/Поглед.инфо/ Лево-либералните сили поемат контрола над най-големия град и символ на Съединените щати.

На 4 ноември кандидатът на Демократическата партия за кмет на Ню Йорк, 34-годишният родом от Уганда Зохран Мамдани, спечели изборите.

Той спечели 50,4% от гласовете, побеждавайки бившия губернатор Андрю Куомо (41,6%) и републиканеца Къртис Слива (7,1%). Новият кмет ще встъпи в длъжност на 1 януари 2026 г.

Зохран Мамдани стана най-младият кмет на Ню Йорк от един век насам и първият политик от южноазиатски произход, който ръководи града в 400-годишната му история.

Неговата платформа включва замразяване на наемите за над един милион апартамента, разширен безплатен обществен транспорт и всеобщо застраховане на деца чрез данъчно облагане на корпорациите и жителите с високи доходи. Той също така обещава да реформира взаимодействието на полицията с гражданите, да въведе нови механизми за подкрепа на хора с проблеми с психичното здраве и да създаде мрежа от общински магазини за хранителни стоки.

„Историческата победа на Мамдани идва на фона на поредица от победи на демократите в цялата страна: конгресменката Абигейл Спанбергер стана първата жена губернатор на Вирджиния, Мики Шерил победи подкрепяния от Тръмп опонент в губернаторската надпревара в Ню Джърси, а Калифорния гласува в подкрепа на инициативата на Гавин Нюсъм за преразпределение на избирателните райони, която щеше да даде на партията пет нови места в Конгреса“, съобщава британският вестник The Guardian .

Настоящият кмет Ерик Адамс, който се кандидатира за втори мандат като независим, се оттегли от надпреварата през септември.

Чрез малки дарения от десетки хиляди доброволци, силно присъствие в социалните медии и призив за промяна, кампанията на Мамдани набра скорост в началото на пролетта на 2025 г. Това завърши с убедителна победа на юнските предварителни избори на Демократическата партия, където Мамдани победи Куомо с близо 13 точки, зашеметявайки политическия естаблишмънт на града и обединявайки разнообразна коалиция, включваща много млади хора и гласуващи за първи път.

След поражението си на предварителните избори, Куомо, който подаде оставка като губернатор на Ню Йорк през 2021 г., след като повече от дузина жени го обвиниха в сексуален тормоз, реши да води кампания срещу Мамдани като независим. Анкетите, проведени през лятото и есента, обаче постоянно показваха, че Мамдани поддържа комфортна преднина пред Куомо и Слива (и Адамс, преди да се откаже от надпреварата).

Кампанията на Мамдани получи подкрепа от прогресивни сили на националната сцена, включително одобрението на сенатора от Върмонт Бърни Сандърс и представителката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, които и двамата са се появявали с него на митинги из града.

Други видни лидери на Ню Йорк, които подкрепиха Мамдани, бяха конгресменът Джери Надлър и главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс. През септември губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви подкрепата си за Мамдани. По-малко от две седмици преди изборите, лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис последва примера ѝ.

„Въпреки това, не всички демократи от Ню Йорк го подкрепиха. Заслужава да се отбележи, че и двамата сенатори от Ню Йорк, Чък Шумер и Кирстен Гилибранд, не го подкрепиха по време на надпреварата“, отбелязва The Guardian .

По време на кампанията Мамдани беше атакуван от опоненти, включително Куомо, заради критиките си към военните действия на Израел в Газа и подкрепата си за правата на палестинците, което обтегна отношенията му с някои еврейски групи.

Той се сблъска с вълна от ислямофобски атаки в социалните медии и в консервативните политически кръгове в САЩ, включително от Елиз Стефаник, член на Камарата на представителите и съюзник на Тръмп, която осъди Мамдани като „джихадистки кандидат за кмет“.

През октомври Мамдани осъди Куомо, че се е смял с консервативен радиоводещ, който каза, че Мамдани ще „ликува“, ако се случи „още един 11 септември“ . Мамдани нарече разговора „отвратителен“ и „расистки “ .

По-рано в кампанията Мамдани обвини поддръжниците на Куомо в „явна ислямофобия“, след като в предложена листовка беше представено изображение на Мамдани, което изглеждаше редактирано, за да направи брадата му по-тъмна, по-дълга и по-плътна.

Кметската надпревара в най-либералния град на Америка прикова вниманието на нацията, привличайки политици и експерти от широк спектър от различни гледни точки. Дори Доналд Тръмп се изказа, наричайки Мамдани „радикал“ и „комунист “ .

През юли Тръмп повдигна въпроса за отнемане на гражданството на Мамдани, заплаха, която Мамдани осъди не само като „атака срещу нашата демокрация, но и като опит да се изпрати послание до всеки нюйоркчанин, който отказва да се крие в сенките: Ако проговориш, ще дойдат за теб “ .

В навечерието на изборите Тръмп подкрепи кандидатурата на Куомо за кмет и заяви, че ако Мамдани спечели , е „изключително малко вероятно“ градът да получи федерални средства „над абсолютния минимум “ .

„Независимо дали лично харесвате Андрю Куомо или не, по същество нямате избор“, написа Тръмп в публикация в Truth Social в понеделник вечерта. „Трябва да гласувате за него и да се надявате, че ще се справи блестящо. Той може, а Мамдани не може!“

Милиардерът Илон Мъск също призова жителите на Ню Йорк да гласуват за Куомо. Но часове след изборите новоизбраният кмет Мамдани отвърна на удара.

„В този момент на политическа тъмнина Ню Йорк ще се превърне в светлина “ , заяви Мамдани на предизборното си парти в Бруклин. Той знаеше, че Тръмп слуша и се обърна директно към американския президент: „Увеличете звука .“ И след това последва истинско обявяване на война на Тръмп.

„Ако някой може да покаже на страна, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, това е градът, който го направи велик “, каза Мамдани. „И ако има начин да се всее страх в сърцата на един деспот, това е чрез премахване на самите условия, които са му позволили да концентрира властта. По този начин ще спрем не само Тръмп, но и неговия наследник . “

В речта си Мамдани говори и за миналото си. Той призна, че е млад мюсюлманин и поддръжник на демократичния социализъм: „Отказвам да се извинявам за това .“ Ню Йорк ще остане град на имигранти, подчерта той: „За да стигнете до един от нас, трябва да минете през всички нас . “

Кампанията на Мамдани имаше широко разпространение в цялата страна. През август „Гардиън“ съобщи, че неговата кампания е вдъхновила над 10 000 прогресивни активисти в цялата страна да обмислят кандидатурата си за избори на всички нива.

Новият кмет на Ню Йорк е роден в Уганда в семейството на професор Махмуд Мамдани, водещ африканист.

Махмуд Мамдани е завършил Университета в Питсбърг и Университета Тъфтс в САЩ и е получил докторска степен по публична администрация от Харвардския университет.

През 2008 г. Мамдани е избран за деветия „най-добър публичен интелектуалец“ в света в отворена онлайн анкета в списъка на 100-те най-добри публични интелектуалци, съставен от списание Prospect (Великобритания) и Foreign Policy (САЩ) . Негови есета са публикувани в London Review of Books и други издания.

В книгата си от 2004 г. „Добрият мюсюлманин, лошият мюсюлманин: Америка, Студената война и корените на терора“, бащата на новия кмет на Ню Йорк пише, че атентаторите самоубийци трябва да бъдат признати за „категория войници“ и че те трябва да бъдат „разбирани като характеристика на съвременното политическо насилие, а не стигматизирани като белег на варварство“.

„34-годишният социалист има остри разногласия с президента на САЩ. Изглежда двамата не могат да спрат да говорят един за друг – често с политическа изгода. Мамдани се е наричал най-лошият кошмар на президента... Тръмп, от своя страна, редовно е наричал Мамдани комунист и „мразещ евреите“.

При липсата на официален лидер на опозицията, демократите очакват Мамдани бързо да се превърне в една от най-разпознаваемите фигури в партията им. И за двете страни това е личен въпрос“, пише британският вестник The Times.

„Дали новият кмет на Ню Йорк е антикапиталист? Ще изгони ли милиардерите от града? Ще успее ли да се обгради с компетентен и разумен екип? Времето ще покаже. Той защитаваше прости идеи като безплатни автобуси и контрол върху наемите за субсидирани жилища. Той кръстосваше града, срещаше се с тези, които избраха Доналд Тръмп, слушаше ги и ги снимаше с микрофон в ръка. Защо маргинализираните хора, имигрантите и безработните избраха този човек? С какви ежедневни проблеми се сблъскват? От какво се нуждаят?“, пита швейцарският вестник Le Temps.

Отговорът на тези въпроси е прост: тези, които са гласували за мюсюлманския социалист, искат социална справедливост.

В Съединените щати разликата между богати и бедни нараства тревожно. Според неправителствената организация Oxfam America , общото богатство на десетте най-богати американски милиардери се е увеличило с 698 милиарда долара само миналата година.

Нарастващото социално неравенство не е само резултат от решенията на републиканците. Демократите също допринесоха за тази ситуация по време на президентството на Джо Байдън.

Според данните на Федералния резерв за периода 1989-2022 г., най-богатият 1% от американските домакинства са увеличили богатството си 101 пъти повече от средното семейство и 987 пъти повече от най-бедните 20%.

С други думи, средностатистическото американско семейство е по-богато с 83 000 долара за 33 години, докато семействата в горния 1% са по-богати с 8,35 милиона долара. Междувременно повече от 40% от американците, включително почти половината от всички деца, живеят в условия, при които доходите им са недостатъчни, за да покрият дори базовите си нужди.

Икономическата разлика между богати и бедни в Съединените щати не е само свързана с доходите, но и с дългогодишна дискриминация, основана на раса, етническа принадлежност и пол.

През последните десетилетия средното богатство на белите домакинства е нараснало 7,2 пъти повече от това на чернокожите домакинства и 6,7 пъти повече от това на латиноамериканските домакинства.

През 2022 г. богатството на семейство, оглавявано от бял мъж, е било 16 пъти по-високо от това на семейство, оглавявано от чернокожа или латиноамериканка.

Съединените щати остават страната с най-много милиардери в света, но милиони хора там живеят в бедност и финансова зависимост.

По данните на Oxfam , бездомността е достигнала исторически върхове. Във всеки щат, град и окръг работник с минимална работна заплата не може да си позволи да наеме дори малък апартамент с две спални.

Всяка година приблизително 295 000 американци умират поради последиците от хроничната бедност. Това означава, че страната губи население, еквивалентно на цял град, всяка година.

„Неравенството е политическо решение“, каза Ребека Ридел, ръководител на отдела за икономическа справедливост в Oxfam America.

Според нея властите умишлено вземат решения, които намаляват данъците за богатите и увеличават данъчната тежест за бедните.

През декември 2017 г., по време на президентството на Доналд Тръмп, беше приет Законът за намаляване на данъците и създаване на работни места , мащабна мярка за данъчна реформа, която намали данъците за богатите хора и големите корпорации. За обикновените американци облекчението беше временно и незначително.

И през май 2025 г. „Гардиън“ съобщи за нов закон, „Един голям красив законопроект“ , който допълнително разшири данъчните облекчения за най-богатите американци.

„Законът беше един от най-големите трансфери на богатство „нагоре“ от десетилетия, защото намали данъците за милиардерите и корпорациите“, отбеляза The Guardian.

Ребека Ридел подчертава, че вината не може да се хвърля единствено върху републиканците. Тя посочва, че реформите през последните 40 години – от намаляване на данъците и съкращения в социалните програми до отслабването на трудовите права – са били проведени с двупартийна подкрепа, на базата на консенсус на елитите.

Победата на Мамдани не означава, че нюйоркчани внезапно са прегърнали социализма.

Той спечели, защото изрази дълбокото разочарование на много американци, че американската система вече не е, а и дори не изглежда справедлива. Това са същите емоции, които преди това подхранваха възхода на Доналд Тръмп. Сега тези, които Тръмп предпочита да игнорира, са надигнали глас.

Америка гори и от двете страни. Време е американските политици да разберат, че потушаването на социалните вълнения у дома с външна агресия е като гасенето на пожар с керосин.

Превод: ЕС