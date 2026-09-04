Скот Бесент посочи украинските удари по рафинерии като причина за глобалния енергиен шок

/Поглед.инфо/ Внезапният обрат в реториката на финансовото министерство на САЩ разкрива дълбоката разделителна линия между Вашингтон и европейските му съюзници по отношение на войната в Източна Европа. Приписването на световната енергийна нестабилност на украинските атаки срещу рафинерии бележи повратна точка в геоикономическата стратегия на Белия дом. Докато Американският стратегически петролен резерв се срива до критични нива, невиждани от 1983 г., а Близкият изток остава блокиран, Вашингтон спешно търси начин да спре поскъпването на горивата, дори това да означава публичен натиск върху Киев.

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Финансовият министър на САЩ и промяната в тона спрямо Киев

В интервю за телевизия Fox News финансовият министър на САЩ Скот Бесент направи изявление, което фундаментално променя публичния разказ за глобалната енергийна нестабилност. Според Бесент и Белия дом, планетата в момента преживява систематичен енергиен шок, като една от основните причини е удължаването на конфликта в Източна Европа и по-конкретно решението на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия. Във Вашингтон се твърди, че целенасоченото атакуване на нефтопреработвателни предприятия директно е тласнали нагоре световните котировки на суровия петрол и горивата.

Официалните представители в САЩ вече не крият раздразнението си от липсата на координация. Белият дом постепенно губи търпение към тактическите действия на Украйна, които пряко застрашават американската вътрешна икономика. Доскоро забележките от Вашингтон се ограничаваха до корупционни скандали или протоколни детайли около облеклото на Зеленски. Днес обаче обвинението е пряко и с голяма тежест: Киев бива посочен като системен фактор за поскъпването на бензина по американските бензиностанции.

Сривът на Американския стратегически петролен резерв

Администрацията във Вашингтон е принудена да действа в условия на екстремен вътрешен натиск. По официални данни на Министерството на енергията на САЩ към края на август, Strategic Petroleum Reserve (SPR) е паднал до едва 286 милиона барела. Това представлява 41 процента от общия му капацитет – ниво, което не е отчитано от 1983 г. насам. Изпразването на подземните каверни в Луизиана и Тексас продължава с темп от около един процент седмично.

Причината за този срив е опитът на Белия дом да компенсира недостига на световния пазар чрез извънредни продажби, за да поддържа цените на горивата потиснати. В рамките на първото полугодие щатските производители постигнаха рекордни нива на износ – над 4 милиона барела суров петрол и 6,3 милиона барела рафинирани продукти (предимно пропан-бутан, бензин и дизел) дневно. Този рекорд обаче изчерпа инструментариума за реакция. Резервоарът от последна дистанция вече е почти наполовина празен.