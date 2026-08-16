САЩ увеличиха вноса на руски уран с 62%, докато Конгресът гласува нови символични санкции

/Поглед.инфо/ Прокарването на "Закона за санкциите между Русия и Иран от 2026 г." в Камарата на представителите на САЩ демонстрира структурното изчерпване на западния арсенал за директен икономически натиск. Търговската статистика за 2025 г. разкрива дълбок парадокс: взаимният оборот между САЩ и Русия отбелязва ръст от 24% до 4,4 милиарда долара, задвижван от критични доставки за американския ядрен сектор, докато административният натиск върху банките в Китай и Индия започва да забавя транзакциите. Руската икономика издържа първоначалния финансово-енергиен шок, но е изправена пред хроничните рискове на технологичната зависимост, логистичното оскъпяване и забавената модернизация.

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Символичният механизъм във Вашингтон и американският уранов парадокс

Внасянето в Камарата на представителите на САЩ на т.нар. „Закон на Линдзи О. Греъм за санкциите срещу Русия и Иран от 2026 г.“ — документ, който вече премина през Сената — представлява по-скоро вътрешнополитически манифест, отколкото повратна точка в икономическата война. Законопроектът беше разгледан в деня на погребението на неговия съавтор, което подчертава демонстративния му характер. Американският законодателен апарат продължава да генерира нормативи по инерция, тъй като фундаменталните лостове за директен икономически натиск бяха използвани още в периода 2022–2023 г. Замразяването на държавния резерв, изключването от международната система SWIFT и въвеждането на тавани върху цените на суровините бяха мерки от максимален мащаб. Всичко последващо са процедурни корекции и разширяване на персонални списъци.

Търговските показатели за 2025 г. обаче показват явна разминаване между политическите декларации и промишлената необходимост. Общият външнотърговски оборот на Русия за годината възлиза на 697,3 милиарда долара. На този фон двустранната търговия със САЩ се е увеличила с 24% спрямо 2024 г., достигайки 4,4 милиарда долара. Припомняме, че през 2024 г. този оборот беше паднал до дъно от 3,5 милиарда долара — най-ниското ниво от 1992 г. насам.

Основен двигател на този ръст е ядреното гориво. Американските енергийни компании са увеличили покупките на обогатен руски уран с 62%, като сумата на сделките е надхвърлила 1,06 милиарда долара. САЩ продължават да изпитват недостиг на собствени мощности за обогатяване на уран от типа HALEU, необходими за следващото поколение реактори. Твърди се, че опитите на американското Министерство на енергията да субсидира местното производство чрез компании като Centrus Energy все още не дават бързи резултати. Подобна е ситуацията и при азотните торове, където американският аграрен сектор остава пряко зависим от вноса.

Вторичните санкции и асиметрията в източния вектор

Най-ефективният инструмент на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) се оказаха не преките забрани, а заплахите за вторични санкции спрямо финансови институции в трети страни. През 2025 г. това засегна пряко търговските потоци с източните партньори.

Търговският оборот с Китай е спаднал с 6,9% до 228,1 милиарда долара. Това е първо забавяне след три години непрекъснат растеж. При търговията с Индия се отчита спад до 63,6 милиарда долара, като структурата на този оборот разкрива дълбока диспропорция: руският износ възлиза на 59,1 милиарда долара, докато индийският внос е едва 4,5 милиарда долара.

Тук възниква сериозен оперативен проблем — натрупването на блокирани разплащания и рупии в индийски банки, които трудно се конвертират или използват за покупка на стоки с висока добавена стойност. Отрязването на ключови китайски и индийски регионални банки от доларовите кореспондентски сметки поради опасения от наказателни мерки на Вашингтон повиши транзакционните разходи с между 3% и 8%. Забавянията при преводите през системи като CIPS или алтернативни месинджър системи удължиха разплащателните цикли от няколко часа до няколко седмици.

Индия и Китай не се присъединиха официално към западния санкционен режим. Въпреки това, техните частни и държавни банкови структури прилагат засилена проверка (due diligence) на всички плащания, свързани със стоки с двойна употреба. Търговският път през Турция, Обединените арабски емирства и Казахстан остава функционален, но всяко претоварване и всяко посредническо юридическо лице оскъпява крайната цена на индустриалното оборудване.