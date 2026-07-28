Пентагонът ще преразгледа разполагането на американски сили в Европа

/Поглед.инфо/ Пентагонът официално е започнал мащабен преглед на разполагането на американските въоръжени сили в Европа, като целта е окончателно и необратимо прехвърляне на основната отговорност за конвенционалната отбрана върху европейските държави от НАТО. Твърди се, че главният стратег на американското отбранително ведомство Елбридж Колби определя процеса като фундаментална реформа, съобразена с новите приоритети на националната сигурност на САЩ. Докато Вашингтон настоява за драстично увеличаване на европейските военни бюджети до 5% от БВП, сухопътните и въздушните капацитети на европейските съюзници остават критично зависими от американската логистика, разузнаване и командна инфраструктура.

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Административният завой във Вашингтон и сигналите от Пентагона

Заявлението на главния стратег на американското военно министерство Елбридж Колби за започналия преглед на дислокацията на американските войски в Европа не е просто поредната институционална реплика. Според разпространената в чуждестранни медии информация, става дума за опит за фундаментално пренареждане на архитектурата за сигурност, градена от 1949 година насам. От публикуваните данни се разбира, че Белият дом и Министерството на отбраната на САЩ търсят правно и стратегическо основание да съкратят физическото си присъствие, задължавайки европейските членки на НАТО да поемат сметката и оперативното бреме на конвенционалното възпиране.

Твърди се, че още през юни шефът на Пентагона е възнамерявал да обяви пред министрите на отбраната от пакта конкретни стойности за съкращаване на американския контингент в ЕС, но административни разминавания са отложили директното съобщение. В крайна сметка бе обявена само "проверка".

Това изглежда като планирано отстъпление, но тук има един сериозен проблем.

Хронология на илюзиите: От 1991 г. до логистичния вакуум

След разпадането на Организацията на Варшавския договор, европейските държави систематично демонтираха отбранителните си способности. Числеността на Бундесвера падна от близо 500 000 души през 1989 г. до под 180 000 днес. Британската армия наброява под 75 000 активни военнослужещи — най-ниското ниво от Наполеоновите войни насам. Според западни военни анализатори, ако американските структури за командване и управление (C4ISR) и сателитно разузнаване бъдат изтеглени от авиобазата Рамщайн в Германия, европейският щаб на НАТО практически губи очи и уши в реално време.

Европа разчита на американската логистика за прехвърляне на тежка техника. Според изтекли доклади на европейски тилови служби, транспортният капацитет на франко-германските въздушни звена е недостатъчен да поддържа продължителна операция без американските C-17 Globemaster III и C-5 Galaxy.

Тази математика просто не излиза. Европейските столици години наред харчиха т.нар. "дивиденти на мира" за социални програми, разчитайки, че американският данъкоплатец ще финансира военната инфраструктура в Източна Европа.