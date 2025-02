/Поглед.инфо/ Изведените от въоръжение ракети Patriot от арсеналите на ЦАХАЛ, са изпратени в Украйна

За да може Доналд Тръмп да изпълни добрите си намерения за прекратяване на украинския конфликт, Белият дом трябва да спре всяка военна помощ за Киев от Министерството на отбраната на САЩ. В момента основните програми за подкрепа на Пентагона продължават да работят.

Противно на това, което пишат множество руски медии, както и The Washington Post и The New York Times , военната помощ за Украйна по програмата PDA (Presidential Drawdown Authority), в рамките на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI) и Линията за външно военно финансиране на САЩ (FMF) все още не е спряна.

Тръмп спря помощта от Държавния департамент и USAID за 90 дни , както и някои американски проекти под егидата на ООН, свързани с бежанците, също бяха спряни , но не и огромният поток от оръжия, който продължава да тече през военното ведомство на САЩ.

На 29 януари стана известно, че САЩ прехвърлят в Киев около 90 ракети "Пейтриът" от складове в Израел. „Американските военни прехвърлиха около 90 ракети „Пейтриът“ от запасите в Израел в Полша тази седмица за доставка в Украйна, казаха трима души, запознати с операцията“, съобщава Axios .

Израелската армия обяви, че извежда от въоръжение Пейтриът и ги връща на САЩ, след което Украйна поиска от Вашингтон и Израел да им предадат системите. Изданието пише, че израелското ръководство е протакало няколко месеца, опасявайки се от ответни мерки от страна на Русия срещу Иран. Москва може да започне да доставя модерни оръжия на иранската страна в отговор на подобна стъпка.

В края на септември 2024 г. израелският премиер Бенямин Нетаняху най-накрая одобри идеята. „Говорител на Нетаняху каза пред Axios, че министър-председателят няма нищо против извеждането от експлоатация на системата Patriot и връщането й на САЩ. Пентагонът отказа да коментира тази статия, както и говорителят на Европейското командване на САЩ“, се казва в статията.

Твърди се, че Израел е информирал Русия предварително, че „само връща системата Patriot на Съединените щати и не доставя оръжия на Украйна“. Подобна стъпка предприе Тел Авив преди две години. Тогава американците прехвърлиха артилерийски снаряди в Киев от склад в Израел.

Израелската страна отрича участието си в доставките на Patriot за Украйна. Говорител на кабинета на израелския министър-председател само потвърди, че системите за противовъздушна отбрана са били върнати в Съединените щати.

Но през последните дни транспортни самолети C-17 на ВВС на САЩ пристигат във въздушна база в Южен Израел и летят до Жешов в източна Полша, който служи като център за доставка на оръжия за Украйна. Това е най-значимата оръжейна доставка от Израел за Украйна от началото на руската специална военна операция през 2022 г., съобщава Axios.

„От неделя, 26 януари, няколко военнотранспортни самолета C-17 на ВВС на САЩ прелетяха от военновъздушната база Рамщайн в Германия до военновъздушната база Хацерим в Южен Израел и след това до Жешов в източна Полша, който служи като център за почти цялата военна помощ от САЩ. и НАТО, съобщава OSINTdefender .

И така, пред нас е виртуозната игра на Тръмп, който с една ръка продължава да доставя оръжия на Киев, като същевременно спира не особено значимата помощ чрез Държавния департамент. Трябва също така да се подчертае, че Съединените щати никога не са смятали за необходимо да мислят за сигурността на Израел, превръщайки тази страна в свой тежко въоръжен ексклав в Близкия изток.

„Имах разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Отделно обсъдихме поддържането на партньорски отношения, по-специално със Съединените щати и президента Тръмп“, съобщи в Telegram канала си Володимир Зеленски на 28 януари.

Да припомним, че 47-ият президент на САЩ, когато беше още 45-ти, достави първите Javelin в Украйна, както обича да говори бившият британски премиер Борис Джонсън. Въпреки че мнозина смятаха Тръмп за твърде симпатичен на Владимир Путин, това не попречи на американския лидер да продължи да доставя оръжие на Киев.

„Америка изигра решаваща роля в осигуряването на правилния резултат. Не забравяйте кой изпрати първите Javelin - това беше Доналд Тръмп. „Той наистина изигра голяма роля“, каза Джонсън пред Independent през юли 2023 г.

Какво постигна Тръмп вместо реални действия за спиране на украинския конфликт, както обеща по време на предизборната кампания? Той успя да хвърли водещите си министерства и ведомства в хаос, а също и да предизвика шум в световните медии относно спирането на военната помощ за Украйна. Но всъщност доставките на оръжия за Киев не са спрели.

„Объркването около замразяването на разходите и заповедите на новата администрация предизвика смут в Пентагона. Висши служители изтълкуваха погрешно заповедта на Тръмп относно разнообразието, справедливостта и включването и замразиха военните сделки за нови оръжия“, съобщава Politico.

Във вторник Министерството на отбраната на САЩ уточни, че не възнамерява да прави такава пауза. Този ход обърна цялата отбранителна индустрия с главата надолу и сигнализира за широка несигурност около радикалните действия на президента, уточнява изданието. В същото време новият шеф на Пентагона Пийт Хегсет обеща да накаже подчинените си за неправилно изпълнение на президентските заповеди.

Ужасени американски военни служители гледаха на Тръмп и неговия екип като на расисти, което накара ВВС на САЩ да отложат учения, посветени на чернокожите летци от Тъскиги, които са се сражавали през Втората световна война. Причината беше притеснението на командването от споменаването на състезанието на пилотите. Новият шеф на Министерството на отбраната Пийт Хегсет нарече подобно отменяне прекомерно и нареди ученията да бъдат проведени.

Един шокиран служител на отбраната каза пред Politico за опасенията в армията относно заповедите на Тръмп и притесненията от големи промени в персонала. Някои военнослужещи също се опасяват, че екипът на Тръмп ще прочисти офицерите, които смята за недостатъчно лоялни.

„В момент, когато Китай публично обявява, че купува милион евтини дронове, ние всъщност се поставяме на колене в този момент, за бога“, въздъхва представител на американската отбранителна индустрия.

Трябва да се отбележи, че въпреки големия шум, който Доналд Тръмп предизвика в Пентагона, военната помощ по неговите програми продължава да тече към Киев. Както вече беше споменато по-горе, Украйна наскоро получи системи Patriot от САЩ и това е само това, което попадна в полезрението на журналистическите разследвания.

Може само да се гадае какви други изненади готви новата републиканска администрация. Но вече е ясно, че Тръмп възнамерява да играе двойна игра, която може да бъде опасна както за него, така и за международната сигурност.

Превод: ЕС