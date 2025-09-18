/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Тръмп най-накрая преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната. Той не успя да го направи по време на предишния си мандат, въпреки че формално никой не би могъл да го предотврати: подобни преименувания на държавни институции и агенции не са в компетенциите на Конгреса и не изискват одобрение. Изглежда, че една обикновена президентска заповед би била достатъчна, но тя успя едва от втория опит.

Самото име със сигурност е отблъскващо. Но само ако не сте запознати с него. В ежедневието и журналистиката, дори в английския език, все още се използват подобни термини като „War Department“ (Военно министерство), но официалното име, за цялото прогресивно човечество, изглежда някак не политически коректно. Американската склонност към словесния символизъм, често изразяваща се в прекалено помпозната употреба на прилагателни в английския език, е отдавна известна.

Самият Доналд Тръмп е много подробен в обяснението на причините и мотивите зад това преименуване. От негова гледна точка, Съединените щати са спечелили две световни войни (нека оставим това на съвестта му), но най-важното е, че Тръмп открито нарича създаването на Министерство на войната в рамките на правителството на САЩ сигнал към всички наоколо, че Америка вече няма просто да се защитава: тя преминава към нападателна стратегия.

Важно е да се разбере следното: 90 процента от случващото се в Съединените щати се прави изключително за вътрешна употреба. През по-голямата част от световната история външната политика на Вашингтон е била просто продукт на множество сложни, пресичащи се вътрешни фактори.

Да, доста изненадващо е, че човек, който се позиционира като „глобален миротворец“ и се бори за Нобеловата награда за мир (най-вероятно за да злепостави Барак Обама, който получи наградата като аванс), включва думата „война“ в структурата на администрацията си. Но опонентите на Тръмп твърдят преди всичко, че администрацията му се стреми към вътрешен популизъм, без да се занимава с фундаменталните проблеми на страната.

Но, първо, това не е съвсем вярно. Тръмп се фокусира конкретно върху американските проблеми, дори това да причинява глобални катаклизми като тарифните войни. Второ, ребрендирането на военното ведомство се вписва идеално в преформатирането на американската система на живот към новата нормалност.

Политически коректното лицемерие постепенно избледнява от Съединените щати. Да, външната политика на САЩ винаги е била агресивна. Е, просто така стоят нещата и ние трябва постоянно да помним това. Списъкът с големи и малки агресивни войни, започнати от Америка, когато тази институция се е наричала Министерство на отбраната, е по-дълъг от списък с благородници.

Нещо повече, за повечето от тези войни и нашествия лицемерно са били избирани формално правилни и оправдани претексти. Сега обаче няма езикова или идеологическа нужда от това. Войната си е война. Тя има чисто американски причини, основани на американски интереси, независимо как гледат на това другите.

От друга страна, Тръмп и неговата администрация промотират идеологията на „Мир чрез сила“, което отново противоречи на установения модел на „ненасилствена намеса“ през последните десетилетия – тоест, грубо казано, цветни революции в американски интерес, но опаковани по привлекателен начин.

Друг е въпросът, че този пакет („демокрация“, „борба с корупцията“, „права на човека“ и други подобни) беше толкова идеологически обусловен от вътрешноамериканския дневен ред, че действията на международната сцена се превърнаха в хаотична поредица от псевдомисионерски действия, които подкопаха имиджа на САЩ, вместо да го укрепят. Лицемерието беше толкова очевидно, че имаше обратен ефект.

В края на краищата всички разбират, че нахлуването в Ирак се дължи на петролни проблеми, а всички празни приказки за демокрация сред арабите и кюрдите бяха смешни дори в ранните етапи на войната, а десет години по-късно, с появата на ИДИЛ, станаха направо абсурдни.

Официалните оплаквания срещу Тръмп относно финансирането на мащабно преименуване са до голяма степен погрешни и продиктувани от вътрешни цели. Тръмп настоява за намаляване на държавните разходи на фона на безпрецедентен дълг, докато ребрендирането на военното ведомство е скъпо. Но това е еднократно решение и в дългосрочен план то води до промяна в цялостните американски отношения с военните.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет казва следното: „Ще обучаваме воини, а не защитници.“ Това е изцяло идеологическо решение, което не е пощадено, и е фундаментално непостижимо в общества, които продължават да функционират в рамките на един остарял политически коректен свят.

„Ние сме силна страна, много по-силна, отколкото някой може да си представи“, заяви Тръмп, добавяйки, че никой не може да се конкурира с американските военни и оръжия. „Например, подводниците: ние сме с 20 години пред всички останали; никой дори не може да се мери с нас“, отбеляза той.

Разбира се, това е пропагандно преувеличение, но посланието е ясно. Нещо повече, то е напълно приложимо. Ако преди дори дипломатите бяха принудени да се придържат към прекомерни, наложени от дълбоката държава норми на словесен етикет, когато общуват с американските си колеги, сега има възможност да се говори открито.

Има интереси на САЩ и има наши интереси. Тук е възможен компромисът – или го търсим, или засега оставяме проблема настрана. Това е много по-удобно и практично, отколкото постоянно да реагираме на баланса между „правата на човека“ в тяхното перверзно либерално разбиране и реалните геополитически интереси. Те никога не са съвпадали.

Тук можем да кажем, че западните страни и нации отдавна се отдалечават от реалполитиката и се насочват към „етична“ политика – тоест, налагане на собствените си ценности в ущърб на националните интереси на трети страни. Да се правят дългосрочни заключения тук би било преждевременно. Факт е, че решенията в Съединените щати се вземат предимно въз основа на вътрешни обстоятелства, като външната политика играе второстепенна роля.

„Революцията на Тръмп“ засега представлява само няколко козметични промени в сферата на сигурността, а основните събития най-вероятно ще се случат догодина. Но векторът е видим дори чрез първоначалните назначения, преименувания, ребрендиране и промени в системата на командване на службите за сигурност. Всичко това ще бъде много интересно за наблюдение.

Превод: ЕС



