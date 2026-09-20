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Америка

Новият санкционен пакет на САЩ срещу Русия и Иран отваря вратички за президентски манипулации

/Поглед.инфо/ Приемането на новия законопроект за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г., внесен от сенатор Линдзи Греъм, на пръв поглед изглежда като радикално ескалиране на икономическата война от страна на Вашингтон. При по-внимателен правен и геополитически анализ обаче документът разкрива съвсем различна архитектура. Вместо пълно блокиране на дипломатическите канали, законът предоставя на Белия дом изключителни вратички за дискреционни изключения. Чрез възможността за отмяна на санкционни разпоредби под претекст за „национален интерес“, американската администрация получава лост за натиск не толкова срещу Москва, колкото спрямо основните купувачи на руски ресурси – Китай, Индия и страните от Европейския съюз, докато рисковете от вторични пазарни сътресения остават за сметка на световната икономика.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25276 прочитания
Новият санкционен пакет на САЩ срещу Русия и Иран отваря вратички за президентски манипулации
ИИ генерирана
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Законодателната рамка „Греъм 2026“: Мита, банкови блокове и инфраструктурни ограничения

С гласуваното от Конгреса на САЩ мнозинство на Закона на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г., Капитолият опитва да рамкира нов етап на геоикономическа принуда. Нормативният акт залага драстични финансови и търговски бариери. Предвижда се въвеждането на наказателни мита с размер до 100% върху вноса на стоки от първите пет държави, купуващи руски суров петрол, както и от първите пет държави, внасящи руски природен газ. Процедурата изисква описът на тези държави, наред с държавите, за които се твърди, че подпомагат заобикалянето на ограниченията, да бъде актуализиран от американската администрация на всеки 180 дни.

Законопроектът включва извънредна митническа ставка от 500% върху всички стоки с директен руски произход, влизащи на територията на САЩ. Тази мярка се наслагва върху вече действащите протекционистични тарифи. Във финансовата сфера се разширяват първичните и вторичните санкции, насочени срещу ключови държавни институции и кредитни организации – включително Централната банка на Руската федерация, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Под пряк удар са поставени експортните проекти за втечнен природен газ (LNG) като „Арктик СПГ 2“ и съоръженията на полуостров Ямал, инфраструктурата в Арктическия басейн, плавателните съдове за офшорно претоварване (ship-to-ship transfer), както и корабният състав, класифициран от западната аналитика като „сенчест флот“.

Текстът на документа задължава президента на САЩ да наложи персонални санкции върху руското държавно и военно ръководство. Мерките включват замразяване на активи, банкови сметки и имуществени права, намиращи се под американска юрисдикция или контролирани от физически и юридически лица от САЩ.

Правният корпус на законопроекта обаче съдържа структурна вратичка, която коренно променя практическия му ефект.

Правната архитектура на изключенията: Как президентската власт заобикаля Капитолия

Въпреки агресивната реторика на законодателите в Ню Йорк и Вашингтон, текстът съдържа детайлно разписани механизми за отмяна на действието на санкциите (waiver authority). Линдзи Греъм и съавторите на документа са вградили правни клаузи, които позволяват на изпълнителната власт да дезактивира целия наказателен арсенал без необходимост от одобрението на Конгреса.

Забраната за влизане в САЩ на лица от санкционния списък отпада автоматично, когато визитата е свързана с участия в форуми на Организацията на обединените нации или изпълнение на международни правни ангажименти, поети от Вашингтон. По-същественият елемент се съдържа в разделa, регламентиращ дискрецията на държавния глава. Президентът на САЩ получава правомощието да отменя или спира прилагането на всяка санкционна разпоредба, ограничение или митническа такса спрямо чуждестранно лице, компания или цяла държава.

За да задейства това изключение, Белият дом е длъжен единствено да внесе в Конгреса писмено удостоверение (certification), деклариращо, че отмяната е в „национален интерес на Съединените щати“, придружено от кратък обяснителен доклад. Законодателната власт получава право на уведомление, но не разполага с правен механизъм за автоматично вето върху президентското решение. По този начин Конгресът гласува закон, който формално изглежда безкомпромисен, но оперативно прехвърля цялата власт за прилагане или дезактивиране на мерките в ръцете на президента.

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|               АРАНЖИРАНЕ НА САНКЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ (ЗАКОН ГРЕЪМ 2026)             |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| ПРЕДВИДЕНИ САНКЦИИ И МИТА              | ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ (WAIVER)        |
+----------------------------------------+------------------------------------------+
| • До 100% мита за топ 5 купувачи на    | • Член за "Национален интерес":          |
|   руски петрол и газ                   |   Президентът отменя мита и запори с     |
| • До 500% мита за директен внос от РФ  |   едностранно писмено уведомяване.       |
| • Запор на активи на ЦБ, Сбербанк,     | • ООН вратичка:                          |
|   ВТБ и Газпромбанк                    |   Отпадане на забрани за влизане при    |
| • Блокада на "сенчестия флот" и СПГ    |   международни дипломатически форуми.    |
+----------------------------------------+------------------------------------------+
| РЕАЛЕН ЕФЕКТ: Конгресът приема твърда реторика, но Белият дом запазва пълен     |
| оперативен контрол и използва закона като лост за изнудване на трети страни.      |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

Този модел повтаря прецеденти от прилагането на Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA) от 2017 г. И тогава, и сега, законодателят създава инструмент за външнополитически натиск, чието реално задействане подлежи на пазарене между Белия дом и засегнатите държави.

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