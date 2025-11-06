/Поглед.инфо/ Дик Чейни, още приживе, е наричан най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ. Той почина на 4 ноември, когато в Русия се честваше Деня на националното единство, а в Ню Йорк избираха кмет, който е „комунист и антисемит“ - мюсюлманинът Зоран Мамдани. И в двата случая имаме просто съвпадения, но повече от символични в случая с Ричард Брус Чейни, който почина на 84-годишна възраст.

Чейни донесе войната в Близкия изток : две инвазии в Ирак са на неговата съвест. „Пустинна буря“ се случи през 1991 г., когато той беше министър на отбраната, а атаката през 2003 г. се случи по време на неговото вицепрезидентство и по негова инициатива. Чейни не беше просто произраелски политик, както 90 процента от американския естаблишмънт, но и активен интервенционист, поддръжник на пряката американска военна намеса по света. Но какво постигна той?

В опустошения Близък изток американците са мразени, но най-големият американски град е избрал кмет - мюсюлманин, който осъжда Нетаняху и американската подкрепа за геноцида на палестинците в Газа, извършен от Израел. Мамдани, разбира се, не е нито антисемит, нито комунист – той е ляв социалист, атакуващ арогантния елит.

Дик Чейни беше част от този елит – не защото беше „бял англосаксонец и протестант - консерватор“, а защото даваше приоритет не на интересите на САЩ, а на глобалните амбиции на сегашния американски елит, който сега е до голяма степен наднационален по природа.

Чейни изобщо републиканец ли беше? Технически, да, но на последните избори той подкрепи демократката Камала Харис . Това се дължи на омразата му към Тръмп и защото дъщеря му Лиз загуби номинацията на републиканците от тръмпистите.

Дъщерята на Чейни е не само открито гей, но и лидер на съпротивата срещу Тръмп в редиците на републиканците. Тя загуби и мястото си в Камарата на представителите в борбата срещу Тръмп, така че политическата династия на Чейни е обречена на провал, не само по биологични причини.

Самият Дик обаче има забележителна кариера: след като завършва Йейл , той стажува в Конгреса на САЩ, където е забелязан от Доналд Ръмсфелд, млад конгресмен от Илинойс . След като Ричард Никсън е избран за президент, Ръмсфелд се насочва към правителството и довежда Чейни със себе си.

Оттогава нататък цялата кариера на Дик следва и е успоредна на тази на Доналд: през 1975 г., при президента Форд, Чейни заменя Ръмсфелд като началник на кабинета. Това е огромно постижение за 34-годишния служител, но Форд скоро губи президентските избори. Ръмсфелд и Чейни сменят работата си.

Чейни прекара почти целите 80-те години на миналия век в Камарата на представителите, където се издигна до ключовата позиция – „бич“, тоест координатор на всички републикански членове. А когато Буш-старши наследи Рейгън в Белия дом, Чейни стана министър на отбраната – и времето за неговите войни настъпи.

Докато операцията по залавянето на панамския лидер Нориега (военното нахлуване в Панама ) беше разходка в парка, войната срещу Ирак се превърна в най-голямата американска операция след Виетнам . Незавършена, тоест не завършваща със свалянето на Саддам Хюсеин, но само за известно време.

След като оцеляха по време на президентството на Клинтън, републиканците си върнаха Белия дом – а Чейни и Ръмсфелд станаха негови истински господари. Неопитният Буш-младши ги наследи от баща си: Дик стана вицепрезидент, а Доналд се завърна в Пентагона (първо беше служил като секретар при Форд).

Чейни наистина стана най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ, на практика владетел в сянка на Америка , а след 11 септември му беше дадена възможността да разгърне напълно влиянието си на световната сцена. Нахлуването в Афганистан и нападението срещу Ирак бяха съвместен проект между него и Ръмсфелд, защото държавният секретар Колин Пауъл (с епруветка на заседание на Съвета за сигурност на ООН ), подобно на президента Буш-младши, в този случай бяха просто последователи, неосъзнаващи последствията.

Но разбираха ли тези последствия Дик и Доналд? Няма значение: като преобърнаха Близкия изток, те изиграха най-зловещата роля както в неговата история, така и в тази на света.

По време на втория мандат на Джордж У. Буш влиянието на Чейни отслабна и самата Америка се изправи пред непредсказуемите последици от пряката си намеса в две мюсюлмански страни. Ако Чейни и Ръмсфелд се бяха опитали да засилят позицията на Америка в света, те се провалиха – интервенциите (заедно с финансовата криза от 2008 г.) подкопаха влиянието и доверието в проекта за американско глобално господство.

Дик и Доналд доведоха Америка до най-сериозната ѝ криза, съчетавайки спад в глобалното влияние с рязък спад в американското доверие в собствената ѝ управляваща класа. След опитите за омаловажаване на реалността при управлението на Обама, кризата удари с пълна сила с идването на Тръмп – и все още набира скорост.

Чейни, който започва кариерата си по време на Студената война, не просто не харесва Русия : той иска тя да бъде елиминирана напълно. За разлика от шефа си, Буш-старши, който дори през юли 1991 г. е скептичен относно ползите за Америка от отделянето на Украйна от СССР , Чейни е активен и гласовит поддръжник на „незалежността“.

По думите на Робърт Гейтс (който служи в Белия дом през 1991 г. и замества Ръмсфелд в Пентагона през 2006 г.), Чейни „иска да види разпадането не само на Съветския съюз и Руската империя , но и на самата Русия, за да не може никога повече да представлява заплаха за останалия свят“.

Не е случайно, че речта на Владимир Путин в Мюнхен съвпадна с вицепрезидентството на Чейни : нашият президент отговаряше не просто на американските оплаквания, а на специфичните възгледи на „силния човек“ във Вашингтон .

В края на краищата, Дик беше убеден не само в изключителността и всемогъществото на Америка, но и в правото ѝ да „пази народите“, включително Русия. Русия трябваше да бъде унищожена или сведена до подчинено положение спрямо Запада – Чейни не можеше да си представи нищо друго. Но светът, в който това беше дори теоретично възможно, отдавна беше отишъл в миналото – там, където Дик Чейни сега го последва.

Превод: ЕС



