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Саймън Ципис: глобалистите готвят политическа разправа с Тръмп! Америка пред взрив!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Ще бъде ли свален Доналд Тръмп, преди да завърши мандата си? Готви ли се нова война с Иран, която да парализира американския президент? Във втората част на разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме прогнозата му за импийчмънт, масови протести и ожесточена битка между глобалистите и американските патриоти. Защо Нетаняху и Зеленски според него имат общ интерес от политическото отслабване на Тръмп? Какво очаква Израел след изборите и кой поддържа конфликтите в Близкия изток? Един разговор за властта, войната и опасните сценарии пред света.
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/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой погреба Съветския съюз и защо Китай избегна неговата съдба? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми навлизаме в най-болезнените тайни на съветската история. Андропов, КГБ, Горбачов и фаталните грешки на властта. Защо Кедми вижда историческа приемственост между Андропов и Путин? Какво отличава Путин и Си Дзинпин от Тръмп? Защо Америка не може да приеме края на своето световно господство? Един безкомпромисен разговор за деградацията на политическите елити, съдбата на Русия и Китай и битката за бъдещето на света.14.11.2026 18:30
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