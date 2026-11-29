/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп ускорява усилията за прекратяване на войната в Украйна в рамките на един месец, преди демократите да поемат контрола над Конгреса през януари 2027 г., твърди публикация на Financial Times. Според източници на изданието решаващите преговори се планират за срещата на Г-20 в Маями на 14 и 15 декември, докато в европейските столици нараства тревогата от двустранна сделка без участието на Брюксел и Киев. Вашингтон бърза да ограничи китайското влияние.

По публикации на Financial Times и изявления на представители на американската администрация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Конституционният часовник на Вашингтон и тридесетдневният прозорец до Маями

Външната политика на Съединените щати рядко се подчинява на фронтовите сводки така строго, както се подчинява на Двадесетата поправка към американската конституция. На 3 януари 2027 г. в Капитолия във Вашингтон клетва ще положи сто и двадесетият състав на Конгреса, излъчен след междинните избори през ноември 2026 г. Според публикация на британския всекидневник Financial Times, позоваваща се на запознати източници, именно този тесен календарен прозорец — буквално около тридесет дни до края на декември — принуждава президента Доналд Тръмп да ускори до краен предел опитите за постигане на споразумение по войната в Украйна.

Причината е чисто процедурна и бюджетна. Докато републиканците все още държат мнозинството в двете камари в последните седмици на отиващия си мандат, Белият дом разполага с оперативна свобода да договаря рамкови условия, да предлага облекчения в санкционните режими, наложени с президентски укази, и да договаря двустранни гаранции без незабавна парламентарна блокада. В момента, в който Демократическата партия поеме контрола върху ключовите комисии в Конгреса през януари, законодателната власт ще получи инструменти да спъва всяка отстъпка чрез бюджетни забрани (по силата на член първи от Конституцията), изслушвания на висши служители на Държавния департамент и разширяване на законовите ограничения по модела на закона CAATSA от 2017 г.

Като вероятна сцена за решаващия разговор източниците на Financial Times посочват срещата на върха на Г-20 в Маями, насрочена за 14 и 15 декември 2026 г., на която Съединените щати са домакин и председател. Твърди се, че американският президент вече е отправил покана към руския държавен глава Владимир Путин да присъства във Флорида. Официално потвърждение от Москва обаче липсва — нито Кремъл е обявил съгласие за пътуване до американска територия, нито има публично оповестен дневен ред за подобна двустранна среща. Остава неясно и дали украинският президент ще бъде поканен в същия формат или Вашингтон възнамерява първо да очертае рамката на примирието с Москва, а едва след това да я представи на Киев и европейските съюзници като свършен факт.

Китайският вектор като истинският двигател на американската бързина

Зад спешността на Белия дом не стои внезапен пристъп на пацифизъм, а хладна преценка за разпределението на ресурсите в Тихоокеанския басейн. За разлика от външнополитическия кръг около Демократическата партия, който разглеждаше конфликта в Източна Европа като изгоден механизъм за изтощаване на руския военен потенциал без пряко участие на американски войници, обкръжението на Тръмп смята тази сметка за стратегически погрешна. По оценка на хора от настоящата администрация основният системен съперник на Съединените щати е Китайската народна република, а продължаването на бойните действия в Украйна действа като ускорител за китайската икономическа и технологична мощ.

Цифрите в двустранната търговия между Пекин и Москва обясняват защо във Вашингтон гледат с нарастващо безпокойство на този процес. След въвеждането на западните ограничения през 2022 г. стокообменът между Русия и Китай надхвърли 240 милиарда долара годишно, като над деветдесет процента от разплащанията вече се извършват в юани и рубли извън контрола на западната финансова система. Китайските рафинерии в провинция Шандун изкупуват руски суров петрол от сортовете „Уралс“ и ESPO с трайни отстъпки спрямо световните котировки, а газопроводът „Силата на Сибир“ осигурява на китайската индустрия предвидими енергийни доставки по суша, неуязвими за евентуална военноморска блокада в Малакския проток.

Още по-чувствителен за Вашингтон е технологичният ефект. С оттеглянето на германските, японските и американските машиностроителни концерни от руския пазар китайските производители на металорежещи машини с цифрово-програмно управление, оптика, лагери и микроелектроника заеха освободените ниши. В стратегическите документи на Пентагона това се отчита като двойна загуба: Русия не е сломена икономически, а Китай придобива дългосрочен суровинен тил и разширява индустриалния си капацитет за сметка на западни компании. Идеята на Тръмп да „отдръпне“ Москва от Пекин чрез прекратяване на войната обаче крие очевидни вътрешни противоречия — нито един протокол, подписан в Маями, не може да демонтира вече изградените тръбопроводи към Азия, нито да накара руското ръководство да повярва, че след четири години на тежки санкции Западът може да бъде надежден дългосрочен партньор.