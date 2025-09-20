/Поглед.инфо/ Чрез затварянето на границата Тръмп забави с няколко години унищожаването на бялата етническа Америка, но не е в състояние да предотврати свят, в който няма държави с бял етнически произход.

Защо прокурорът на Байдън Джак Смит не е арестуван и не е обвинен? Отговорът е, че републиканците са страхливци. Те се страхуват наистина да се бият.

Демократите се опитаха да обвинят и унищожат цялата Републиканска партия.

Ще направят ли републиканците от Вимп нещо по въпроса?

Разкрит е обхватът на разследването на ФБР срещу Тръмп:

Разследването от ерата на Байдън за предполагаема намеса в изборите през 2020 г. се оказа много по-широко, отколкото се смяташе първоначално.

https://www.rt.com/news/624822-trump-fbi-probe-republicans/

Най-малко 92 души и организации, свързани с републиканците, са били обект на разследване на ФБР от ерата на Байдън за предполагаеми опити на Тръмп да отмени изборите през 2020 г., показват новоразсекретени файлове.

Съкровището от документи беше разкрито от председателя на Комисията по правосъдие на Сената Чък Грасли (републиканец от Айова) по време на изслушване на комисия във вторник.

Разследването, наречено „Арктически студ“, започна през април 2022 г. и беше проведено съвместно от ФБР и други агенции, превръщайки се в основа за повдигане на наказателни обвинения срещу настоящия президент Доналд Тръмп от бившия специален прокурор на Байдън Джак Смит.

Разследването се фокусира върху предполагаема „многостранна конспирация за отмяна на резултатите от президентските избори през 2020 г., така че бившият президент Тръмп да може да остане на поста си“, показват документите.

Записите разкриват, че „Арктическият студ“ е бил много по-широк от просто „електорален въпрос“ и че разследването бързо „се е разширило до републикански организации“, включително групата Turning Point USA на покойния Чарли Кърк. Кърк е убит на 10 септември 2025 г., докато говори пред публика в университета Юта Вали. Хиляда студенти са били съучастници в убийството на Кърк, защото са протестирали срещу появата му в кампуса, като по този начин са създали климат на омраза, довел до убийството на Кърк. Трябва да презираме тези студенти, въпреки че те са типичните продукти на американското образование днес. Американското образование произвежда антиамериканци.

Сенатор Грасли съобщава, че някои от републиканците, „които ФБР се е опитало да подложи на политическо разследване, са Републиканският национален комитет, Асоциацията на главните прокурори на републиканците и политическите групи на Тръмп“. С други думи, това е било опит за унищожаване на Републиканската партия.

„Арктически студ" не беше просто случай за политическо разследване на Тръмп“, съобщи сенаторът. „Това беше средство, чрез което партийни агенти на ФБР и прокурори от Министерството на правосъдието можеха да постигнат партийните си цели и неправилно да разследват целия републикански политически апарат.“ Грасли е трябвало да добави, че корумпираното „разследване“ се е радвало на пълната подкрепа на американските курвенски медии.

Малко след публикуването на документите, Тръмп използва Truth Social, за да разкритикува Смит и администрацията на Байдън заради корупционното им разследване.

„Те се опитаха да принудят Чарли [Кърк] и много други хора и движения да бъдат изгонени от бизнеса. Те използваха Министерството на правосъдието като оръжие срещу политическите опоненти на Сънливия Джо Байдън, включително и мен!“, написа Тръмп.

Смит подаде оставка от поста си преди встъпването в длъжност на Тръмп, но защити политически мотивираното си разследване и решението си да повдигне фалшивите обвинения. Тръмп многократно е твърдял, че крайната цел на разследването е била да провали кандидатурата му за президент през 2024 г. Всъщност целта е била да се затвори Тръмп и да се унищожи Републиканската партия. Но това е твърде страшно дори за Тръмп, за да го признае.

Александър Дуган, един от най-видните руски интелектуалци, заключава, че „убийството на Чарли Кърк е началото на либерална, глобалистка атака срещу всички обикновени хора“. https://www.rt.com/shows/rt-interview/624612-dugin-charlie-kirk-murder-violence/

Дугин е прав. Всяко западноевропейско правителство се е обърнало срещу етническата си база, защото тя е бяла и следователно расистка. Членовете на западните правителства са били обучавани, че са расисти от елитните си университети. Западните правителства вече не защитават собствените си етнически граждани. Правителствата защитават имигрантите-нашественици. Във Великобритания и Швеция, и вярвам, че в цяла Западна Европа, имигрантите-нашественици, поради тъмната си кожа, имат фактическото право да изнасилват бели жени, дори деца. Скандалът с масовите групови изнасилвания на етнически британски жени и деца, който британското правителство, независимо от партийната им принадлежност, прикрива от 30 години, най-накрая доведе до масови протести на етнически британци. Протестите продължават, докато пиша това.

Британският министър-председател Стармър и министърът на вътрешните работи, мюсюлманката, ясно заявиха, че правителството на Обединеното кралство представлява нашествениците, а не етническите британци. Британският министър-председател заяви, че „расистките протестиращи“ не могат да използват британското знаме, за да символизират протеста си, защото британското знаме представлява мултикултурализъм, многообразие и Вавилонска кула, а не етнически британци. Стармър заяви, че протестът на някогашната британска нация е расистки бунт срещу „многообразието“ и насъска британската полиция срещу етническите британски граждани. Днес, ако сте гражданин на Великобритания, сте подложени на потисничество от собственото си правителство, в допълнение към престъпленията и груповите изнасилвания на вашите жени от имигрантите-нашественици. Етническите британци не успяха да устоят на нашествие и бяха покорени.

Малко информация за протестите идва от западните медии, освен уверенията им, че протестиращите са расисти и крайнодесни. Позицията на американските и западноевропейските медии относно нахлуването на милионите от Третия свят в техните страни е идентична с позицията на френските и европейските медии и правителства в книгата на Жан Распай „ Лагерът на светците“: Имигрантите-нашественици заслужават нашата страна и ние трябва да им я позволим, за да изкупим греховете си срещу небелите хора. Колониализъм, робство, всичко това. В книгата на Распай няма воля за съпротива срещу унищожението на европейската цивилизация и население от страна на имигрантите-нашественици.

Нарастващите протести във Великобритания срещу управлението ѝ от правителство, което представлява имигрантите-нашественици, са безсмислени, защото не са насилствени. Британската полиция, пусната от мюсюлманския министър на вътрешните работи срещу протестиращите – етнически британци – защитата на групови изнасилвачи от британското правителство, затварянето от британското правителство на етнически британци за протести в защита на англичаните, показва посоката на съдбата на всяка западна страна. Те са обречени, защото са бели и съставляват малко малцинство от световното население, което е научено да ги мрази заради потискането им на небелите. Иронията е, че омразата е била научена на небелите от самите бели в Оксфорд, Кеймбридж, Харвард, Йейл, Станфорд и т.н.

Харвард, Йейл, Оксфорд, Кеймбридж са съучастници в убийството на западната цивилизация.

Карл Маркс, презиран от онези, които никога не са си правили труда да го прочетат, заключи, че насилието е единствената ефективна сила в историята. Преди се противопоставях на това мнение, но исторически погледнато, то изглежда по същество правилно.

Ако обсадените бели етноси се стремят да се спасят – а досега те може би са твърде промити мозъци и индоктринирани с чувството си за вина, за да имат воля за съпротива – те ще трябва да прибегнат до много насилие. Колкото по-дълго чакат, толкова по-малки са шансовете им. Очаквам, че в бъдеще бялата раса ще съществува само в няколко зоологически градини като примери за расистки експлоататори, които бяха свалени от власт.

Има вероятност убийството на Чарли Кърк и противопоставянето на етническите британци на британското правителство, което отказва на тях, на техните жени и деца защитата от закона, да събудят безгрижните бели етноси, белязани за унищожение. Но има само няколко признака, че белите хора се пробуждат. По-долу са два от тях:

Ето как Скот Адамс си проправя път към възможността, че само насилието може да спаси белите етноси. https://x.com/jayplemons/status/1966181262349226011

Белите хора или се борят за живота си, или не. Въпросът е дали белите вече са завладени от образователната си индоктринация.

Другият пример е публикация в социалните мрежи, която не мога да намеря в момента. В нея се задава въпросът Тръмп да изпрати Националната гвардия в сини градове, противопоставяйки се на правителството на САЩ. Вместо това, изпратете американските военновъздушни сили. С други думи, унищожете антиамериканските сини градове, точно както Израел направи с Палестина. Публикациите в социалните мрежи показват, че някои бели хора започват да се събуждат и да осъзнават реалността. Враговете на традиционните американци са вътрешни. Атаките срещу семейството, белите хора, сексуалния морал, християнството, свободата на словото, Конституцията, равната защита на закона и истината идват от демократическата либерална левица, а не от Русия, Китай и Иран. Като се фокусира върху предполагаемите външни врагове, режимът на Тръмп държи фокуса далеч от реалната заплаха.

Ако Нетаняху беше убил Кърк, за да избегне загубата на промитите си мозъци от американски консервативни поддръжници, които Кърк биваше пробуждан за престъпността на Израел, израелското лоби щеше да използва американските медии, за да контролира наратива, а убийството на Кърк ще бъде приписано на NRA за защитата на Втората поправка. Чрез контролиране на наратива, убийството на Кърк може да бъде елиминирано като повод за призив.

В момента Тръмп, на когото осъзнатите американци възлагат надежди, е в Англия, за да гарантира солидността на съюза между САЩ и Великобритания, докато британското правителство предава Англия на имигрантските нашественици.

Могат ли американците наистина да очакват някакъв различен резултат?

В предсказанието на Жан Распай от 1973 г. за съдбата на обзетите от вина бели хора, дори коравите съветски комунисти не оцеляват. Те също така се поддават на бялата болест на съмнението в себе си и белите хора престават да съществуват.

Наблюдавам как предсказанието на Распайл се сбъдва стъпка по стъпка вече 52 години. Лагерът на светците е тук.

Превод: ПИ