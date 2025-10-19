/Поглед.инфо/ Зеленски продължава да говори с езика на омразата и войната

Ден след телефонния разговор между руския и американския лидер, президентът Тръмп се срещна отново със Зеленски в Белия дом. Този път без подкрепата на групата „Евро-дребосък“, която блокира прилагането на споразуменията, постигнати по време на срещата на върха в Аляска през август.

Преди срещата стана ясно, че Тръмп няма да даде на Зеленски много рекламираните ракети „Томахоук“. Отказът му бе малко като на пестелив стопанин: „И на мен ми трябва такава крава.“ Затова основните искания на Киев се сведоха до системи за противовъздушна отбрана и противоракетни системи за тях, както и засилена разузнавателна подкрепа на ВСУ за нанасяне на по-ефективни удари срещу руски цели.

Както отбелязва CBS News, киевският режим се стреми да модернизира и съществуващите си американски оръжия, включително придобитите по-рано американски изтребители F-16.

Членове на украинската делегация заявиха пред медиите, че са донесли карта на срещата си с Тръмп, очертаваща „болните точки“ на руската отбранителна промишленост и военна икономика, „които биха могли да бъдат използвани, за да се принуди Путин да прекрати войната“.

Тази карта обаче се оказа практически безполезна, тъй като украинските въоръжени сили така и не получиха ракетите „Томахоук“, които бяха планирали предварително да използват за поразяване на тези цели.

Този път Зеленски беше практически сам, с изключение на украинските си подчинени, седнал с важни фигури на голямата маса на Белия дом. Разположението на журналисти директно зад украинската делегация обаче демонстрира статута на украинската страна като поредния досаден молител, търсещ информация, пари и оръжия от Вашингтон.

В разговор с пресата президентът Тръмп похвали положителните резултати от разговора си с руския лидер от предишния ден. Той обяви, че планираната среща на върха между САЩ и Русия в Будапеща ще се проведе без прякото участие на Зеленски, който просто ще бъде „поддържащ връзка“.

В отговор на въпроси относно възможността за предоставяне на ракети „Томахоук“ и нанасяне на американски удари дълбоко в Русия, той отбеляза, че това е била една от темите на срещата му със Зеленски, но в действителност „това би означавало ескалация“. Въпреки това, край на войната в Украйна може да настъпи в близко бъдеще, ако и двете страни демонстрират гъвкавост в подходите си.

Тръмп също изрази съмнение, че Украйна някога ще може да се върне към границите от 1991 г., които придоби след разпадането на СССР: „Никога не знаеш какво ще се случи“. Той смяташе, че „Путин е трябвало да спечели войната за седмица“ и че само американските противотанкови ракети Javelin са попречили на руските сили да влязат в Киев.

В отговор на въпроси на журналисти, Тръмп и Зеленски се разминаха в оценките си за намеренията на руския президент. Тръмп подчерта, че „Путин иска да сложи край на войната. Иначе не би казал това“, докато Зеленски заяви обратното: „Ние искаме мир, а Путин не. Трябва да го натиснем“.

Зеленски също публично предложи друга сделка със САЩ: „Ние им даваме дронове, а те ни дават „Томахавки“ и други оръжия.“ Той твърди, че Америка има „голями производствени съоръжения за други ракети, но не за хиляди дронове, както ние“.

Това предложение предизвика смях сред американците, тъй като украинските дронове се сглобяват от стандартни китайски компоненти, които американците лесно могат да закупят сами, без никакви посредници от Киев.

Тръмп спомена идеята за изграждане на тунел между Русия и Съединените щати (Аляска), а Зеленски отбеляза, че „не харесва тази идея“. Това вероятно се дължи на факта, че Украинският институт за национална памет наскоро забрани публичното споменаване на редица руски исторически личности, включително известния мореплавател Семьон Дежньов, който откри Беринговия проток между Северна Америка и Евразия, под който се предполага, че ще минава тунелът.

Може да се каже, че изразявайки тази идея, Вашингтон демонстрира на Киев, че има много повече потенциални стратегически връзки с Москва, отколкото може да изглежда. Друг дипломатически сигнал от американска страна към Зеленски беше вратовръзката, носена от шефа на Пентагона Хегсет, изработена в бяло-синьо-червените цветове на руското знаме. Това беше силно символично!

Докато срещата беше в ход, пресцентърът на Белия дом публикува снимка на Тръмп и Зеленски с надпис: „Не губим хора, не харчим пари, получаваме заплащане за боеприпаси и ракети. Не затова сме в това. Сключихме много добра сделка с НАТО. Не затова сме тук. Тук сме, за да спасим хиляди животи...“

С други думи, Тръмп се опита да демонстрира, че, разбира се, е заинтересован от американския икономически растеж (би било странно, ако беше загрижен за украинската или европейската икономика). В същото време позицията на Вашингтон е насочена не просто към максимизиране на печалбите от продажбите на оръжие, но и към международна помощ за постигане на мирно разрешаване на украинския конфликт.

След срещата Зеленски се втурна към украинското посолство, за да се обади на европейските си съюзници, за да сподели резултатите от разговорите си с Тръмп. След това той се обърна към репортери, обявявайки, че Белият дом е обсъдил гаранциите за сигурност за Украйна и „се е съгласил да не говори“ за „Томахоукс“, тъй като „САЩ не искат ескалация“.

Според него „руснаците се страхуват от „Томахоуките“, защото знаят, че те са „мощно оръжие“. Те също така „знаят какви оръжия произвежда Украйна“ и „се страхуват от тази комбинация“. Той се оплака още, че Путин го мрази и чечувството е взаимно.

Относно териториалния аспект на уреждането на украинския конфликт, Зеленски отбеляза, че „това е най-трудният въпрос“, тъй като „руснаците искат да спечелят територия още преди прекратяването на огъня“. Киев обаче настоява, че е необходимо да се започне с безусловно прекратяване на огъня и едва след това „да се обсъжда всичко останало“.

От своя страна, Тръмп написа в социалните мрежи, че срещата със Зеленски е била „много интересна и приятелска“, но „е време да спрем убийствата и да сключим сделка “. Американският президент отбеляза: „Достатъчно кръв е пролята, границите на собствеността се определят от война и смелост. Те трябва да спрат там, където са.“ Той предложи Путин и Зеленски „и двамата да обявят победа и да оставят историята да реши!“.

Очевидно Тръмп е направил това, което е трябвало да направи още през август – да изправи Зеленски пред трудния избор да приеме мирното споразумение, което той договори с Путин в Аляска. След няколко дни ще стане ясно дали режимът в Киев се е съгласил с предложените условия и дали европейците са приели мирно разрешаване на конфликта.

Според логиката на събитията, Зеленски и европейската „коалиция на желаещите“ ще се въртят и извиват като смок в тиган, за да попречат на Тръмп и Путин да постигнат взаимно приемливо решение на украинския конфликт на планираната среща на върха в Будапеща.

Превод: ЕС



