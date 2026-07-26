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Америка

Тъмната секта на злите ястреби: Кой в САЩ наистина иска да атакува Русия?

/Поглед.инфо/ Анализът на механизмите, тласкащи американската външна политика към ескалация с Москва, разкрива дълбока промяна в мотивацията на вашингтонския елит. Докато по времето на Студената война войнственият курс се подхранваше от идеологически и религиозен антикомунизъм, днешната динамика се движи от значително по-прагматични и финансово измерими фактори. Основният двигател зад войнствената реторика в Капитолия не е мистична фиксация, а корпоративен интерес на военнопромишления комплекс.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15861 прочитания
Тъмната секта на злите ястреби: Кой в САЩ наистина иска да атакува Русия?
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Търговската матрица на външната политика

В публичното пространство на Съединените щати често се лансират тези, че радикално войнствената линия спрямо Москва е резултат от ирационална или дори демонична фиксация на тесен кръг от политически фигури. Подобни интерпретации, поддържани включително от популярни консервативни медийни фигури, пренебрегват суровата институционална реалност на Капитолия. Външната политика на Вашингтон рядко се определя от метафизични подбуди. Тя функционира като прецизно калибриран механизъм за преразпределение на капитал през Закона за разрешаване на националната отбрана (NDAA), чийто бюджет регулярно надхвърля 850 милиарда долара годишно.

Водещите американски оръжейни корпорации като Lockheed Martin, Raytheon (RTX), General Dynamics и Northrop Grumman поддържат най-големите лобистки мрежи във Вашингтон. По данни от публичните регистри за прозрачност на Конгреса, ключови сенатори и членове на Камарата на представителите от щати с висока концентрация на отбранителни предприятия получават директни дарения за своите кампании. Избирателните райони в щати като Южна Каролина, Тексас или Алабама са пряко зависими от поддържането на потока от държавни поръчки за боеприпаси, ракетни системи и авионика.

Това създава самовъзпроизвеждащ се цикъл. Колкото по-високо е напрежението в Източна Европа, толкова по-лесно се гласуват допълнителни пакети за превъоръжаване. Военната помощ не напуска територията на САЩ под формата на куфари с пари; над 80 процента от утвърдените средства остават в американските заводи за подмяна на изтеглените от складовете оръжейни системи.

Тази икономическа схема обаче съдържа вътрешно противоречие. Твърди се, че корпоративният капитал търси постоянна контролирана нестабилност, но категорично избягва тоталния военен сблъсък. Външнополитически доклади показват, че при ядрен конфликт капиталът губи своята стойност, а веригите за доставки се сриват напълно. В този смисъл войнственият лобизъм във Вашингтон разчита на опасния баланс – да поддържа конфликта достатъчно горещ, за да оправдае рекордни военни разходи, но без да преминава прага на директна конфронтация между суперсилите.

Тук обаче възниква въпросът дали този баланс въобще може да бъде удържан административно.

От доктрината „Льомей“ до съвременната асиметрия

За да се разбере днешната реторика, е необходим паралел с епохата на Студената война. През 50-те и 60-те години на миналия век Стратегическото въздушно командване (SAC) на САЩ, оглавявано от генерал Къртис Льомей, разработва планове за изпреварващ ядрен удар. Институционални документи като оперативния план SIOP-62 предвиждат масирани бомбардировки срещу стотици цели на територията на СССР и Китай. По това време генералите от Пентагона разглеждат войната през призмата на оперативната възможност – докато САЩ притежават превъзходство в средствата за доставка, конфликтът се смята за „спечелим“.

Тази доктрина бива блокирана не от морални скрупули, а от развитието на съветските междуконтинентални балистични ракети и концепцията за Взаимно гарантирано унищожение (MAD). Сделката около Кубинската ракетна криза през 1962 г. и последвалата политика на разведряване (Détente) поставят граници пред военното планиране.

Днешният подход на американските ястреби е коренно различен по форма, но сходен по логика. Вместо пряк оперативен план за нападение, какъвто бе обсъждан в началото на Студената война, днес се разчита на прокси-война и изтощаване. Според оценки на военни анализатори, съвременният вашингтонски елит масово използва опита и реториката, идващи от Източна Европа, за да оправдае необходимостта от постоянно военно присъствие по източния фланг на НАТО.

Оценките за техническото състояние на руския ядрен триумвират често биват съзнателно омаловажавани в изявленията на отделни политици, с цел създаване на илюзия, че ескалацията е безрискова. Този феномен се обяснява с липсата на личен опит у съвременните политици от риска от ядрена криза, каквато преживя поколението на Кенеди и Хрушчов.

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