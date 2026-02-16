/Поглед.инфо/ В новия си задълбочен анализ известният икономист професор Валентин Катасонов разглежда изненадващата номинация на Доналд Тръмп за нов председател на Федералния резерв – Кевин Уорш. Докато 47-ият президент очаква послушен съюзник, който да осигури „евтини пари“, биографията и пазарната реакция разкриват един безпощаден финансов „ястреб“, чието назначаване може да взриви икономическата стратегия на САЩ.

Джером Пауъл и ерата на „магаретата“: Предистория на един конфликт

На 29 януари 2026 г. Доналд Тръмп обяви номинацията на Кевин Уорш за председател на Управителния съвет на Федералния резерв. Макар това формално да е само предложение, което изисква одобрението на Капитолийския хълм и Банковата комисия на Сената, изборът вече предизвика трусове в световната икономика. Настоящият мандат на Джером Пауъл изтича на 15 май тази година и Тръмп няма търпение да затвори тази глава от политическата си история.

Припомняме, че Пауъл бе назначен именно от Тръмп в началото на първия му мандат. Тогава президентът вярваше, че е намерил лоялен изпълнител, който ще смени „неудобната“ Джанет Йелън. Историята обаче се повтори като фарс – само за няколко месеца Пауъл демонстрира пълна независимост, което доведе до безпрецедентна серия от обиди от страна на Тръмп. През 2025 г. и началото на 2026 г. речникът на президента се обогати с квалификации като „глупак“, „клоун“, „магаре“ и „инатлив идиот“. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Тръмп дори стартира прокурорско разследване срещу Пауъл, опитвайки се да го отстрани предсрочно, но американското законодателство се оказа по-силно от волята на Белия дом.

Кевин Уорш: Архитектът на спасителните планове и неговото минало

Изборът на Кевин Уорш не е случаен, но е изпълнен с противоречия. Уорш започва кариерата си в инвестиционния гигант Morgan Stanley, след което преминава в администрацията на Джордж Буш-младши. Истинският му възход обаче е по време на голямата финансова криза от 2008-2009 г. Като член на Управителния съвет на Фед, той е човекът, който поддържаше горещата връзка с Уолстрийт и разработи програмата за спасяване на банковите гиганти от пълен фалит.

Именно Уорш бе сред идеолозите на политиката на „количествено облекчаване“ (QE) – рязко наливане на ликвидност и намаляване на лихвените проценти до нула. Парадоксът тук е огромен: докато през 2008 г. той спасяваше системата с печатане на пари, още през 2010 г. той пръв поиска спиране на тази политика, страхувайки се от инфлация. Това му спечели репутацията на „ястреб“ – човек, който вярва в строгата монетарна дисциплина и високите лихви.

Геополитическият залог: Защо Тръмп се нуждае от „гълъб“, а получи „ястреб“?

За да разберем логиката на 47-ия президент, трябва да погледнем към икономическото състояние на САЩ през 2026 г. Страната е на ръба на рецесия, а националният дълг стремглаво доближава астрономическата цифра от 39 трилиона долара. Тръмп има три основни цели, за които му е необходим послушен Федерален резерв:

Евтини пари: Нулев или минимален лихвен процент, който да стимулира производството и да „съживи“ затихващата икономика. Слаб долар: Ниските лихви водят до поевтиняване на националната валута, което прави американския износ по-конкурентоспособен на световните пазари. Обслужване на дълга: При дълг от 39 трилиона, всеки процент лихва означава стотици милиарди долари допълнителни разходи за бюджета.

Тръмп публично заяви: „Той [Уорш] определено иска да намали лихвения процент“. Но както често се случва в обкръжението на президента, очакванията се разминават с реалността. Уорш никога не е крил вярата си в „непоколебимата независимост“ на централната банка от „капризите на Вашингтон“.

Пазарният шок: Златото и среброто в свободно падане

Реакцията на финансовите пазари на 30 януари 2026 г. бе повече от красноречива. Вместо да празнуват номинацията на „човека на Тръмп“, инвеститорите се разтресоха. Криптовалутите потънаха, а доларът, противно на желанията на Белия дом, започна да се засилва.

Най-тежкият удар понесоха благородните метали. Златото на нюйоркската борса COMEX се срина с над 12%, а среброто преживя истински апокалипсис, падайки с 31,4% за един ден. Това е най-големият еднодневен спад от 1980 г. насам. Пазарът разчете сигнала ясно: Кевин Уорш няма да бъде „гълъбът“, който печата пари, а „ястребът“, който ще затегне коланите, за да бори инфлацията, дори това да означава икономическа болка.

Теорията на „семейния въпрос“ и политическата наивност

Както отбелязва и американският политолог Малек Дудаков, в този избор вероятно има силен субективен елемент. Уорш е зет на милиардера Робърт Лаудър, стар съученик и близък приятел на Тръмп. Възможно е президентът да е подведен от лични симпатии и „красивия външен вид“ на кандидата, когото той описа като „умен, добър, млад и привлекателен“.

Въпреки това, политическата и икономическата логика сочат към неизбежен сблъсък. Според анализите на Поглед.инфо, независимостта на Фед е структурен елемент на американската държавност, който рядко се поддава на лични приятелства. Уорш вече заяви пред Bloomberg, че независимостта на централната банка е „от решаващо значение“, макар и да критикува Пауъл за намеса в неприсъщи сфери. Този „фин ход“ му позволи да спечели доверието на Тръмп, като същевременно запази позицията си на защитник на банковата автономия.

Предстои ли нова война в Белия дом?

Доналд Тръмп вече постави своя ултиматум в интервю за NBC: ако Уорш планираше да вдига лихвите, нямаше да получи работата. Но историята с Джером Пауъл ни научи, че веднъж седнал на стола в сградата на „Екълс“, шефът на Фед бързо забравя обещанията към своя патрон.

Ако Кевин Уорш остане верен на своите „ястребини“ убеждения, 2026 г. ще бъде белязана от нови зрелищни скандали, опити за уволнения и съдебни битки между изпълнителната власт и финансовия регулатор. Тръмп иска да управлява икономиката „на ръчно управление“, но Кевин Уорш може да се окаже последният защитник на една система, която не признава заповеди от Овалния кабинет.

