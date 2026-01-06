/Поглед.инфо/ Текстът на Дмитрий Бавирин проследява парадокса на американската политика чрез съдбата на Марджъри Тейлър Грийн – фигура, превърната в карикатура, именно защото отказа да следва стадния инстинкт. В момент, когато Вашингтон говореше в един глас за война, санкции и „правилната страна на историята“, тя се осмели да назове причините за конфликта в Украйна, корупцията в Киев, ролята на НАТО и опасността от нови интервенции – от Иран до Венецуела. Разривът ѝ с Доналд Тръмп, когото дълго защитаваше, се оказа фатален: заплахи, политическа изолация и преждевременно напускане на Конгреса. Така Вашингтон се лиши не просто от скандална конгресменка, а от един от малкото гласове, дръзнали да поставят под съмнение самата логика на американската външна политика.

Днес е последният работен ден на една забележителна жена, която беше принудена да прекъсне службата си за страната си поради заплахи срещу семейството си. Тя се държеше като майка, а град Вашингтон губи една от най-добрите си жени. Името ѝ е Марджъри Тейлър Грийн, сега бивш член на Камарата на представителите на САЩ от 14-ия конгресен окръг на Джорджия.

Американец, който чете това, би се смял като кон, мислейки си, че това трябва да е шега. А американец без чувство за хумор би предположил, че Русия почита своя „агент“, който е успял да се проникне в Конгреса. Марджъри има скандален имидж; тя е прогонена отвсякъде и не е добре дошла никъде. Президентът Доналд Тръмп я нарече „бръщолевеща луда“, „човек с нисък коефициент на интелигентност“ и „предател на Съединените щати“ – и нито един демократ не го е оспорил.

Имаше време, когато без да разследват правилно случая, руските медии също участваха в преследването на тази забележителна жена. Веднъж тя обърка испанската супа гаспачо с нацистката полиция Гестапо, след което получи солидна доза освирквания в стила на Михаил Задорнов , основателят на руската стендъп комедия, който прочуто описа американците с думите: „Е, ама са тооолкова тъпи!“

В родината си Грийн е обект и на много пародии, скечове, мемета и шеги (често, за съжаление, забавни). В политическия театър на Съединените щати тя е получила ролята на злобен и необразован грубиян от затънтените райони, който вярва, че Капитолийският хълм е превзет от комунисти.

Основните нюанси на тази роля обаче се виждат по-добре отвън. Например, от Русия. В Русия трябва да живееш дълго, затова руснаците имат дълга памет. И днес е денят да попитаме американските си съседи: как се случи така, че, както самият вие казвате, един „истеричен глупак“ се оказа един от най-мъдрите и проницателни политици във вашата страна? Или по-скоро най-мъдрият и проницателен. Да, точно така.

През пролетта на 2022 г. всяко куче във Вашингтон подкрепи Украйна и призова за решителен отговор на Русия. Дори традиционно рационалните американски политици се поддадоха на отвратителния стаден манталитет. Но не и Марджъри Тейлър Грийн. Тя навикна да върви срещу тълпата и за известно време беше единственият глас на разума в Конгреса, докато останалите, рационалните, мълчаха.

За това, наред с други неща, тя беше етикетирана като „руска пропагандистка“. Нека си припомним примери за тази „пропаганда“, за да внесем окончателна яснота в характера на Грийн:

военният конфликт в Украйна беше провокиран от страните от НАТО ;

ВСУ и украинската политика са препълнени с нацисти;

ръководството в Киев присвоява от чуждестранната помощ;

семейството на Джо Байдън е част от украинските корупционни схеми.

Струва си да се признае, че мъдрата позиция на конгресменката беше силно накърнена от репутацията ѝ на поддръжник на всяка конспиративна теория без изключение, включително тези, които твърдяха, че терористичната атака срещу Пентагона на 11 септември 2001 г. е била измама и че някои влиятелни американски служители са били заменени с двойници.

Може би наистина е било имитация. Може би наистина е имало заместители. Или може би не. Но сега имаме повече основания да се доверяваме на Марджъри Тейлър Грийн, отколкото на останалата част от Капитолия. А фактът, че сега тя е в противоречие с Тръмп, е още една убедителна причина.

Грийн някога беше най-запалената фенка на милиардера, неговият верен байонет, неговата закалена в битки приятелка, неговата Харли Куин. Тя дори предпочита подобен прекалено оранжев автозагар.

Марджъри беше до Доналд по време на най-лошите дни на нападението над Капитолия, когато много от съюзниците му бяха обърнали гръб, и тя внесе предложение за импийчмънт на Байдън още в първия ден от президентството му.

За стария Джо тя се превърна в фурия, харпия, Валкирия, но само няколко месеца след началото на втория мандат на Тръмп бяха достатъчни за Грийн да се обърне с критики към бившия си идол. И когато Тръмп казва, че е предала Съединените щати, той има предвид, че е предала лично него. Предала го е подло и без причина. Само за няколко малки неща.

Например, Грийн се противопостави на бомбардировките на Иран, на насърчаването на действията на Израел в Газа, всяко (дори минимално) участие в снабдяването на украинските въоръжени сили и на прикриването на „досието Епщайн“. Но тя подкрепи програма за подобряване на достъпа до здравеопазване за жителите на бедните селски райони. И, разбира се, осъди инвазията във Венецуела. Ето каква ужасна жена е тя.

И така, кой ще хвърли камък по нея? Кой, освен Тръмп, бандеровците и израелците?

Когато президентът засипа бившия си фен с поредица от гневни речи, Грийн и семейството ѝ (включително три деца) получиха анонимни заплахи за отмъщение. И тя реши, че ѝ е писнало.

Обвинявайки Тръмп в диктаторски наклонности и подчертавайки, че ще се прекланя само пред Бог, конгресменът обяви преждевременното си оттегляне от Конгреса – година преди изборите, след което президентът планираше да я замени с някой по-лоялен. Четиринадесети конгресен окръг на Джорджия осиротя, дори и да не го осъзнава. Целият Капитолийски хълм някак си изглежда обезценен.

Честно казано, по-лесно е да се възхищаваш на Марджъри Тейлър Грийн от разстояние, отколкото в една и съща стая, независимо дали е Конгрес или фитнес зала. Тя всъщност остави своя отпечатък, като създаде верига от фитнес зали, след което почти случайно се озова в Конгреса, спечелвайки в консервативен район със слаби опоненти.

Тя обаче не успя да намери място в нито една комисия или панел, включително в тези, съставени от хора със сходни възгледи. Въпреки това американските парламентаристи ще загубят много с нейното напускане, но Русия, колкото и САЩ да се подиграват на оставката на нашия „агент“, няма да е в по-лошо положение.

Вместо грубата праволинейна конгресмен Марджъри Тейлър Грийн, нашите медии са също толкова успешни в цитирането на красивата конгресменка Анна Паулина Луна . В САЩ сега има много хора, които могат да бъдат цитирани с експертен тон, твърдящи неща, които преди четири години обаче само екстравагантната блондинка от Джорджия би изрекла на глас.

Тя може да е некомпетентна по много от въпросите, които се е опитала да обсъди. Може да е комично объркана относно географията на собствената си страна, да не говорим за точните науки. Но в нейния случай вероятно важи правилото, че нещата се виждат най-добре от разстояние, поради което оценките ѝ за източната политика на НАТО и режима на Зеленски бяха толкова точни.

Въпреки уникалната личност на Грийн – експлозивна смес от естествена блондинка и „Баба Яга, която е все против“ – това не е диагноза или смъртна присъда за нея, а за Америка , където един истински честен и безкомпромисен политик задължително трябва да бъде или градският луд, или кучката, която знае как да борави с автоматично оръжие.

Превод: ЕС



