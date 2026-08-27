Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Приетият с двупартийно мнозинство в Сената на САЩ законопроект за т.нар. „адски санкции“, носещ отпечатъка на покойния сенатор Линдзи Греъм, заплашва да превърне икономическия натиск срещу Москва в затворен правен механизъм с опустошителни последици за самите Съединени щати. Документът предвижда безалтернативно кодифициране на ограниченията в областта на ядреното гориво, държавния дълг и банковия сектор, като същевременно дава правомощия на Белия дом да налага до 100% мита върху вноса от страни, продължаващи да купуват руски въглеводороди. Подобна мярка удря директно търговските отношения с Пекин, Ню Делхи и Анкара, пораждайки остър отпор сред технологичните гиганти, фармацевтичния сектор и земеделското лоби във Вашингтон.

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Циментирането на конфронтацията: Правният капан на кодификацията

Текстът на новия санкционен пакет, преминал през законодателната цедка на американския Сенат с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“, съдържа фундаментален стратегически сблъсък: намерението за окончателно блокиране на каквито и да е дипломатически маневри спрямо Москва. В геополитическата практика на Вашингтон кодифицирането на президентски изпълнителни заповеди във федерален закон традиционно означава едно – загуба на оперативна гъвкавост. Когато даден санкционен режим престане да бъде инструмент на изпълнителната власт и се превърне в законов акт, неговата отмяна изисква одобрението на двете камари на Конгреса. Това е абсолютно идентично с историческия прецедент на поправката „Джаксън-Ваник“ от 1974 г., предназначена за ограничаване на търговията със СССР, която надживя самата съветска държава и бе отменена едва през декември 2012 г.

Ако Камарата на представителите одобри документа в настоящия му вид, Кремъл ще получи ясен сигнал за пълната безполезност на каквито и да е евентуални споразумения с Белия дом. Твърди се, че дори при постигане на временно политическо разбирателство за Украйна, американският президент няма да разполага с правния механизъм да свали ограниченията срещу Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк или руския държавен дълг. Санкциите се превръщат в константа, независима от реалността на терен.

Това на практика обезсмисля идеята за „търговия с отстъпки“.

100-процентови мита и илюзията за вторичен натиск

Особено агресивният елемент в текста е въвеждането на наказателни мита до 100% върху стоки от трети държави, които продължават да изкупуват руски суров петрол и природен газ. Проектозаконът таргетира директно индустриалните мащаби на преработка в Китай и Индия, както и логистичните възли в Турция. По данни на търговски анализатори, индийските рафинерии като Reliance Industries и Nayara Energy разчитат на дисконтирания руски сорт Urals за значителна част от суровинната си база, обработвайки я за последващ износ на горива към глобалните пазари.

Идеята за налагане на подобен митнически валяк обаче разкрива дълбоко разминаване с реалните търговски баланси. Посочва се, че първоначално Белият дом с месеци е спирал и модифицирал формулировките на законопроекта, за да премахне задължителния характер на вторичните санкции. В настоящата версия решението за активиране на 100-процентовите мита срещу Пекин или Ню Делхи е оставено изцяло на дискрецията на президента. Тоест, създава се правно плашило, чието реално задействане би застрашило световната търговска архитектура от колосален срив.

Вторичните санкции рядко функционират според чертежите на Капитолия.