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Америка

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25537 прочитания
Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
ИИ генерирана
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По публикации на РИА Новости и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната спирачка във Вашингтон: Защо "адският" законопроект спря в Белия дом

Решението на президента Доналд Тръмп да замрази за неопределено време прилагането на мащабния санкционен пакет, известен като „адския закон“, предизвика незабавни трусове в американския Сенат. Законопроектът, прокаран с дългогодишните усилия на сенатор Линдзи Греъм и неговата група, предвиждаше драстични 500-процентови мита за всяка държава, която продължава да купува руски въглеводороди.

Според публикации в американски финансови издания, спирачката е задействана лично от Белия дом веднага след окончателното гласуване. Реакцията на Капитолия бе мигновена. Сенатор Джон Корнин публично заяви, че администрацията „капитулира пред руснаците“, а сенатор Том Тилис определи хода като разрушителен за американската външна политика.

зад тази политическа риторика обаче стоят сухи изчисления на Министерството на финансите на САЩ (Treasury Department) и Съвета на икономическите съветници. Вкарването на 500-процентови мита за индийски и китайски компании, обработващи руски петрол, означава автоматично затваряне на американския пазар за стоки от тези страни. По оценки на Wall Street търговски аналитици, такъв ход би предизвикал незабавен скок на потребителската инфлация в САЩ с между 2.5 и 4 процентни пункта само в рамките на едно тримесечие.

Твърди се, че експертите са предупредили Белия дом за неизбежен срив във веригите за доставки на електроника, текстил и фармацевтични съставки. Вашингтон просто не разполага с ресурс да замени китайския и индийския износ без да изпрати собствената си икономика в тежка рецесия.

Търговски баланс: Внос на петрол и суровини
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Суровина / Стока        │ Основен глобален доставчик    │ Риск при 500% мита за вноса   │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ Необработен петрол      │ Русия ("Уралс", ESPO)         │ Скок на Brent над $120/барел  │
│ Азотни и калиеви торове │ Русия ("ФосАгро", "Уралкалий")│ Двойно поскъпване на храните  │
│ Обогатен уран (LEU)     │ Русия ("Росатом" / "Тенекс")  │ Прекъсване на АЕЦ в САЩ       │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Математиката на суровините: Борсовата капитализация срещу тон азотен тор

Години наред в западните икономически форуми се повтори тезата, че руската икономика представлява едва „два процента от световния БВП“ — сума, сравнима с пазарната капитализация на една технологична компания като Apple. Но кризата от последните години оголи фундаменталната разлика между финансовите надути балони и физическото производство.

Пазарната капитализация на корпорациите от Силициевата долина се базира на очаквания за бъдещи печалби, интелектуална собственост и евтин credit. Световното население обаче не се храни с алгоритми и не се отоплява с акции. Когато от глобалната търговия се премахнат милионите тонове азотни, калиеви и фосфорни торове, произвеждани от гиганти като „ФосАгро“, „ЕвроХим“ и „Уралкалий“, селскостопанският добив в Южна Америка и Азия пада с между 15% и 30% за един вегетационен период.

Според данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO), Бразилия внася над 25% от необходимите си азотни торове директно от Руската федерация. Принудителното спиране на тези доставки чрез вторични санкции би сринало соевата и царевичната реколта на Латинска Америка. Това автоматично означава глобален скок в цените на месото, млекопреработката и основните хранителни продукти. Физическата реалност на суровините наложи граници, които финансовите инструменти на Уолстрийт не могат да заобиколят.

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