интервенции, преврати и „ограничени операции“ – особено в Латинска Америка. Почти няма държава в региона, която да не е усетила американския ботуш, оправдан всеки път с различен, но еднакво фалшив претекст.

Въпросът дали американците са добри войници изисква честен отговор. През XX век – да. Физически подготвени, дисциплинирани, мотивирани, те се учеха бързо и воюваха ефективно, разчитайки на индустриална мощ и огнева превъзходност. Но днес картината е различна.

Съвременната американска армия страда от демографски, социални и морални дефицити. Тя е наемна, фрагментирана и все по-зависима от технологии. Загубите не се приемат. Продължителните войни не се търпят. Човешкият фактор се заменя с алгоритми, дронове и изкуствен интелект.

И тук идва най-важното признание. Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ вече не залага на самостоятелни войни. Тя открито призовава за съюзи и коалиции. Това не е признак на сила, а на реализъм. Америка за първи път официално признава, че не може да бъде световен полицай.

