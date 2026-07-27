Разследвания в американските медии разкриват фрагментиране на данните за загубите на Пентагона в иранската война

/Поглед.инфо/ В администрацията във Вашингтон и ръководството на Пентагона се засилват дебатите относно методологията за отчитане на военните загуби и реалния капацитет на американските системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток. Според публикации в американски медии, включително разследвания на Ню Йорк Таймс и Уолстрийт Джърнъл, Министерството на отбраната на САЩ е променило начина, по който класифицира и публикува данните за убитите и ранените военнослужещи, разпределяйки ги в различни онлайн платформи и общи категории. В същото време критични разминавания между разходите за ракети-прехващачи и производствените възможности на американския военнопромишлен комплекс поставят под въпрос продължителността и интензивността на военните операции в региона.

По публикации на New York Times и Wall Street Journal. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюрократичната аритметика на загубите в Арлингтън

Официалната комуникация на Военното министерство на САЩ премина в режим на административно фрагментиране. Когато главният прессекретар Шон Парнел обяви на брифинг, че от началната фаза на ескалацията през юли ранените американски войници са „под сто души“, цифрата веднага предизвика въпроси сред военните репортери във Вашингтон. Оказва се, че разминаването не е въпрос на грешка, а на счетоводна методология.

Според разследване на Ню Йорк Таймс, Министерството на отбраната е започнало да прилага нов подход при публикуването на статистиката за пострадалите. Вместо централизиран регистър за конкретния театър на военните действия, данните са разхвърляни из различни уебсайтове и ведомствени платформи. Част от ранените и загиналите се вписват в общата графа „жертви в чужбина“ (Overseas Contingency Operations), където липсва детайлизация за конкретния инцидент, географската локация или бойната единица. На други места статистиката се води по отделни видове въоръжени сили — Сухопътни войски, Военновъздушни сили или Морска пехота — без да се прави сумарен сбор за кампанията.

Журналистически проверки в регистрите на медицинската евакуация са открили данни за най-малко четирима загинали военнослужещи, незаписани в първоначалните бюлетини за инцидентите, както и за допълнителни 142 ранени, преминали през военноевакуационни пунктове.

Официално обявените числа — 18 убити и 624 ранени за целия период — започват да изглеждат като административен минимум, базиран единствено на непосредствено потвърдените случайна място.

Това изглежда като позната административна хватка.

При подобни кризи бюрокрацията на Пентагона често класифицира леките мозъчни сътресения (mTBI) и контузиите от ударни вълни отделно от физическите ранявания. По време на ракетния удар срещу базата „Айн ал-Асад“ в Ирак през 2020 г. първоначалният доклад отчиташе нула пострадали, а в последствие броят на диагностицираните войници надхвърли 100 души.

Санитарната статистика срещу радиолокационната реалност

Иранските източници твърдят, че американските загуби са надхвърлили 200 души само в рамките на няколко седмици. Твърдението на Техеран няма независимо потвърждение и носи белезите на психологическа операция. В същото време обаче търговските спътникови снимки на средищни обекти в региона показват поражения, които не съответстват на официалните съобщения за козметични щети.

Разрушени елементи от инфраструктурата, включително мобилни казармени блокове, радарни станции и пускови установки, показват, че част от иранските безпилотни апарати и балистични ракети са пробили противовъздушния чадър.

Проблемът тук не е само в прехващането. Проблемът е в доктрината за защита на базите.

Когато дадена база бъде атакувана с комбиниран залп от евтини дронове-камикадзе от типа Shahed и балистични ракети с малък обсег, оперативният център за управление на отбраната е принуден да прави приоритетен избор. Когато запасите от прихващачи намалеят, операторите на радиолокационните системи AN/TPY-2 и радарните комплекси Patriot спират да изстрелват ракети по второстепенни цели. Това означава, че дронове с малък експлозивен товар биват съзнателно пропускани към помощни съоръжения или хангари, за да се запазят ценните ракети PAC-3 за балистичните заплахи.

Резултатът от тази тактика са ранени войници в спомагателните зони на базите. И точно тези ранявания изчезват в мъглата на ведомствените формулировки.