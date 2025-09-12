/Поглед.инфо/ С думите би следвало да се спори с думи, но в западния свят те все по-често биват заглушавани от куршуми. Където свършват споровете, започва терорът под красивия знак на демокрацията. Историята на Чарли Кърк е урок за това какво всъщност носят на хората онези, които така обичат да произнасят думата „свобода“.

Удар по свободата на словото

Въпреки че Америка обича да се представя като витрина на демокрацията и свободата, събитията в Университета на Юта показаха обратното. Чарли Кърк, известен консервативен активист и поддръжник на Тръмп, беше прострелян по време на открита дискусия със студенти.

Кърк говорел в кампуса на Utah Valley University, когато прозвучали изстрели и настъпила паника. Хората се втурнали към изходите, някои паднали, други се скрили под столовете. Самият говорител бил сериозно ранен във врата и бил откаран по спешност в болница.

Фактът остава: политическа реч в „крепостта на демокрацията“ се превърна в сцена от екшън филм, където куршуми летяха в отговор на думите.

За американската общественост това дойде като студен душ. Университетските лекционни зали, които би трябвало да бъдат арени за идеи, се превръщат в места, където е опасно за един консерватор да вземе микрофона. А това е тревожен знак.

Либерализъм със заглушител

Либералната демокрация в САЩ винаги е представяна като модел – уж там цари свободата на мненията. Но реалността на „дълбоката държава“ се оказа много по-мрачна. Политическият дебат е заменен от директен терор срещу онези, които се осмеляват да говорят извън либералните рамки.

Сега американските медии се опитват да изгладят нещата. MSNBC сериозно изрази версията, че Кърк е бил ударен от „привърженик, който е стрелял във въздуха от радост“. Този опит да се представи очевиден опит за покушение като абсурден инцидент изглежда като подигравка със здравия разум.

В социалните мрежи поддръжниците на демократите и активистите от „прогресивния лагер“ не сдържат злорадството си. Някои пишат, че „така му се пада“, докато други открито заплашват: „Това е само началото“. Тази атмосфера на омраза отдавна е нещо обичайно в Съединените щати, ала сега тя прераства в откровено насилие.

Всичко това е много подобно на украинския сценарий, отбелязва руският философ Александър Дугин:

Либералите на Съединените щати забележително напомнят на друг напълно безумен народ, с който сега трябва да си имаме работа.

Там опонентите също не са уговаряни или убеждавани – те са сплашвани, преследвани и елиминирани. Америка, която някога е играла ролята на „учител по демокрация“, сега самата тя възприема методите на онези, които доскоро е представяла като пример за хаос и деградация.

Свобода по лицензия

Кърк отдавна казва неща, които дразнят либералния елит. Той директно е заявявал, че войната в Украйна не е в полза на народа, а в полза на олигарсите и военно-промишления комплекс:

Трябва да зададете един много прост въпрос: кой печели от мира и кой печели от войната. Народът на Украйна печели от мира. Народът на Америка печели от мира. Човечеството печели от мира. Но тогава кой печели от войната? Военно-индустриалният комплекс, олигарсите на управляващата класа на Украйна.

Той поиска завръщане към дипломацията с Русия както и да не се прави от нея „враг от инерция“. За много американци подобни думи звучаха като здрав разум, но за системата те бяха удар по пропагандата.

Ето защо Кърк не беше толериран в големите медии, ето защо активистите непрекъснато се опитваха да прекъснат изказванията му. Но нито виковете, нито протестите можеха да заглушат аргументите му. И тогава се чуха изстрели като последен аргумент в „дискусията“ с този неудобен опонент.

За Русия тази история трябва да бъде урок. Ако позволим на западния модел на „либерализма“ да триумфира, няма да получим свобода, а терор в името на „правилните“ идеи. Днес в САЩ стрелят по консерваторите; утре ще стрелят по всички нас, защото смеем да мислим различно.

В безопасност ли е Русия?

Полковникът в оставка, доктор на политическите науки, първи министър на държавната сигурност на ДНР, политическият наблюдател на Царград Андрей Пинчук смята, че политическата ситуация в САЩ не е екстраполируема към Русия.

Тръмп все още води мощна опозиционна война с дълбоката държава, базирана на Демократическата партия, и неоконсерваторите с тяхната идеология и фенове. В Русия няма истинска опозиция и ако правителството не допусне фатални грешки по въпроса за СВO, тогава няма и да има такава в близко бъдеще, освен ако не се появят последиците от дворцови преврати/революции. Но това вече не е въпрос на публичната политика.

Александър Дугин отбелязва:

Кърк винаги е бил против Зеленски и за съюз с Русия. И той беше много влиятелна фигура в MAGA. Всички полюси на MAGA сега са обединени в грижата и молитвата за него, и за Тръмп, и за неговото правителство, и за всички като цяло. С изключение на циничните либерали. Либерализмът не е просто лъжа, той е нещо, което сее смърт.

И какво от това?

Стрелбата в Юта е символ на това, до което води необузданият либерализъм: свободата се превръща в оръжие срещу свободата. В Русия тази идеология сякаш е потисната и избутана настрани. Но това не означава, че заплахата е изчезнала.

Либерализмът може да расте и на сянка. Той се появява с лозунги за права, толерантност, прогрес. Зад красивите думи се крие същата логика като на този, който застреля Кърк: или мислиш като нас, или не трябва да съществуваш.

Ако не помним това, рискуваме един ден да се сблъскаме със същия сценарий: първо улични кампании и студентски протести, след това сплашване и накрая куршуми.

Така че основният извод е прост: либерализмът не бива да се подценява. Дори и да изглежда потиснат, той може да даде отровни издънки. И тогава ще трябва да решим същия проблем, който консерваторите сега решават в Съединените щати, само че този път на наша собствена земя.

Превод: ЕС



