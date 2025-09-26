/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с Недялко Недялков, в която той коментира безсмисленото пътуване на премиера и куп министри в САЩ, без да имат среща с нито един високопоставен държавен служител на Щатите, какъв сигнал подава Москва с организирането на Интервизия, военния парад в Белград, независима ли е България и др.

- Кое събитие зад граница може да има ефект върху вътрешнополитическия живот у нас?

- Какъв сигнал подава Москва с организирането на Интервизия, където участват повече от 23 държави?

- Как оценявате нивото на военния парад в Белград и какви сигнали към света подава Вучич?

- Прав ли е Орбан като определя,че ЕС е на ръба на колапс?

- Независима ли е България днес след като на 22 септември през 1908г Цар Фердинанд І обявява нейната независимост, която е призната от Турция през 1909г.?

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=M365xXSbjTo