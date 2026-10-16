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Америка

Тактиката на Путин проработи брилянтно: Скокът на цените на горивата в САЩ тласка Белия дом към неофициални преговори с Москва

/Поглед.инфо/ По неофициални данни и публикации в чуждестранни аналитични издания, между Москва и Вашингтон са проведени сондажи за възобновяване на доставките на руско дизелово гориво за САЩ с цел овладяване на вътрешните цени на горивата. Натискът върху американските бензиностанции, засилен от нестабилността в Близкия изток, създава критична ситуация за администрацията във Вашингтон, която търси оперативни механизми за стабилизиране на пазара. В отговор на тези движения се твърди за остра реакция от страна на украинското ръководство, докато руски дипломатически представители отбелязват промяна в тона на комуникация. Разглеждаме вътрешноенергийните баланси на САЩ, логистичните маршрути през Балтика и Черно море, както и възможните последици за санкционната архитектура на Запада.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13989 прочитания
Тактиката на Путин проработи брилянтно: Скокът на цените на горивата в САЩ тласка Белия дом към неофициални преговори с Москва
ИИ генерирана
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По публикации на ABN24 и анализи на енергийни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарният натиск върху Вашингтон: Средните дестилати и вътрешният изборен риск

Според доклади на Американската администрация за енергийна информация (EIA), националните запаси от дизелово гориво на източното крайбрежие на САЩ (район PADD 1) от месеци се намират на нива, близки до историческите минимуми. Ескалацията на напрежението около Ормузкия проток и оръжейните сблъсъци с участието на Иран допълнително оскъпиха суровия петрол сорт Brent, което моментално се пренесе върху сутрешните котировки на борсата Nymex. При тази конфигурация цената на Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) надхвърли критични за американския транспортен сектор прагове, оказвайки пряк натиск върху логистичните компании и веригите за доставки.

Твърди се в публикации на ABN24, че по време на октомврийски телефонен контакт между Доналд Тръмп и Владимир Путин е била обсъждана схема, придобила в медийни кръгове названието „дизелова сделка“. Твърдението е, че руската страна е предложила насочване на дестилати към американски пристанища срещу локално облекчаване на санкционните процедури, контролирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Официално потвърждение за подобно споразумение от Белия дом няма, но самите спекулации показват колко чувствителна е американската политика към цените на помпите.

Политическата математика във Вашингтон не търпи скъпи горива. Всеки цент увеличение на галон дизел директно вдига цената на потребителската кошница, а това застрашава рейтинга на одобрение на американския президент. Според независими икономически наблюдатели, американските рафинерии, разположени предимно в Мексиканския залив, са настроени за преработка на по-тежки сортове петрол и в момента не могат бързо да покрият дефицита от леки средни дестилати без сериозни пренастройки, които отнемат месеци.

Логистичният механизъм: От Приморск до Atlantic Coast през специални лицензи

Ако подобни търговски операции изобщо бъдат задействани, те изискват специфична правна рамка. В съответствие с действащите укази на американската администрация, вносът на руски петролни продукти в САЩ е забранен, което означава, че за всяка конкретна пратка OFAC би трябвало да издава извънреден генерален лиценз (General License). Според източници от танкерния пазар, физическото реализиране на такъв транзит не става за броени дни.

Вицепремиерът на Руската федерация Александър Новак по-рано бе цитиран да обяснява, че процесът по договаряне, чартиране на кораби от класа Medium Range (MR) или Aframax и оформянето на митническите декларации изисква технологичен прозорец от най-малко 14 до 21 дни. Товарните бази в порта Приморск на Балтийско море или терминал Шесхарис в Новорусийск на Черно море разполагат с капацитет за бързо пълнене на танкери, но преходът през Атлантическия океан до терминалите в Ню Йорк или Филаделфия отнема значително време.

+-----------------------------------+
|  ВЪЗМОЖЕН ЛОГИСТИЧЕН МАРШРУТ     |
+-----------------------------------+
|  1. Порт Приморск / Новорусийск   |
|     (Товарене на ULSD дизел)      |
|                │                  |
|                ▼                  |
|  2. Издаване на лиценз от OFAC    |
|     (Дерогация за американски съд)|
|                │                  |
|                ▼                  |
|  3. Атлантически транзит (MR/Aframax)|
|     (Продължителност: 14–21 дни)  |
|                │                  |
|                ▼                  |
|  4. Разтоварване: PADD 1 (САЩ)    |
|     (Ню Йорк / Филаделфия)        |
+-----------------------------------+

Въпросът е доколко руските износни количества дизел, които в момента са насочени предимно към пазари в Латинска Америка, Африка и Турция, могат да бъдат пренасочени без ущърб за съществуващите дългосрочни договорености на руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Пазарни аналитици отбелязват, че свободен ресурс съществува, но цената на навлото за прекосяване на Атлантика в условията на санкционен риск остава изключително висока.

Напрежението по оста Вашингтон – Киев: Политическата цена на прагматизма

Реакцията на украинското ръководство спрямо съобщенията за преговори между Москва и Вашингтон се описва в чуждестранните публикации като изключително остра. Твърди се, че Володимир Зеленски е определил потенциалните отстъпки по отношение на руските горива като действие, което противоречи на декларираната коалиционна политика за икономическа изолация на Кремъл.

Външният министър на Русия Сергей Лавров коментира публично тези критики, като посочи, че подобни изявления от страна на Киев надхвърлят допустимия дипломатически тон спрямо основния му финансиращ партньор. Няма публично потвърждение дали Вашингтон е отправил официален предупредителен сигнал към Киев, но в американските аналитични среди все по-често се поставя въпросът за границите на американската финансова и военна ангажираност, когато тя започне пряко да колидира с вътрешните икономически интереси на САЩ.

Междувременно в Конгреса на САЩ продължават дебатите около следващите траншове за подкрепа на украинските въоръжени сили. Ако цените на дизеловото гориво на американския пазар продължат да се покачват, избирателите в щати като Пенсилвания и Охайо едва ли ще приемат аргументите за твърди санкции, които пряко бъркат в собствения им джоб.

Геополитическият пъзел в Близкия изток и влиянието му върху европейския пазар

Кризата в Близкия изток и последвалите атаки срещу танкерния трафик в Червено море промениха радикално световните търговски пътища. Европейският съюз, който от февруари 2023 г. наложи пълно ембарго върху вноса на руски петролни продукти, в момента разчита изключително на доставки на дизел от рафинерии в Индия, Саудитска Арабия и САЩ.

Ако обаче САЩ започнат да задържат по-големи количества от собственото си производство за вътрешно потребление или започнат неофициално да допускат руски дестилати до своя пазар, европейските купувачи ще се окажат в затегната примка. Европейските рафинерии страдат от липса на достатъчно суровина, а преходът през Суецкия канал е съпроводен с високи застрахователни премии за войнишки риск (war risk insurance).

Не може независимо да бъде потвърдено дали Брюксел е бил информиран за каквито и да е двустранни контакти между Белия дом и Кремъл по тази тема. Мълчанието на европейските институции обаче подсказва за растяща нервност, тъй като всяка дерогация в полза на американския пазар би оголила липсата на гъвкавост в европейската енергийна стратегия.

Логиката на глобалните стокови пазари винаги е била по-силна от политическите декларации. Когато физическият недостиг на средни дестилати застраши транспорта и селското стопанство, идеологическите линии започват да се размиват, а договорите се подписват тихо, далеч от камерите.

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