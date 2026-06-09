Сделката за украинските ресурси се разпада: Киев търси европейски инвеститори вместо САЩ

/Поглед.инфо/ Споразумението между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за украинските минерални ресурси, представяно като исторически пробив и бъдещ източник на стотици милиарди долари, изглежда навлиза в задънена улица. Според информация от украински източници Киев фактически е спрял изпълнението на договора и вече проучва възможността за привличане на европейски инвеститори. Зад политическите декларации се откроява по-прозаичен въпрос: съществуват ли изобщо ресурсите, които трябваше да превърнат Украйна в нова суровинна суперсила?