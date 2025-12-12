/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп отново успя да изненада всички – включително и собствените си поддръжници. След месеци на отклонения, провали и дори открит флирт с неоконсерваторите, новата Стратегия за национална сигурност на САЩ рязко връща линията към MAGA, реализма и Реда на великите сили. Русия и Китай вече не са „врагове“, интервенционизмът е поставен под въпрос, а глобалният либерален проект е обявен за отиващ си. Александър Дугин вижда в това потвърждение на своята концепция, но едновременно с това предупреждава: Тръмп е непостоянен, прозорецът може да се затвори утре и Русия трябва да използва момента, без да залага съдбата си на никой във Вашингтон.

Преди малко по-малко от година публикувах книга „Революцията на Доналд Тръмп: Великият ред на силите“. Тя беше публикувана едновременно на руски и английски език и, както ми казаха издателите, е била дадена на Тръмп. Реакцията е неизвестна. През последната година е преведена на много езици, като наскоро беше преведена с огромен тираж на арабски.

Книгата се състоеше от анализ на феномена Тръмп по време на първия му мандат, предизборните му дебати с Байдън, а след това и с Камала Харис, появата на движението MAGA (Make America Great Again) и фигурите и организациите, обграждащи Тръмп, по времето, когато беше избран за 47-ия президент на Съединените щати. Значителна част от книгата се състоеше от преписи на моите предавания по радио „Спутник“ („Ескалация“) и статии в РИА Новости.

В тази книга предложих да се приемат сериозно Тръмп 2.0 и MAGA – за разлика от първия мандат на Тръмп, който беше доминиран от опортюнизъм и неоконсервативната и стара републиканска (RINO – републиканец само по име) линия. Описах го като убедителен опит за консервативна революция в Съединените щати, изпълнен с потенциал за радикална промяна в целия световен ред, да не говорим за тектонични промени в самите Съединени щати.

Може да се каже, че основах анализа си на „вярата“ в Тръмп и MAGA и на тази основа начертах прогнозни тенденции за бъдещето. През първите седмици от мандата на Тръмп в Белия дом тези прогнози изненадващо се потвърдиха – в характера на назначенията на ключови позиции от MAGA, неотложността на действията му и решителността на първите му изпълнителни заповеди (премахване на „културата на отмяна“, изоставяне на политиката, основана на джендърната идеология, признаване на традиционните ценности като първостепенни, елиминиране на дневния ред на „пробудените“ и DEI – институционализираната свръхзащита на дегенератите и малцинствата – борбата срещу нелегалната имиграция, стартирането на кампания за демонтиране на дълбоката държава, ограничаване на глобалисткия дневен ред и т.н.). Дори бившият неоконсерватор Марко Рубио, който стана държавен секретар в кабинета на Тръмп, призна многополярността.

Тръмп 2.0 е начертал курс към глобална архитектура, която нарекох Ред на Великите сили. Това означава триумф на реализма в международните отношения, рязко отхвърляне на либерализма и глобализма и край на „демократичните интервенции“ и подкрепата за цветни революции.

По същество това представлява преминаване от Четиринадесетте точки на президента Удроу Уилсън (отворен глобализъм, интернационализъм) към нова модернизирана версия на доктрината Монро.

Министерството на държавната ефективност (DOGE), създадено от близкия сътрудник на Тръмп Илон Мъск, веднага се зае с работа и незабавно премахна една от основните глобалистки структури в Съединените щати – USAID. Това беше последвано от радикална чистка – включително закриването – на Министерството на образованието, където се бяха окопали либерали и поддръжници на легализирането на перверзиите. Мъск насочи поглед и към Министерството на отбраната, ЦРУ и Федералния резерв.

Освен това, използвайки контрола си върху социалната мрежа X.com, Илон Мъск стартира активна онлайн операция, насочена към сваляне на глобалистките либерални елити в самата Европа, безмилостно критикувайки Стармър, Макрон и Мерц и открито подкрепяйки алтернативни сили на европейските десни популисти.

Това беше подходът на глобалистките мрежи преди това, предимно тези на Джордж Сорос и сина му Александър, които нагло се намесваха в политиката на суверенни държави, сваляха лидери, които не харесваха, обвинявайки ги в „недемократични практики“ и организираха цветни революции, често използвайки онлайн технологии.

Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс следваше същата линия, като обвиняваше за всички проблеми на Европа самите европейски либерали и техните глобалистки, либерални политики за подкрепа на нелегалната миграция, легализиране на перверзии и т.н.

Подсилена от „граничния крал“ Хоман, миграционната служба започна да залавя и депортира нелегални мигранти в индустриален мащаб.

Тръмп заплаши да публикува всеки момент списъците на олигарха Епщайн, който организира педофилски оргии на тайния си остров, посещавани от членове на американския елит (особено от Демократическата партия). Портрет на Бил Клинтън в женско облекло висеше на входа на вилата му като символ на контрола на Епщайн над управляващия елит.

Носеха се слухове за разни черни литургии, експерименти с деца и други ужасии. Американците до голяма степен избраха Тръмп въз основа на обещанието му да разобличи елита.

В самия момент на възхода на движението MAGA, преминаващо от сила към по-голяма сила, от успех към успех, аз завърших редактирането на книгата, за да уловя този исторически момент. В края на краищата, можех да продължа да наблюдавам събитията в САЩ дълго време и книгата никога нямаше да бъде публикувана. Особено след като бях натрупал достатъчно материал.

В моите речи и коментари към тази книга предупредих предварително: бяхме очертали преките вектори и тенденции на политика, която логично би произлязла от ясно дефинирана идеология на MAGA. Този път тя не се ограничаваше само до лозунги и популистки обещания, нито до харизмата и страстта на самия Тръмп. Сега това беше система, която предвиждаше прилагането на пълноценна програма за радикална промяна в хода на американската политика и следователно изискваше приемственост на властта.

Оттук и ролята на вицепрезидента Дж. Д. Ванс, който въплъщаваше общия знаменател на движението MAGA в цялата му сложност – от национални популисти (главният идеолог Стив Банън, Чарли Кърк, Тъкър Карлсън) до магнатите от Силициевата долина (Питър Тийл, Илон Мъск, Марк Андреесен и други).

Разбира се, реалполитиката предполагаше известни отклонения, колебания и компромиси, но като цяло, подобно на синусоида, те би трябвало да се разгръщат около централна ос. В известен смисъл се опитах да опиша звездна карта в нейната обща структура, игнорирайки динамиката на планетарното движение, да не говорим за случайните сблъсквания и изригвания на комети и астероиди. Предложих, като се има предвид тази MAGA карта на новия тръмпизъм, да се наблюдават флуктуациите, опитвайки се да не се пропусне основният вектор.

Честно казано, нещата бързо се объркаха. Тръмп, стъпка по стъпка, започна да се отклонява от планирания си път. До такава степен, че изглеждаше, че никога няма да се върне към първоначалния си дневен ред и беше скъсал с MAGA още в първата му версия завинаги и безвъзвратно. За съжаление, забелязах, че книгата ми за Великия ред на силите бързо губи своята актуалност. Какво беше това?

Най-голямата пречка беше израелският фактор. Тръмп винаги последователно е подкрепял десния израелски политик Нетаняху, консерватор и защитник на традиционните ценности, както самият Тръмп. Но на фона на палестинския геноцид в Газа и подготовката на агресия срещу Иран, нахлуването в Ливан и Сирия, възникна въпросът: Израел ли е посредник на Съединените щати, техен надежден съюзник, или, обратното, Тел Авив диктува политиката си на Вашингтон, принуждавайки го да прави неща, които са напълно неблагоприятни за самата Америка?

Поведението на Тръмп потвърди последната хипотеза, което доведе до разкол в MAGA, повдигайки въпроса: Америка ли е на първо място или Израел на първо място?

Най-гласовитите осъждания на безусловната подкрепа на Нетаняху дойдоха от най-близките съюзници на Тръмп - конгресмените Марджъри Тейлър Грийн и Томас Маси, известните журналисти и инфлуенсъри Кандис Оуенс и Тъкър Карлсън, главния стратег на американския популизъм, интелектуалеца Стив Банън, и голяма част от електората на Тръмп. Подобна позиция заемаше и Чарли Кърк, когото Тръмп смяташе за свой „политически син“ - екстравагантен млад консервативен християнски политик, наскоро убит по време на обиколка на американските кампуси.

Това отношение към Израел беше критикувано от мнозина проницателни анализатори Джон Миършаймър и Джефри Сакс, полковник Майкъл Дъглас и генерал Майкъл Флин, съдия Наполитано и бившия анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.

Но Тръмп остана непреклонен и под влияние на Нетаняху американски бомбардировачи удариха ирански ядрени съоръжения. С други думи, Тръмп наруши едно от най-важните обещания и идеологически принципи на MAGA - той извърши акт на интервенция далеч отвъд Западното полукълбо и постави интересите на клиентелистка държава и нейния радикален владетел над интересите на Съединените щати.

Тръмп прокле най-близките си съюзници, които го критикуваха, и го засипаха с яростни обвинения. В същото време той обедини произраелските неоконсервативни империалисти Линдзи Греъм и Марк Левин, които преди това бяха негови твърди противници и открито осъдиха стратегията MAGA.

Това беше толкова сериозно отклонение от проекта за Великия ред на силите, че постави под въпрос обосноваността на цялата оригинална програма на 47-ия президент на САЩ.

Тръмп също уволни Илон Мъск, вторият най-популярен политик на новата ера, и ограничи дейността на DOGE. Всички правителствени реформи бяха преустановени. Мъск беше наранен, но след изблик на негативизъм и призив за създаване на нова партия – „Америка“ – той бързо се успокои и насочи вниманието си към вътрешни корпоративни въпроси.

Но дори това не беше достатъчно. Тръмп внезапно промени позицията си по случая с Епщайн, заявявайки, че не съществува списък и че цялата история е измислица на неговите политически опоненти. За пореден път израелският фактор излезе на преден план.

Самият Епщайн имаше тесни връзки с Израел; премиерът Ехуд Барак беше чест гост, а бащата на близката му помощничка в бандата за оргии и трафик на хора за сексуална експлоатация, Гислейн Максуел, която в момента излежава присъда в американски затвор за престъпления, извършени заедно с Епщайн, беше потвърден служител на израелските разузнавателни служби (Мосад). Въпросът за събирането от страна на Израел на компрометираща информация за американския елит, за да контролира Съединените щати, отново възникна.

На този фон Тръмп не оттегли подкрепата си за нацисткия режим в Киев, въпреки че изрази недоволство от Зеленски. Той обаче направи и критични изявления за Путин и Русия. В контактите си с лидерите на ЕС той очевидно се поддаде на техните ласкателства и като цяло се остави да бъде убеден в необходимостта от продължаване на войната в Украйна. Тръмп наложи нови санкции срещу Русия и заплаши да наложи още повече.

Тръмп също така атакува остро многополярния свят, критикува БРИКС, заплаши Китай и Индия и разруши отношенията с Бразилия и Мексико.

Така изглеждаше, че шест месеца след началото на президентството на Тръмп, нищо не е останало от стратегията MAGA. Следователно, моята книга и нейните прогнози бяха загубили своята актуалност и останаха просто като запис на исторически и идеологически момент, който можеше да се случи, но, уви, не се случи.

Затова дори не исках книгата да бъде преведена, тъй като нещо коренно различно от нейните прогнози вече беше очевидно: Тръмп 2.0 все повече се превръщаше в Тръмп 1.0, разпространител на еднополюсна хегемония, интервенционизъм и империализъм в духа на типичните неоконсерватори. Фигурата на Линдзи Греъм, която все по-често придружаваше Тръмп навсякъде, служи като символичен маркер. Колкото повече Греъм, толкова по-малко MAGA.

Изглеждаше, че Тръмп никога няма да се върне към първоначалната си платформа и че всичко е свършено.

На този фон обаче имаше и корекции. По отношение на украинския конфликт Тръмп въпреки това демонстрира разлика от неоконсерваторите и предприе стъпки за неговото прекратяване. Той смъмри Зеленски, който се появи в Белия дом в мазен клоунски костюм, разкритикува европейските лидери, че искат да удължат войната за неопределено време, и дори се срещна с президента Путин в Анкъридж, за да намерят начини за установяване на мир.

И така, в тази ситуация, наскоро видяхме поредица от стъпки от страна на Тръмп, които биха могли да бъдат описани като рязък завой към стратегията MAGA (Великият и неоконсервативният договор). Тръмп поверява преговорите с Москва на здравия и напълно лоялен Виткоф (а не на неоконсерватора Келог), подкрепя план за прекратяване на конфликта, който устройва Русия, и възлага пълната отговорност за провала на споразумението на Зеленски и ЕС.

Ясно е, че Вашингтон, използвайки своите НАБУ и САПО (Специализирана прокуратура за борба с корупцията), започва наказателно преследване на вътрешния кръг на Зеленски за корупция. Вероятно в случая с корупцията в ЕС (арестът на Могерини и претърсванията в офиса на Кая Калас) също са замесени и американците. Поне по въпроса за Русия Тръмп рязко се е насочил към парадигмата на Великия ред на силите.

Но може би най-значимото събитие беше публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ, която предизвика доста буря на Запад. Този документ е изцяло в духа на оригиналния проект MAGA, точно този, описан в моята книга за Тръмп.

Стратегията описва сценарий, строго в съответствие с Редa на Великите сили. Тя провъзгласява, че Съединените щати се отказват от мисията си да спонсорират глобалната демокрация и се отказват от намесата си в делата на държави, които нямат пряко отношение към националната сигурност на Съединените щати.

Русия и Китай вече не се наричат противници. Казват се няколко благосклонни думи за Русия, докато Китай е представен като основен икономически конкурент (но нито враг, нито противник!). Твърди се, че Вашингтон прекратява интервенционистката си политика в Евразия и се концентрира изцяло върху Западното полукълбо. Това е наречено „Следствие от доктрината Монро“.

Съединените щати запазват статута си на хегемон, но не глобален, а локален (което напълно противоречи на стратегията на глобалистките неоконсерватори). Стратегията хвърля най-суровата светлина върху Европейския съюз, който сега се разглежда като отделна и автономна единица, а не като част от единна либерално-демократична атлантическа общност. Това повдига възможността САЩ да напуснат НАТО. Документът изобщо не споменава Украйна.

Точно както Тръмп внезапно се отклони от стратегията MAGA през пролетта на 2025 г., той се върна към нея също толкова внезапно в началото на зимата на същата година.

И тогава, едновременно с това, Илон Мъск изостави корпоративните си грижи и отново се включи в процеса на активно разрушаване на Европейския съюз онлайн. ЕС глоби мрежата му X.com за отказ да въведе либерална цензура, а той отговори с директен призив „Унищожете Европейския съюз!“. И, което е показателно, Тръмп го подкрепя в това.

Нещо почти невъзможно се случва пред очите ни. Тръмп 2.0 се завръща. Стив Банън провъзгласява план за създаване не на две, а на три държави в Палестина – еврейска, арабска и християнска. Линдзи Греъм изчезва от предния план. Неоконсерваторите са в паника.

Елитите на ЕС, в духа на киевските неонацисти, крещят: „Защо ни наказват?“ Тръмп директно оказва натиск върху Зеленски да се съгласи на териториални отстъпки и да проведе избори. Вашингтон предлага на европейските държави самите да обявят война срещу Русия, но ги обезкуражава.

Предстои да видим: отново си имаме работа с ред на Великите сили и този план отново е на масата на ръководството във Вашингтон. Така моята книга отново става актуална и навременна, тъй като е написана именно за такъв ред, където реализмът и цивилизационните държави преобладават, а либералният глобализъм като геополитика и идеология бързо се превръща в нещо от миналото.

Ако това продължи, може да публикуват списъка на Епщайн, да преосмислят отношението си към Нетаняху и да върнат Илон Мъск.

Вярно е, че след предишния цикъл на отклонения от доминиращия вектор, нищо вече няма да ни изненада. След като Тръмп успя да се отклони толкова много от предвидената си стратегия веднъж, нищо не му пречи да го направи отново. Тръмп демонстрира, че това може да се очаква от него. Затова този път си струва да се въздържаме от оптимистични оценки. В същото време е важно да се отбележи моментът: сега отново е в съответствие с логиката на консервативната революция и Великия ред на силите.

Но сега имаме достоверна информация за това доколко Тръмп е способен да се отклони от собствените си планове за MAGA, колко е непостоянен и докъде може да се колебае. Русия едва ли може да разчита на дългосрочна стратегия с него. Трябва да се възползваме от този момент, да го осъзнаем, но да заложим само на себе си.

Ако всичко продължи да върви в посока на MAGA, чудесно. Това ни устройва. Но ще можем да се възползваме от ситуацията само ако засилим максимално цивилизационния си геополитически суверенитет. Тръмп няма да спечели СВО вместо нас. И няма да предотврати, нито ще спечели войната с Европейския съюз, за която неговите лидери отчаяно се готвят в предсмъртната си агония. Всъщност, точно обратното.

Сега е редът на Русия. Ние сме напълно доволни от реализма, многополярността и самия ред на Великите сили, както и от повечето точки, очертани в новата версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ. Но за да участва пълноценно в този ред, Русия не само трябва да запази статута си на велика сила; тя трябва да го укрепи, разшири и фундаментализира по всякакъв възможен начин – военно, икономически, технологично, политически и, най-важното, идеологически.

Завръщането на Тръмп 2.0 към довчерашните „фабрични настройки“ донякъде разширява тези възможности за нас. Изключително важно е да не пропуснем този момент.

Превод: ЕС



