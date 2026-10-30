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Америка

САЩ и Израел подготвят кратък въздушен удар срещу Иран след изборите: Вашингтон предупреди държавите от Залива за ескалация

/Поглед.инфо/ Изтичания на информация в американските медийни гиганти CNN, The Wall Street Journal, Axios и Associated Press сочат, че Пентагонът и Централното командване на САЩ (CENTCOM) са приключили планирането на кратка, но изключително интензивна въздушна кампания срещу Иран. Според дипломатически източници Вашингтон вече е информирал монархиите от Персийския залив за възможни удари по ирански ядрени, енергийни и военни обекти непосредствено след изборите на 3 ноември. Техеран се подготвя за незабавен асиметричен отговор.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26157 прочитания
САЩ и Израел подготвят кратък въздушен удар срещу Иран след изборите: Вашингтон предупреди държавите от Залива за ескалация
ИИ генерирана
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Оперативният план на CENTCOM: 96-часов прозорец и логистично струпване

Публикациите в водещите американски издания не приличат на стандартна психологическа операция за сплашване, а на организирано изтичане на оперативни детайли от среди в Пентагона и разузнавателната общност. Според данни на CNN, Централното командване на САЩ (CENTCOM) вече е приключило окомплектоването на ударната си групировка в зоната на отговорност. Командването разполага с ресурс да нанесе първите масирани ракетно-бомбени удари точно 96 часа след получаване на директна заповед от Белия дом.

Фактологията показва, че в акваторията на Близкия изток и съседните морски райони вече са разположени близо 20 бойни кораба от Военноморските сили на САЩ, включително самолетоносачни ударни групи. Според съобщения на американски военни кореспонденти, през ноември се очаква пристигането на допълнителна самолетоносачна група, съпровождана от експедиционен батальон на Морската пехота. Този логистичен жест цели да осигури плътност на огъня, но същевременно разкрива системната слабост на американската позиция – липсата на инфраструктура за водене на продължителна сухопътна или продължителна въздушно-космическа операция.

Списъкът с цели, съставен от американското разузнаване и израелския Генерален щаб, включва три основни категории: съоръжения от иранската ядрена програма (с акцент върху центровете за обогатяване на уран в Натанз и Фордо), ключови възли от енергийната и петролната инфраструктура на страната, както и командни пунктове на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). По данни на портала Axios, кампанията е проектирана да продължи между няколко дни и една седмица. Основната военна цел не е сваляне на политическия режим в Техеран – за което Вашингтон няма нито ресурс, нито сухопътен контингент, – а нанасяне на максимални материални щети, които да върнат иранския промишлен и ядрен капацитет с години назад.

Уязвимост на американските бази и дефанзивната прегрупировка

Оперативната подготовка за удара е съпроводена от необичайни дефанзивни мерки, които потвърждават сериозността на намеренията. Асошиейтед Прес и The Wall Street Journal съобщават, че Държавният департамент на САЩ тихомълком редуцира персонала си в редица дипломатически мисии в региона, а Пентагонът прехвърля част от военните си контингенти далеч от обсега на иранските балистични ракети и дронове.

Министерството на отбраната на САЩ задейства спешно прехвърляне на допълнителна батарея за противоракетна отбрана Patriot от базата Форт Блис в Тексас към Израел, съчетано с вече разположената система за височинна зонална отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Тези стъпки показват, че във Вашингтон нямат илюзии относно иранския капацитет за отмъщение. Американското разузнаване официално прогнозира, че секунди след първите експлозии в Иран, Техеран и неговите регионални съюзници – включително йеменското движение Ансар Аллах (хутите) – ще започнат масирани контраатаки срещу американски военни съоръжения в Ирак, Сирия и държавите от Персийския залив.

Някои военни анализатори отбелязват, че така нареченото "укрепване" на американските позиции всъщност прикрива процеса на тактическо изтегляне. Бази като Ал-Удейд в Катар, Ал-Дхафра в ОАЕ и Пети американски флот в Бахрейн се намират в непосредствена близост до иранския бряг. При евентуален заградителен огън с ирански балистични ракети с твърдо гориво от типа "Хейбар Шекан" или "Фатах-1", тези обекти се превръщат в капани. Ето защо прехвърлянето на войски и техника може да се разглежда не само като подготовка за атака, но и като опит за спасяване на американския жива сила преди неизбежния ответен удар.

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