/Поглед.инфо/ САЩ изпитаха балистична ракета Trident II (“Тризъбец-2”), съобщава се в профила на американските ВМС в “Туитър”.

“Корабът “Уайоминг” успешно изпита ракета Trident II над Атлантическия океан на 17 септември. Тези изпитания подчертават готовността и способностите ни за стратегическото възпиране през XXI век. Сила, с която се съобразяват”, се отбелязва в съобщението.

U.S. Navy

#USSWyoming successfully tests Trident II D5LE missiles over the Atlantic Ocean, Sept. 17th. These tests underscore our readiness and capability for 21st Century Strategic Deterrence. #ForceToBeReckonedWith DETAILS: https://go.usa.gov/xMkKn #DASO31 #SSBN742 @COMSUBLANT

6:24 PM · 18 сент. 2021 г.

По-рано Индийско-тихоокеанското командване на ВС на САЩ коментира съобщенията за изпитанията на нова крилата ракета с голям обхват от КНДР.

Превод: В. Сергеев

