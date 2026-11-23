/Поглед.инфо/ Напрежението около Калининград, отклонените в Бразилия и Египет танкери с 120 000 тона руски дизел и ожесточените боеве край Славянск, Краматорск и Велика Новоселка очертават критичен етап преди края на годината. Докато руски наблюдатели съобщават за натиск към Николаевка и Сергеевка, а Киев и Варшава спорят за въздушни инциденти, сривът в неформалните енергийни договорки след изборите в САЩ поставя под въпрос устойчивостта на компромисите между Вашингтон, Москва и Европа.

По публикации на руски военни наблюдатели, Телеграм канали и специализираното издание The Maritime Executive. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Морската блокада без обявена война и провалът на тихата „дизелова сделка“

Вместо да започне от окопите в Донбас, реалната картина на кризата в края на годината се чете най-ясно по морските маршрути на Атлантика и в тесния коридор на Финския залив. На 800 километра от американския бряг малтийският танкер Agioi Fanendes стои в режим на изчакване, без да получи разрешение да влезе в пристанището на Ню Йорк. В същото време други три съда — Leruo и Beast под флага на Сиера Леоне и руският Primorye — са принудени да променят курса си и да акостират край бреговете на Бразилия с общ товар от над 120 000 тона руско дизелово гориво. Пети кораб, руският Talisman, прекъсва прехода си по средата на трасето и разтоварва в Египет.

Тези данни, изнесени от специализираното морско издание The Maritime Executive, осветляват един почти невидим за широката публика механизъм: разпадането на неформалните търговско-енергийни договорености, за които в аналитичните среди се говори като за „дизеловата сделка“ между екипа на Доналд Тръмп и Москва. Официално нито Белият дом, нито Министерството на финансите на САЩ (OFAC) са потвърждавали съществуването на подобен канал за облекчен внос на руски нефтопродукти. На практика обаче движението на петте танкера показва, че дори при наличие на политическа воля на най-високо ниво, американската регулаторна, застрахователна и пристанищна машина разполага с достатъчно инструменти да блокира изпълнението му.

Според информацията на The Maritime Executive американските вносители са отказали да приемат товара след предупреждения и натиск от местните власти. В съвременната морска търговия не е необходимо Вашингтон да приема нов закон в Конгреса, за да спре един танкер — достатъчно е пристанищните власти, застрахователните клубове (P&I clubs) или банките-кореспонденти да откажат клиринг на транзакцията. Точно това се случва в периода непосредствено след изборите за Сенат в САЩ, когато вътрешнополитическият баланс във Вашингтон се изостря, а част от доскорошните съюзници на Тръмп в Републиканската партия преразглеждат позициите си под натиска на отбранителното и енергийното лоби.

За руския бюджет и нефтопреработвателния сектор пренасочването на 120 000 тона дизел към Бразилия и Египет не означава физическа загуба на суровината, но удря директно по маржа на печалбата. Превозът през Атлантика до южноамерикански пристанища удължава фрахта с хиляди морски мили, изисква допълнителни отстъпки от цената на барел и ангажира дефицитния танкерeн тонаж за седмици напред. По-същественият извод обаче е политически: опитите за тихо размразяване на търговските контакти между Москва и Вашингтон се сблъскват с институционална съпротива в самите Съединени щати, която превръща всяко неписано споразумение в изключително крехка конструкция.

Финският залив и уязвимостта на Калининградския ексклав

Докато в Атлантика танкерите се сблъскват с административни и финансови бариери, в Балтийско море натискът придобива директен военен характер. В неутралните води на Финския залив, едва на три морски мили от руската териториална граница, товарен кораб, пътуващ към Калининград, беше поразени от два безпилотни летателни апарата. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди инцидента и уточни, че на място е изпратен спасителен съд, а екипажът е овладял ситуацията на борда без необходимост от евакуация.

Тук обаче фактологията веднага се разслоява в противоречиви версии. Ветеран от групата „Вагнер“ и автор на популярния Телеграм канал „Кондотиеро“ лансира твърдението, че поразеният съд всъщност е превозвал газ за Полша — детайл, който не е официално потвърден и влиза в пряко противоречие с версията за снабдителен рейс към Калининград. Още по-остър беше дипломатическият сблъсък около маршрута на дроновете. Руски коментатори намекнаха, че безпилотниците са използвали въздушното пространство на Естония, на което Министерството на външните работи в Талин реагира светкавично с категорично опровержение и контраобвинение, че отговорността за ескалацията носи самата Москва.

За да се разбере защо всеки инцидент във Финския залив предизвиква незабавна нервна реакция в Кремъл, трябва да се погледне географията на снабдяването на Калининградска област. След като Литва и Полша последователно затегнаха сухопътния железопътен и автомобилен транзит през Сувалкския коридор по силата на санкционните пакети на Европейския съюз, морската линия между пристанище Уст-Луга (Ленинградска област) и Балтийск се превърна в единствената напълно суверенна артерия за снабдяване на най-западния руски регион. Всеки удар с дронове по търговски или снабдителни кораби в този тесен морски коридор — където ширината на залива между естонския и финландския бряг на места не надхвърля 70–80 километра — поставя под въпрос сигурността на целия ексклав.

Почти едновременно с инцидента в залива в Немански район на Калининградска област бяха задействани сирените на системата за оповестяване „Безпилотна опасност“. Според официалното съобщение на калининградския губернатор Алексей Беспрозваних автоматиката е реагирала на подозрителен обект, приближаващ откъм територията на Литва, като след проверка от специализираните служби не е установена непосредствена заплаха. Река Неман (Немунас), която служи за естествена граница между Калининградска област и Литва, от месеци се е превърнала в зона на плътно радиоелектронно и разузнавателно наблюдение от двете страни.

На този фон в полското и украинското информационно пространство се появиха твърдения, че по време на масиран руски ракетен удар по обекти в Украйна две крилати ракети са навлезли във въздушното пространство на Полша. Разпространените кадри на непокътнат корпус на ракета, лежащ непосредствено до пресни следи от гуми на тежкотоварен камион в калта, предизвикаха вълна от скептицизъм и подигравки дори сред полските потребители в социалните мрежи. Липсата на кратер, липсата на следи от разпадане при удар със скорост от 800–900 километра в час и странната близост до следи от камион дадоха основание на руски коментатори (сред които и Михаил Онуфриенко) да определят случая като нескопосана информационна инсценировка.

Независимо дали става дума за реално отклонение на боеприпас, работа на средства за радиоелектронна борба или умишлена провокация, политическият контекст около тези инциденти става все по-тежък. Изявлението на американско-полската журналистка и историк Ан Апълбаум — съпруга на полския външен министър Радослав Шикорски — че европейските лидери обсъждат възможността за пряк военен сблъсък с Русия, но европейските общества все още не са психологически готови и се нуждаят от събитие с масови жертви, за да приемат войната, прозвуча в Москва като директно предупреждение. Когато подобни тези идват от фигури с непосредствен достъп до висшите ешелони на властта във Варшава и Вашингтон, всяко прелитане на неидентифициран дрон над река Неман или падане на отломки в Източна Полша престава да бъде локален технически инцидент.