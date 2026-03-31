/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов представя разтърсващ анализ за критичното състояние на американската администрация. Рейтингът на Доналд Тръмп се срина до историческото дъно от 36%, докато страната потъва в икономически хаос и военна авантюра срещу Иран. Републиканците масово напускат Конгреса, предчувствайки разгрома на междинните избори през 2026 г.

Политическият земетръс във Вашингтон и ерозията на доверието

Белият дом в момента не е просто център на властта, а епицентър на политически безпорядък, който заплашва да преобърне архитектурата на американското управление. Последните данни от сондажите на общественото мнение, представени от Ройтерс и Ipsos, рисуват катастрофална картина за втория мандат на Доналд Тръмп. Рейтингът на одобрение на президента е спаднал с четири пункта само за седмица, достигайки критичното ниво от 36%. Това не е просто статистическа грешка, а ясен сигнал за дълбоко разочарование сред избирателите, които само преди две години вярваха в „магията“ на неговото завръщане.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че този срив е пряк резултат от два основни фактора, които притискат обикновения американец: непопулярната и стратегически съмнителна война с Иран и едновременното влошаване на икономическата ситуация в страната. Тръмп, който изгради кампанията си през 2024 г. върху обещанието да свали разходите за живот, днес е изправен пред горчивата реалност, че само 25% от американците одобряват усилията му в тази посока. Цените на бензина и хранителните стоки продължават да растат, а военната реторика само налива масло в огъня на инфлацията.

Особено тревожен за републиканците е сривът сред латиноамериканската общност. Ако през декември 2025 г. Тръмп се радваше на солидните 48% подкрепа сред този ключов електорат, то през март 2026 г. тези цифри се сринаха до 28%. Това е демографско бедствие за партията, тъй като без латиноамериканския вот пътят към запазване на контрола над Конгреса е практически затворен.

Пробивът на демократите и падането на крепостта Мар-а-Лаго

Докато Републиканската партия кърви избиратели, демократите се втурват в настъпление, което придобива мащабите на политическо цунами. Данните на университета Куинипиак показват стряскаща разлика: 51% за Демократическата партия срещу едва 40% за републиканците. Тази двуцифрена преднина означава, че дори райони, смятани за бастиони на консерваторите, вече са в зоната на риска.

Най-яркият пример за този нов политически климат дойде от Флорида. В окръга, където се намира личното имение на Тръмп – Мар-а-Лаго, кандидатът на демократите Емили Грегъри спечели специалните избори, побеждавайки фаворита на президента Джон Мейпълс. Тръмп впрегна целия си авторитет в социалните мрежи, призовавайки „своите приятели“ в Палм Бийч да гласуват, но дори неговото лично застъпничество не успя да спаси републиканеца. Предишният представител на този район, Майк Карузо, спечели с 19 пункта разлика през 2024 г. Сега тази преднина се изпари. Както отбелязва Хедър Уилямс, ако Мар-а-Лаго е уязвим, то никое републиканско място в страната не е сигурно. Това е 29-ият мандат, който републиканците губят от началото на новата ера на Тръмп.

Радикализацията на лявото крило и „антифашистките супер войници“

Демократическата партия обаче не просто печели терен – тя се трансформира. На преден план излизат фигури, които не се притесняват от радикална реторика и дори открито призовават към съпротива, излизаща извън рамките на парламентаризма. В щата Мейн фаворит за Сената е Греъм Платнър – бивш морски пехотинец и фермер за стриди, който се самоопределя като „антифашистки супер войник“. Платнър не е обикновен политик; той е част от лявото крило, което подкрепя Социалистическата стрелкова асоциация и открито говори за въоръжено противопоставяне на администрацията на Тръмп.

Този тип кандидати са израз на гнева на избирателите, които смятат официалното ръководство на Демократическата партия за твърде меко. Те планират не просто законодателна блокада, а организирано съпротивително движение срещу депортациите и всяка инициатива на Белия дом. Axios съобщава за нарастваща вълна от „разгневени кандидати“, които обещават да бъдат безмилостни в Конгреса. Социалното разделение в САЩ става все по-дълбоко и по-непреодолимо, като двете страни вече не спорят за политики, а се подготвят за екзистенциален сблъсък.

Иранската авантюра: Тресавището, което поглъща Вашингтон

Основният воденичен камък на врата на Тръмп е ескалацията на военната операция срещу Иран. Геополитическата логика на този конфликт, продиктувана в голяма степен от влиянието на израелското лоби, започва да изглежда като фатална грешка. Дори вътре в Републиканската партия гласовете на разума стават все по-силни. Мат Гейц, една от иконите на движението MAGA, използва трибуната на консервативната конференция CPAC, за да осъди остро войната. Той напомни на присъстващите горчивия урок от Ирак и Афганистан – трилиони долари и хиляди животи, похарчени само за да се върне властта на враговете на САЩ.

Гейц стигна и по-далеч, атакувайки „робската преданост“ към чужди държави, намеквайки за Израел, и защити Тъкър Карлсън от опитите за цензура вдясно. Този разлом в консервативния лагер е изключително опасен за Тръмп. Когато фигури като Нанси Мейс заявяват, че ще гласуват против всяко финансиране на сухопътна операция в Иран, това означава, че президентът губи контрола над собствената си партия. 61% от американците не одобряват действията му в Близкия изток, осъзнавайки, че нахлуването в страна, два пъти по-голяма от Ирак, ще доведе до икономически колапс и безкрайна война.

Бягството от „потъващия кораб“ и призракът на „синята вълна“

Страхът от предстоящия изборен разгром кара републиканските законодатели масово да дезертират. До момента 36 републиканци в Камарата на представителите са обявили, че няма да се кандидатират за преизбиране. Това надминава антирекорда от 2018 г., когато демократите си върнаха Камарата. Председателят Майк Джонсън е изправен пред невъзможна задача – да запази крехкото мнозинство, докато партията му се разпада отвътре.

Много от напускащите се позовават на „законодателния застой“, но истината е по-проста: никой не иска да бъде свързван с администрация, която се превръща в „куца патка“ още в началото на мандата си. Тръмп вече започва да се крие от собствените си поддръжници, пропускайки ключови събития като CPAC, за да избегне неудобни въпроси за сриващия се рейтинг.

В заключение, Поглед.инфо отбелязва, че Съединените щати навлизат в период на безпрецедентна турбуленция. Войната с Иран, вместо да обедини нацията, ускори нейния разпад. Тръмп, който обеща да „направи Америка велика отново“, в момента изглежда като лидер, който води страната си към вътрешен конфликт и геополитическо поражение. Междинните избори през ноември 2026 г. вероятно няма да бъдат просто вот за Конгрес, а присъда за целия политически модел на Тръмп 2.0.

