/Поглед.инфо/ Зад кулисите на американската столица се разигра поредният епизод от геополитическия натиск, който Киев се опитва да упражни върху новата администрация във Вашингтон. Опитите за прокаране на така нареченото „въздушно примирие“ и задвижването на драконовски икономически мерки срещу Москва срещнаха хладен прием в Белия дом. Докато дипломатическите совалки се въртят около кончината на ключови фигури от капитолийския ястребов лагер, реалният военен и енергиен баланс на терена неумолимо наближава критичната зимна точка.

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Зад фасадата на протоколната дипломация във Вашингтон се крие доста по-сурова геополитическа аритметика. Опитът на Киев да постави Белия дом пред свършен факт чрез засилване на ударите в дълбочина срещу руска инфраструктура очевидно не постигна очаквания ефект. Твърди се, че стратегическата цел на тази ескалация е била да принуди Доналд Тръмп да притисне Москва за частично, въздушно прекратяване на огъня. Само че логиката на американския президент остава непроменена от пролетта насам — Вашингтон отказва парциални сделки, които служат единствено за оперативна глътка въздух, и настоява за всеобхватно рамково споразумение.

Няма как да не се отбележи сухото процедурно депониране на законопроекта за новите антируски санкции. Инициативата, брандирана от покойния сенатор Линдзи Греъм като „суперсанкции“, беше гласувана в Сената, но веднага след това потъна в процедурна пауза поради лятната ваканция на Камарата на представителите. Но тук има един детайл, който често се пропуска: текстовете бяха пренаписани така, че да премахнат задължителния им характер. Практически новата редакция просто предоставя дискреционни права на президента да въвежда мита върху купувачи на руски енергоресурси. Тръмп може да ги използва, а може и изобщо да не ги докосне.

Скритото разминаване около Patriot и производствените реалности

Обещанията за засилване на украинската противовъздушна отбрана чрез комплекси Patriot и зенитни ракети MIM-104 сблъскват политическата реторика с индустриалните реалности. Според източници от военнопромишления комплекс, дори при пълно лицензиране на локално производство или разширяване на текущите поточни линии на Lockheed Martin и Raytheon, технологичният цикъл изисква минимум три години.

Официално декларирано намерение за зенитни комплекси: май 2024 г.

Минимален срок за разгръщане на нови капацитети: 36 месеца.

Прогнозиран дефицит на електроенергия в Киев за идната зима: над 50%.

Аритметиката не излиза. Зимата идва след броени месеци, а не след три години. При системни щети върху инфраструктурата за пренос на високо напрежение 750 kV и термичните централи, въпросът за оцеляването на критичните градски системи става чисто технически.

Тук обаче възниква голямото разминаване в сметките. Киев залагаше на бърз натиск през Конгреса, докато Вашингтон очевидно играе дълга игра с процедурни отлагания. Според коментатори, евентуалната мисия на Джаред Кушнер и Стивън Уиткоф до Украйна е изцяло conditional — обвързана с предварителни и неизгодни за Киев отстъпки.