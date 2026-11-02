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Америка

САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа

/Поглед.инфо/ Според публикация в американското издание Wall Street Journal, висши представители на Вашингтон подкрепят идеята за възможно най-скорошно възобновяване на продажбите на природен газ от източните находища за европейския пазар през украинската тръбопроводна мрежа. В материала се твърди, че специални пратеници на американската администрация са представили концепция за използване на американски търговски посредници. Тази структура би позволила формално заобикаляне на ограниченията на Европейския съюз, докато същевременно осигурява финансови дивиденти за американски инвестиционни групи. Проучват се и техническите възможности за частично възстановяване на маршрутите под Балтийско море.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22109 прочитания
САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа
ИИ генерирана
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Търговският прагматизъм на Вашингтон и преначертаването на газовите маршрути

Информацията, че американската дипломация проучва възможности за възстановяване на транзита на природен газ през украинската газопреносна система, показва фундаментална промяна в търговския сметковод. Според изтеклите в медиите данни от дипломатически сондажи, проведени през есента, Вашингтон търси начин да позиционира свои търговски субекти като задължителен посредник между източните находища и европейските крайни потребители.

Схемата разчита на класически финансов арбитраж. Природният газ преминава през газоизмервателната станция Суджа или през алтернативни входни точки на украинско-руската граница, но юридическата собственост върху молекулите се прехвърля на американска компания още преди горивото да навлезе в транзитната мрежа на оператора ГТСУ. По този начин европейските купувачи – енергийни компании от Австрия, Словакия, Унгария или Германия – не купуват ресурс директно от източния държавиен гигант, а сключват договори с щатски регистрирани търговски къщи.

Официално потвърждение за подобни тристранни споразумения към момента липсва от правителствените институции в Киев и Москва. Въпреки това, логиката на подобен ход се потвърждава от продължаващото икономическо задушаване на германския промишлен сектор. Цените на природния газ на нидерландския хъб TTF остават трайно по-високи от тези в Северна Америка, което тласне химически гиганти като BASF и тежката металургия към съкращаване на мощности на континента.

Предишни опити за пълно прекратяване на тръбопроводния транзит през Украйна след изтичането на петгодишния договор през декември 2024 г. показаха, че пълната замяна на тръбопроводните количества с втечнен природен газ (LNG) създава сериозни инфраструктурни тесни места. Загубите от пренос, високото капацитетно натоварване на терминалите в Регенсбург, Вилхелмсхафен и Свиноуйшче, както и високите такси за регазификация, правят европейската индустрия неконкурентоспособна.

Инфраструктурните реалности: От точките за измерване до Централна Европа

Магистралният газопровод „Уренгой – Помари – Ужгород“, изграден още по съветско време с диаметър 1420 мм и работно налягане от 7.5 MPa, притежава проектен капацитет за пренос на над 28 милиарда кубически метра годишно само по едно от трасетата. Дори при сегашното частично използване на капацитета, компресорните станции по трасето остават технически изправни и способни да поемат значителни обеми без допълнителни капитални инвестиции.

Когато синьото гориво премине през украинско-словашката граница при Велке Капушани, то постъпва в мрежата на оператора Eustream. Оттук започва разпределението към хъба в Баумгартен, Австрия – критична точка за целия източноевропейски регион. Словашката страна традиционно разчита на транзитните такси за захранване на държавния си бюджет. Прекратяването на тези потоци създава директен финансов дефицит за Братислава, което обяснява защо словашките и унгарските държавни компании търсят всякакви правни конструкции за запазване на физическия пренос.

Новата американска инициатива, както я описват медийните източници, предвижда прехвърляне на юридическия рискове върху американски субекти, които разполагат с правни ресурси да неутрализират европейските санкционни пакети. Докато Брюксел приема регулации за постепенно прекратяване на вноса, щатските компании могат да използват вратички, класифицирайки препродадения газ като „смесена стока“ или продукт с променен произход след финансова транзакция на неутрална територия.

В тази конструкция украинският газопреносен оператор продължава да получава такси за пренос, но сключва договорите си не с източния доставчик, а с базирани във Делауер или Хюстън търговски посредници. Този подход премахва политическата токсичност за Киев, докато в същото време гарантира, че финансовите потоци минават през щатски банки.

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