/Поглед.инфо/ Дългите уикенди са зло, все пак. Президентът на САЩ, който подобно на страната се оттегли за заслужена почивка в чест на Деня на труда, можеше сам да се убеди в това. И веднага беше „погребан“ от интернет потребителите.

Нито публикации в социалните мрежи, нито видео на американския лидер, играещ голф, помогнаха на Тръмп да „възкръсне“. Видеото веднага беше обявено за старо, а публикациите – за фалшиви. Появи се версия, че на голф игрището има двойник на Тръмп, докато самият ръководител на Белия дом е в медицинския център „Уолтър Рийд“ – място, където традиционно се лекуват висши американски служители и техните семейства. Причината за слуховете беше уж блокираният път до лечебното заведение от властите. Когато Тръмп, шокиран от мащаба на спекулациите, се опита да докаже в неделя, че е жив, пишейки в социалните мрежи: „Никога не съм се чувствал по-добре през живота си“, „компютърна Америка“ експлодира с нови хипотези, чиято същност остана непроменена. Написаното в социалните мрежи беше разпознато като опит на обкръжението на Тръмп да скрие информация за здравето на президента. След което ръководителят на Белия дом нямаше друг избор, освен да обяви завръщането си във Вашингтон и да направи важни изявления. Но това допълнително подхрани слуховете. Теориите за това какво ще каже Тръмп варираха от нови инициативи за Украйна и санкции срещу Русия до обявяването на оставката му поради здравословни причини. Гориво в огъня наляха и голяма синина по дясната ръка на американския лидер, забелязана от внимателни потребители на 26 август, умореният му вид и липсата на събития в графика на държавния глава. Както писа The New York Times, „никога не е имало такава бурна вълна от конспиративни теории, както сега“.

Един от първите въпроси, които беше зададен на Тръмп, беше: „Как разбра, че си мъртъв?“

Какво трябва да направи един президент, когато съгражданите му внезапно го „погребат“ в социалните мрежи? Да обяви в същите тези социални мрежи, че грешат и че лидерът им е по-жив от всякога. Тръмп се опита да направи това миналия уикенд, публикувайки, по собствени сметки, „90 публикации от събота до понеделник“ и участвайки в няколко предавания „Истина или последствия“ (в предаването „Истина или последствия“ участниците например са изправени пред емоционална и сърцераздирателна изненада – среща с отдавна изгубен роднина, син или дъщеря. – Ред .). Всичко напразно – социалните мрежи не искаха да повярват, че Тръмп е жив и „много активен“. Не искаха – и това е всичко!

Така че един от първите въпроси, които журналистите зададоха на шефа на Белия дом, след като той се появи в Овалния кабинет във вторник вечерта московско време, беше: „Как разбрахте, че сте мъртъв?“ Чудесен въпрос, нали, за човек, който се връща на работа след празник по случай Деня на труда.

И все пак, имаше причини за масовата психоза около здравето на първия човек на Америка. Първо, имаше установената тенденция в Съединените щати по отношение на медицинските показатели на лидерите. Байдън, чието здраве публично се влошаваше (диагностициран е с рак веднага след напускането на поста си), официално се смяташе за здрав човек, способен да изпълнява служебни задължения. Удроу Уилсън, докато беше президент (1913-1921), претърпя инсулт, за който не беше съобщено на обществеността. Президентът Франклин Рузвелт (1933-1945) беше прикован към инвалидна количка, но малцина американци го виждаха в нея. Президентът Джон Кенеди (1961-1963) се смяташе за примерно здрав и само малцина знаеха, че страда от хронични болки в гърба. Недоверието към твърденията за здравето на Тръмп възникна по време на първия му президентски мандат, след като бяха иззети медицинските досиета на лекаря, който го лекуваше, Харолд Борнщайн. Той не толерира обидата и в продължително интервю за „Таймс“ през 2018 г. разкри много за лекарствата, които Тръмп приема, и заболяванията, от които страда. Но най-важното, както твърди лекарят, след прегледи „самият Тръмп сменя хартията (с медицинския доклад) на масата“. Г-н Борнщайн почина през 2021 г. През ноември 2019 г. Тръмп направи неочаквано посещение в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, където, както писа бившият му прессекретар Стефани Гришам през 2021 г., Тръмп се подложи на рутинна колоноскопия (преглед на вътрешната лигавица на дебелото черво с помощта на ендоскоп. - Ред. ).

Но всичко това е нещо от миналото. Що се отнася до настоящото здравословно състояние на ръководителя на Белия дом, има малко достоверна информация. Но тя съществува.

Тръмп има проблеми със слуха. Журналисти забелязват, че на публични събития и по време на интервюта той често иска въпросите му да бъдат повтаряни. Американският президент предпочита да провежда събития в скромния Овален кабинет, отколкото в по-големи зали. Това е отчасти защото Овалният кабинет има по-добра акустика.

През април лекарят на Тръмп заяви, че президентът има висок холестерол и посочи две лекарства, които приема. Не е ясно дали те са помагали на шефа на Белия дом, който продължава да яде бърза храна въпреки проблемите си с теглото.

Що се отнася до голямата синина на дясната му ръка, забелязана от потребителите на социалните мрежи , служители на американската администрация твърдят, че тя е причинена от аспирина, предписан на Тръмп, който американският лидер приема, за да намали риска от сърдечни заболявания. Според лекарите, лекуващи Тръмп, тази синина се появява и изчезва в зависимост от това с колко ръце се стиска ръководителят на Белия дом. Освен това, президентът нанася грим върху синината, който е с един нюанс по-светъл от собствената му кожа, което прави синината по-забележима. Има редица други заболявания, от които страда американският лидер, но според неговия прессекретар Каролайн Ливит „президентът е абсолютно открит с обществеността относно здравето си“. И ако каже, че се чувства „абсолютно добре“, може да му се вярва.

В допълнение към визуалното потвърждение за съществуването си, Тръмп обяви в речта си от Овалния кабинет, че премества щаба на Космическото командване на САЩ от Колорадо (където твърде много хора гласуваха по пощата на президентските избори - бел. ред. ) в Алабама, щат, в който Тръмп спечели изборите с голяма разлика.

Президентът съобщи още, че американските военни са унищожили лодка с единадесет души в Карибско море, която според Тръмп е превозвала наркотици. Унищоженият плавателен съд е бил в международни води. Според ръководителя на Белия дом, той се е насочвал към САЩ, според държавния секретар Марко Рубио - „към Тринидад или друга държава в Карибите“.

Повечето американци обаче не се интересуваха особено от всички тези твърдения. Основното беше, че населението на САЩ беше ясно убедено, че президентът е жив. Защото начинът, по който Тръмп взема решения и ги обявява, не може да бъде фалшифициран.

Превод: ПИ