/Поглед.инфо/ Американските законотворци се събраха, за да продължат да удостоверяват гласовете на Изборната колегия за изборното състезание от 2020 г.



Американските сенатори и представителите на Камарата отново се събраха в Капитолия часове след като масивна група демонстранти нахлуха в сградата, предизвиквайки евакуация на служители.

Камаратана представителите и Сенатът направиха нов опит за удостоверяване на гласовете на електорите около 20:00 ч. в сряда вечерта.

Те възобновиха процеса след изригване на насилието във Вашингтон, окръг Колумбия, при което стотици привърженици на ДоналдТръмп нахлуха в Капитолия, окупирайки камарите в продължение на няколко часа, преди да бъдат отблъснати от правоохранителните органи.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=KzWS7gJX5Z8&feature=emb_title

Докато редица законотворци от Републиканската партия планираха да възразят срещу удостоверяването на гласовете, твърдейки, че има нередности в президентската надпревара, попитан по въпроса, преди Конгресът да се събере отново, републиканският сенатор Ранд Пол (Кентъки) заяви, че не очаква никакви възражения при повторното събиране на двете камари.

"В консултация с лидера на мнозинството в Камарата, Стени Хойер и домакинът на Камарата Джим Клибърн и след обаждания до Пентагона, Министерството на правосъдието и вицепрезидента, решихме да продължим тази вечер в Капитолия, след като бъде освободен за употреба", обяви говорителката на Камарата на представителите, демократката Нанси Пелоси.

"Днес беше извършено срамно нападение над нашата демокрация. То беше помазано на най-високото ниво на управление. То не може обаче да ни възпира от нашата отговорност да потвърдим избора на Джо Байдън", заяви Пелоси.

Силите за сигурност, с тежко оборудване и бронижелетки, бяха разположени близо до заседателната зала на Сената в сряда вечерта, а купчини екипировка бяха разхвърляни по коридорите на сградата.

По-рано председателят на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис съобщи, че Капитолий е освободен и че законотворците ще се върнат, "когато е безопасносно".

Garrett Haake

Heavily armed counter-assault teams standing guard just off the senate floor.

2:22 AM · Jan 7, 2021

578 people are Tweeting about this

На снимката: Тежковъоръжени антитерористични отряди, пазещи Сената. Източник: Туитър/Гарет Хааке.

Garrett Haake

Replying to @GarrettHaake

Capitol police body armor staged in the basement hallway where we usually talk to Senators.

2:18 AM · Jan 7, 2021

79 people are Tweeting about this

Полицейско и антитерористично специално оборудване оставено по коридорите на Капитолия.

Съобщава се, че служителите на сградата са били пуснати обратно през подземни тунели, както е видно от снимка, споделена в Туитър от кореспондента на NBC Гарет Хааке.

Garrett Haake

Staff being let back into the Capitol through the tunnels

2:14 AM · Jan 7, 2021

357 people are Tweeting about this

Една жена е застреляна и почина, докато протестиращите се опитваха да пробият в залата на Сената, заснети в обезпокоителни кадри, циркулиращи онлайн.

Жената е била видяна да напуска сградата на носилка и по-късно е починала от нараняванията си, според източници от правоохранителните органи, цитирани в медийни съобщения.

В столицата на страната наред с хаоса беше разпореден вечерен час в 18:00, както и в близките Арлингтън и Александрия, Вирджиния, където губернаторът Ралф Нортъм също обяви извънредно положение. Звеното на Националната гвардия на Окръг Колумбия е "напълно активирано", за да подпомогне местната полиция.

Законодателите едва бяха започнали процеса на сертифициране на електорския вот, част от официалната процедура за прехвърляне на властта на новоизбрания президент Джо Байдън, когато избухна насилието .

Президентът Доналд Тръмп и неговите поддръжници поддържат, че надпреварата през 2020 г. е била засенчена от мащабна измама на изборите. Тръмп многократно е призовавал републиканските сенатори и представители, както и вицепрезидента Майк Пенс, да оспорят броя на на електорите от Изборната колегия.

Вицепрезидентът Пенс обаче сигнализира по-рано в сряда, че няма да го направи, аргументирайки се, че няма правомощия да обезсилва гласовете. Отказът му обаче не успокои рояка от привържениците на Тръмп, събрани пред Капитолия в сряда следобед.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели